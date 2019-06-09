 印度抗生素随便买 耐药性问题严重 | 科技环境 | DW | 09.06.2019

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科技环境

印度抗生素随便买 耐药性问题严重

印度卫生部门敲响了警钟：有三分之二的人体内携带对抗生素有耐药性的细菌，主要原因是大量抗生素使用不当。

MRSA - Antibiotika-Resistenz (picture-alliance/BSIP/NIAID)

MRSA抗药体是在医院常见的致病菌

（德国之声中文网）据印度媒体和德广联驻新德里记者报道，在印度，对抗生素具有耐药性的细菌的传播不断扩大。根据印度卫生部门的一项调查结果，三分之二的受试者体内都发现了对抗生素有耐药性的细菌。

在德国，相关调查显示，携带此类抗药细菌的人约占总人口的10%。 在欧洲，每年有33000人因感染抗药细菌而死亡。

养殖业过量使用

在德国，在农业、特别是畜禽养殖行业工作的人群，携带耐药细菌者的比例为21%，比平均比例高一倍。原因是，养殖业中给禽畜大量使用抗生素，以预防传染病蔓延，因此从业人员接触也更多。

Schwein - Ferkel (picture alliance/W. Rothermel)

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对于人类，抗生素的发现实乃一大幸事。然而，盘尼西林发明90年后，这一对抗细菌感染的利器正在变钝。世卫组织已发出警报。 (02.09.2018)

研究人员发现：美国近70%的子宫切除术，西班牙四分之一的膝盖更换手术以及中国一半以上的抗生素类治疗都属于过度治疗范畴。 (15.01.2017)

在很多病人看来，抗生素神通广大，能治百病。全球范围，抗生素销售量增长迅猛。与此相关，灾难情景层出不穷。而专家认为“停止抗生素滥用，中国可以有所作为”。 (08.04.2018)

在印度，肉类消费增长很可能也是细菌耐药性增加的一个原因。因宗教原因，印度人中的很大一部分原本是素食者。不过随着生活水平的提高，人们对肉食的需求也越来越大。

药房随便买

抗药细菌在印度的蔓延还有其他原因。最新报告的作者认为，另一个原因是抗生素在医疗领域应用不当，被太多、太频繁地使用。卫生部门担心，如果仅使用一种抗生素、而非多种抗生素来治疗，许多疾病可能无法得到控制。

印度是全球最大的抗生素消费市场之一。但该国是医疗卫生体系不够发达，人们经常在没有医生诊断的情况下自行用药，而且购买抗生素不需要处方。

而在德国，抗生素必须有医生处方才能购买。医生一般会注意提醒病人遵守用药时间长度，因为如果在症状缓解后就过早停止用药，尚未被杀死的细菌会发展出抗药性。

很多印度人稍有点伤风感冒之类的小毛病就用抗生素，但其实像感冒这样多由病毒引起的不适，抗生素是完全不起作用的。研究者认为，上述情况使得印度成为了抗生素耐药性泛滥的重灾区。

  • Candida auris in einer Petrischale

    那些最危险的超级细菌

    耳念珠菌

    耳念珠菌是一种酵母菌。对迄今一直成功用于对抗念珠菌的抗菌药，它已经具有多重抗药性。目前这种真菌已经出现在五大洲，碍难应对。为消除它们，若干医院不得不关门。

  • Bacteria Pseudomonas Aeruginosa

    那些最危险的超级细菌

    铜绿假单胞菌

    这种具有高度抗药性的细菌已被世界卫生组织确定为对人类健康的最大威胁之一。它也是医院最常见的细菌之一。对免疫功能低下的人来说尤其危险，但即使是健康的人接触到这种细菌也会引起耳朵或皮肤感染。

  • Illustration von Neisseria gonorrhoe

    那些最危险的超级细菌

    淋球菌

    由于没有针对淋病的疫苗，抗生素成了治疗感染的唯一选择。然而，性传播疾病对治疗中常用的药物越来越有抵抗力。 2018年，澳大利亚报告了两例所谓的超级淋病，2019年初英国也报告发现了两例。

  • Salmonellen in der Petrischale

    那些最危险的超级细菌

    沙门氏菌

    沙门氏菌感染可引起各种疾病，如伤寒、副伤寒或肠道炎等症。最近几十年，出现了一种对抗生素具有高度抗药性的菌株。例如，在亚洲和非洲，就已经多次发生因受污染食物和水而传播的具有抗药性细菌引发的传染病。

  • 3D-Modell von Acinetobacter

    那些最危险的超级细菌

    鲍曼不动杆菌

    这种病原菌在土壤和水中很常见。对于健康的人来说，它基本上没有危险。但对重病和身体虚弱者就可能导致严重的肺炎，伤口感染和败血症，并带来致命的后果。因此，医院急诊室的病人尤其容易受到鲍曼不动杆菌的感染。

  • Mycobacterium Tuberculosis unter dem Elektronenmikroskop

    那些最危险的超级细菌

    结核分枝杆菌

    结核分枝杆菌是引发耐药性肺结核病的一种杆菌，这是世界上最常见的传染病之一，每年导致170多万人死亡。 据估计，在所有新发生的结核病病例中，高达6％的病例都是耐药性结核病，即便是最有效的治疗方法对这种病也不具治疗作用。

    作者: Charli Shield


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那些最危险的超级细菌

无论是在医学还是农业方面，滥用或者过度使用抗生素都会导致多重耐药细菌的出现。以下是几种最危险的抗药性细菌。 (26.04.2019)  

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经济纵横

USA China l Handelsstreit l Banknoten - Dollar und Yuan (Reuters/J. Lee)

美国财长: 北京允许人民币贬值以抵消关税影响

据媒体援引姆努钦称，中国允许货币贬值以抵消美国关税对其商品成本的影响。 而北京则表示，如果贸易战恶化，中国在货币政策上“有很大空间”。  

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