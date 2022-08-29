印度抗中打「台灣牌」？專家看法各異

（德國之聲中文網）印度駐斯里蘭卡高級專員公署（High Commission：印度駐英聯邦國家外交代表機構，級別相當於大使館）上週末罕見指控北京將「台灣海峽軍事化」。據印度媒體報導，這是官方首次如此評論北京近期在台海周邊的一系列軍事行動。

印媒指出，相較於8月初美國眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）訪台、中國展開圍台軍演時，印度外交部僅表態「對最近的事態發展感到擔憂」，敦促保持克制、避免採取改變現狀的單邊行動，印度駐斯里蘭卡高級專員公署上週日（8月28日）在推特的發言更明確且強硬，可能標誌著印度政府對台議題的態度轉變，同時牽動印中關係。

對此，印度在台訪問學者、台灣亞洲交流基金會博士後研究員胡莎娜（Sana Hashmi）認為，印度點名批評中國令「台海軍事化」確實是「一個巨大的政策變化」」。

專家：显示印台關係重要性提高

在接受德國之聲採訪時，胡莎娜表示，「最近的發展表明，對印度來說，印中關係的重要性正在減少；與此同時，台灣的重要性卻在增加」，印度正擺脫過去的想法。過去為了避免挑釁中國、影響印中關係，新德里傾向避談台灣，但印度外館這次的指控意味著，印度「正意識到它在該地區的利害關係，且必須發揮更大的作用」。

胡莎娜認為，這說明了「印度越來越意識到，具有類似威脅意識的國家需要共同合作」。

在被問到印度為何在美中關係因台灣問題惡化之際這麼做時，胡莎娜解釋，由於台灣與印度皆在印太地區扮演重要角色，中國若對台灣入侵不僅對台灣和美國不利，對日本和印度等國家也不利。

胡莎娜指出，自加勒萬河谷（Galwan Valley）衝突以來，印度一直在積極應對中國的威脅。美、日、印、澳組成的四邊安全對話（Quad）即是印度應對措施的一部分，此次印度「通過發表關於台灣的聲明表明，儘管缺乏外交接觸、也沒有公開宣言，（但）印度認為台灣是其印太願景的一部分。」

此外，她認為印度與中國既有的邊界問題，導致兩國緊張關係不斷升級，也是新德里此次在台灣問題上發聲的原因之一。

2020年6月，中國和印度軍隊在兩國邊境的加勒萬河谷爆發了數十年來最嚴重衝突，雙方至少24名軍人喪生，令印中關係降至冰點。此後兩國不斷進行外交、軍事談判，雙邊軍長級會談至今年7月已進行到第16輪。

中印边境冲突的渊源 中印2000公里边境, 12万平方公里纠纷 中印边界总长近2000公里，另外还有12万平方公里的区域存在领土纠纷。有领土纠纷的边界涉及西段（600公里）、中段（450公里）和东段（650公里）3个部分。2020年5月，中印在锡金北部发生冲突（中段）；6月16日，中印在拉达克的巴勒万河谷（西段）发生士兵肢体冲突，造成数十人伤亡，至少印方称有20名士兵死亡。

中印边境冲突的渊源 麦克马洪线 马克马洪线(McMahon Line，东段线)是一条英国探险家测量印度时画下的一条英属印度同西藏之间的边界。1914年，英国外交官麦克马洪召集中、印、藏三方会议，由于中华民国不同意分割西藏的麦克马洪线、藏方未能得到事先秘议的独立转而也放弃承认麦克马红线，结果中藏均没有签署《西姆拉条约》。印度和缅甸则认为麦克马洪线是历史疆界。时至今日，中华人民共和国虽然拒绝承认麦克马洪线，但把它看作是实际控制线。1962年中印之战中，中国军队虽然一度占领了该地重镇达旺，但后来撤回到实际控制线以北。

中印边境冲突的渊源 藏南（印度：阿鲁纳恰尔邦） 藏南在印度被称为“阿鲁纳恰尔邦”（Arunachal Pradesh，东段线），面积约为6万平方公里，位于喜马拉雅山脉的南侧。它的西面是不丹，东面是缅甸，向南是印度，北边是中国的西藏。中国称该地为藏南，属于西藏自治区行政区划。不过，按照“麦克马洪线”的划分，该地属于印度，印度也实际控制该地，只是藏方以及中华民国当年均拒绝在条约上签字。中华人民共和国成立后延续这一路线。1948年，刚刚独立的印度开始派兵进入这个地区，1960年，印度完全占领了麦线以南部分，中国控制麦线以北。1972年，印度在该地成立阿鲁纳恰尔中央直辖区，1987年，该区改为“阿鲁纳恰尔邦”。

中印边境冲突的渊源 锡金问题 英国于1887年强占锡金国，次年出兵西藏。1950年，独立之后的印度称为锡金的保护国，1975年正式将其纳为“锡金邦”。2003年，印度总理瓦杰帕伊访问中国后，北京承认新德里对锡金的主权，同时印度亦承认中国对西藏主权。2005年之后中国出版的地图上已不再将锡金标注成主权国家。

中印边境冲突的渊源 1962年中印之战: 印度总理尼赫鲁大败 1960年4月，中印两国政府为寻求解决领土争端，由中国总理周恩来与印度总理尼赫鲁在新德里会谈，但未取得共识。1962年中印边境战争爆发。中国军队当年10月20日从边境的东西两处同时发起进攻时，兵力是印度军队的5至10倍。中国军队当时一直深入到印度今天的阿鲁纳恰尔邦省和喜马拉雅地区。整个战争延续了一个月，总共造成2000人丧生。1962年11月20日，中国单方宣布停火，并撤至麦克马洪线后20公里处。战争之后中印关系因边界冲突走入低谷。

