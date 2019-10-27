印度批准“月船三号”登月计划

（德国之声中文网）印度航天机构周三表示，在上一次登月失败之后，该国又批准了第三次登月任务，显示了它努力实现低成本太空强国的雄心。

根据印度官方电视报道，官方航天机构印度空间研究组织负责人锡万（K. Sivan）在该组织位于班加罗尔的总部告诉记者说， "月船三号"（Chandrayaan-3）任务中将有一个着陆器和一个漫游车，但不是太空飞船。

去年9月实施的"月船二号"任务部署的月球轨道器成功地将科学数据传回地球，但是经过艰苦努力，漫游车最终无法在月球表面着陆。

该任务计划登陆尚未有人类到达的月球南极。据称该地区因受太阳高温影响较小，其火山口中存在着水源。

印度于2008年发射了第一个月球探测器"月船一号"，发现了月球水源以冰的形式存在。"月船三号"任务将对此予以确认。

锡万说，"月船三号"的配置与此前的"月船儿号"类似。

目前只有美国、俄罗斯和中国的航天器成功登陆月球。中国嫦娥四号探测器成功登陆月球背面。2019年4月，以色列发射首个登月探测器"创世纪"号，未能按计划成功登月。

据印度报业托拉斯（PTI）引述官方消息报道，印度的第三次登月任务可能会在2020年实施。

锡万说，印度空间研究组织对于该任务进展良好。与此同时，载人航天飞行计划将于2021年下半年实施。目前，已经选中4名宇航员接受训练，本月下旬即将开始。印度政府2018年曾说，这个名为Gaganyaan的项目花费将不超过1000亿卢比（14亿美元）。

印度以开发能够负担得起的低成本太空发射和飞行器著称。它于2014年发射的无人火星探测器成本仅为7400万美元，比好莱坞太空大片《重力》的预算还低。

锡万还宣布，印度空间研究组织将在南部港口城市泰米尔纳德邦的图索库迪市建立第二个宇航中心。

张平/洪沙 （路透社）