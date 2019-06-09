印度抗生素随便买 耐药性问题严重

（德国之声中文网）据印度媒体和德广联驻新德里记者报道，在印度，对抗生素具有耐药性的细菌的传播不断扩大。根据印度卫生部门的一项调查结果，三分之二的受试者体内都发现了对抗生素有耐药性的细菌。

在德国，相关调查显示，携带此类抗药细菌的人约占总人口的10%。 在欧洲，每年有33000人因感染抗药细菌而死亡。

养殖业过量使用

在德国，在农业、特别是畜禽养殖行业工作的人群，携带耐药细菌者的比例为21%，比平均比例高一倍。原因是，养殖业中给禽畜大量使用抗生素，以预防传染病蔓延，因此从业人员接触也更多。

在印度，肉类消费增长很可能也是细菌耐药性增加的一个原因。因宗教原因，印度人中的很大一部分原本是素食者。不过随着生活水平的提高，人们对肉食的需求也越来越大。

药房随便买

抗药细菌在印度的蔓延还有其他原因。最新报告的作者认为，另一个原因是抗生素在医疗领域应用不当，被太多、太频繁地使用。卫生部门担心，如果仅使用一种抗生素、而非多种抗生素来治疗，许多疾病可能无法得到控制。

印度是全球最大的抗生素消费市场之一。但该国是医疗卫生体系不够发达，人们经常在没有医生诊断的情况下自行用药，而且购买抗生素不需要处方。

而在德国，抗生素必须有医生处方才能购买。医生一般会注意提醒病人遵守用药时间长度，因为如果在症状缓解后就过早停止用药，尚未被杀死的细菌会发展出抗药性。

很多印度人稍有点伤风感冒之类的小毛病就用抗生素，但其实像感冒这样多由病毒引起的不适，抗生素是完全不起作用的。研究者认为，上述情况使得印度成为了抗生素耐药性泛滥的重灾区。