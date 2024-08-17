印度抗议继续 全国医生罢工

上周在加尔各答的一家政府医院里，一名女实习医生遭到奸杀，引发了全国范围的愤怒情绪，并激起了针对暴力侵害女性的抗议活动。

（德国之声中文网）周六（8月17日），印度医护人员扩大抗议活动，在全国范围内停止非必要的医疗服务，为期24小时。

8月9日，一名31岁的女实习医生被发现死于印度东北部加尔各答市的一家公立医院内。她的身体遭到了残酷的折磨。尸检证实该女子遭到强奸。这起案件在印度全国各地引发大规模抗议活动。

根据印度医学协会（IMA）的一份声明，这次从当地时间早上6点（格林尼治时间0点30分）开始的停止服务行动，将切断这个世界上人口最多的国家的择期手术和门诊服务的通道。印度医学协会表示，基本服务将继续运作。

印度医学协会指控有关当局失责

数千名医生以及妇女团体多次示威反对暴力。抗议者还指出对卫生部门员工和夜间工作妇女的安全保卫不足。在加尔各答，抗议者指责当局调查不够彻底。目前警方已逮捕一名嫌疑人。

“医生，特别是女性医生，由于职业的性质，容易受到暴力侵害。有关当局有责任在医院和校园内为医生提供安全保障。无论是身体上的攻击还是犯罪，都是因为有关当局对医生、护士和其他医护人员需求的冷漠和麻木不仁所导致的结果。”印度医学协会在周五发布的一份声明中表示。

数千人走上街头要求保障医生安全

周五，数千人走上印度各大城市的街头，要求为工作中的医生提供更好的安全保障，并要求为这名女性的死亡负责。

西孟加拉邦首席部长班纳吉（Mamata Banerjee ）周五在该邦首府加尔各答领导了一场集会，学生、医生和居民在今年的印度独立日前夜走上街头。

抗议活动总体上是和平的，但周三晚上，一群人破坏了受害的医科实习生遇害的医院，抗议活动进一步升级。

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抗议者还聚集在新德里的议会附近，并在孟买和海得拉巴等其他城市举行集会。

印度一家顶级政府医院的住院医生达塔（Suvrankar Datta）表示，抗议活动将继续，未来几天首都的医院服务可能会受到影响。

多家公立和私立医院的医学工会支持抗议活动。

受害实习医生曾连续工作36小时

据当地媒体报道，这名31岁的实习医生在连续工作了36小时中的近20小时后，准备小睡片刻时被杀害。一名警察志愿者作为嫌犯已被拘留。

但最初负责调查此案的州政府官员被指控处理不当。目前该案已移交给联邦机构。

医生们一再提到在工作中面临的生命威胁，许多人呼吁采取安装监控摄像头等措施以确保安全。

抗议活动很大程度上还集中在该国针对女性的性暴力这一大问题上——印度女性社交媒体用户分享了她们多次感到不安全的不幸经历。

（法新社、路透社、美联社）



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