中印边境冲突的渊源 中印关系改善，甘地总理开启总理互访 1988年12月19日至23日，印度总理拉吉夫·甘地对中国进行正式访问并与邓小平会晤。这是34年来印度总理首次访问中国。这次访问被看作是中印关系经过多年的紧张期之后开始转暖的标志。1993年，印度总理拉奥（ Narasimha Rao）访华期间，双方签署了《关于在中印边境实际控制线地区保持和平与安宁的协定》。这次访问标志着中印关系开启了一个新的时代。自上世纪九十年代以来，中印双方共签署了5个有关和平解决边境冲突的协定。

中印边境冲突的渊源 特别代表会晤机制，习莫频繁会晤 自2003年中印建立边界问题特别代表会晤机制以来，双方已举行22轮特代会晤。印方的特别代表是国家安全顾问，中方最高代表则多为外交部长。中国国家主席习近平同印度总理莫迪之间的互动相当频繁。

中印边境冲突的渊源 2017年中印洞朗地区对峙 占地约100平方公里的洞朗（Doklam）是中国和不丹之间存有争议的地区，印度也从未对该地宣示过主权。2017年6月，印度以“接到不丹政府的求助”、“支持不丹主权”为由，派兵越过中印边界，阻止中国在那里修筑公路，形成同中国军队长达71天的对峙。不丹是中国14个邻国中唯一一个没有与中国建交的国家，其国家的外交权和防务权掌握在印度手中。2014年莫迪以总理身份第一个访问的国家便是不丹。

中印边境冲突的渊源 2020年中印冲突又起 5月5日，在位于拉达克地区的海拔四千多米的班公错湖（Pangong Tso lake，西段），中国和印度军方人员相互投掷石块、木棒、铁棍等，双方都有人员受伤。5月9日，印度锡金邦那图拉山口（中段），中印军人相互投石并发生肢体冲突，有数十人受伤。 6月16日，在加勒万河谷（Galwan valley，西段）的中印士兵冲突中，有3名印度士兵在与解放军的冲突中死亡。当天稍晚时，印度军方宣布印度士兵的死亡人数提升至20人。 作者: 李鱼



中印關係何解？

在印度外館首度指控北京令「台海軍事化」後，印度外交部長蘇傑生（S. Jaishankar）週一（29日）在一場活動演講上稱，印中關係始終取決於「邊界狀態」。

據印度媒體報導，蘇傑生說：「主權和領土完整必須得到尊重。任何影響該地區的倡議必須經由協商，而不是單方面的。」他表示，「為了使兩國關係回到積極的軌道並保持可持續發展，它們必須建立在三個相互的基礎上：相互的敏感度、相互的尊重和相互的利益。」

週二（30日），中國駐印度大使館發布新聞稿報導，中國駐印度大使孫衛東上週在印度出席活動時，接受印媒訪問，稱中印關係近兩年來「遇到一些困難」，但在共同努力下，「雙邊關係總體呈現恢復勢頭」。

在關鍵的邊界問題上，孫衛東稱這是「歷史遺留問題」，中方一直主張通過協商談判尋求雙方都能接受的解決方案，並表示自2020年邊界衝突以來雙方一直保持溝通。

孫衛東表示：「當前，邊境局勢總體穩定，雙方已在邊界西段多數地點實現脫離接觸。下一步，我們應推進個別剩餘問題解決進程，推動邊境局勢轉入常態化管控，以實現邊境地區可持續的和平與安寧。」並續稱中印都是發展中大國，應合作共贏，「反對搞零和博弈和針對第三方的『小圈子』。」

針對印中關係，印度在台訪問學者胡莎娜表示，印度的對華政策自2020年加勒萬衝突以來已經有所改變，「從那時起，重點是管理緊張局勢，但不以犧牲主權為代價」，印度官方也多次提到，除非中國認真對待邊界問題，否則與中國的關係不會正常化。

胡莎娜說認為，兩國關係近期很難有任何突破，因為中國即將舉行二十大，習近平正尋求第三任期，「在邊界問題上的任何讓步都會使習近平顯得軟弱」。

印度打「台灣牌」？

對於印度罕見的「台海軍事化」發言，華府智庫德國馬歇爾基金會亞洲計畫主任葛來儀（Bonnie S. Glaser）週二（30日）在推特發文，間接形容印度此舉是打「台灣牌」。

葛來儀寫道：「印度對台灣的支持是值得歡迎的，但這通常是在德里尋求對中國施壓時才展示的。」她認為，印度應該考慮到台灣作為一個民主國家、公共產品提供者等的內在價值，「台灣不應該被當作一張牌來使用。」

該則推文下方，有留言質疑「難道美國不是在打台灣牌抗中」時，葛來儀回應：「不，那是中國的敘事，但這是錯誤的。」

針對有關問題，胡莎娜表示她不同意「台灣是印度的一張牌」的觀點。她向德國之聲表示，印度長期以來一直在努力改變其台灣政策，「斷言印度的對台政策是因與中國的緊張關係而改變是錯誤的」。她強調，鑒於印度和台灣都在應對中國的威脅，印度這次對北京的回應「只應被視為一種支持和團結的表現。」

此前，印度外交部8月中旬在被問及是否會應北京要求，重申其對「一個中國」政策的承諾時，該部當時表示，「印度的相關政策眾所周知，且是一貫的」，「不需要重申」。

（綜合報導）

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