印度战机空袭巴基斯坦

（德国之声中文网）据印度政府公布的消息，数架印度战机飞入巴基斯坦领空，袭击了巴基斯坦一侧克什米尔地区的目标。印度农业部长谢哈瓦特（Gajendra Singh Shekhawat）证实，印机轰炸了印巴事实际边界附近的恐怖组织训练营地，所有目标均被摧毁。

之后不久, 印度外交国务秘书顾凯杰（Vijay Gokhale）也表示, 有确凿的证据表明, 该恐怖组织计划在印度实施又一起自杀式袭击事件。他说, 大量恐怖分子、教练员、指挥官和圣战分子在空袭中被消灭。这是一次"非军事"行动, 打击的目标是恐怖主义营地。印度私营新闻频道CNN-News 18 援引政府高层的消息称, 此次空袭造成近200人伤亡。

相互矛盾的信息

巴基斯坦军方证实了空袭，但表示没有击中其基础设施。军方发言人加福尔（Asif Ghafoor）说，巴基斯坦战机对印度的攻击做出了"及时和有效"的回应，印度飞机不得不在巴拉科特地区匆忙卸掉其"包袱"，但是没有造成任何损失或破坏。

在空袭中被炸倒的树木

当地警方负责人证实了上述消息。他向美联社记者表示，已经派遣调查小组前往受袭的森林地区。巴拉科特市距离克什米尔停火线大约50公里处。路透社援引一位巴基斯坦村民的话说，有一居民在空袭时被炸弹碎片击伤，此外有一栋房屋被毁。

巴基斯坦外长库雷希（Shah Mahmood Qureshi）称印度此举侵犯了事实边界。他表示："可以说这是严重的侵略行径"，"巴基斯坦保留自卫和做出适当回应的权利。"库雷希外长谴责了印度的行动，并强调，印度为获取政治利益而不惜危及该地区的和平。他说, 巴基斯坦是一个负责任的国家。他说, 他的部队有能力保卫自己的每一寸领土，国民无需忧虑。他补充说, 巴基斯坦总理伊姆兰·汗已召集紧急会议。

局势原就紧张

这是两个敌对的核大国之间多年来的首次空袭事件。2月14日，来自印度克什米尔地区的一名年轻自杀式袭击者在该地区引爆一枚汽车炸弹、造成巴基斯坦准军事警察部队40名成员丧生，两周来，两个邻国之间的紧张关系加剧。巴基斯坦恐怖主义组织"默罕默德军"（ jaish-e-mohammed ）自称策划了此次袭击。它是30年前分离主义分子和伊斯兰主义者起义以来对克什米尔印度安全部队实施的一次最严重袭击。

看数字 学历史：印巴独立70年 190 英国殖民印度长达190年。起初是由东印度公司作为“代理”，其后则是英国王室直接统治。尽管东印度公司直到1757年，也就是190年前才取得南亚次大陆绝大部分地区的控制权，但在此之前100多年，该公司就在当地开设了贸易分支。

看数字 学历史：印巴独立70年 4亿 英属印度在1947年的总人口为4亿，其中包括现在的巴基斯坦和孟加拉国。英属印度首先分裂成两个独立国家—印度和巴基斯坦，1971年，东巴基斯坦宣布独立，成立孟加拉国。

看数字 学历史：印巴独立70年 40 英国法官拉德克里夫（Cyril Radcliffe ）整整花了40天，来划分印度和巴基斯坦的边界。不知他当时是否想到，在此后的几十年里，沿着这条边界所爆发的血腥争斗持续不断。图为印度锡克族士兵在印巴边界。

看数字 学历史：印巴独立70年 6100 印度与巴基斯坦独立时，两国之间的边界长达6100公里。巴基斯坦的西部（也就是现在的巴基斯坦）和东部（现在的孟加拉国）之间相隔1500多公里。图片中间身着军装男子是英国最后一任印度总督蒙巴顿子爵。

看数字 学历史：印巴独立70年 48 1947年8月15日，印度宣布独立后48小时，英军开始撤出印度。这一行动持续数月，直到1948年2月英国军队才完全撤离。图中是英国皇家空军战机飞越英属印度和阿富汗边界的开伯尔山口。

看数字 学历史：印巴独立70年 100万 大部分学者专家估计，印巴分治后爆发的宗教暴力冲突造成大约100万人死亡。另有一些人估计的数字更高，达到200万。图为新德里骚乱爆发后逃离家乡的穆斯林难民。

看数字 学历史：印巴独立70年 83000 南亚次大陆陷入混乱后，老弱妇孺成为最大的受害者。据估计，大约有83000名女性遭到强奸或绑架。

看数字 学历史：印巴独立70年 1500万 印度和巴基斯坦分别宣布独立之后，爆发人类历史上罕见的大规模难民潮。能坐火车的人还算幸运儿，许多人往往不得不徒步逃难。印度教徒和锡克族人前往印度，穆斯林涌入巴基斯坦。

看数字 学历史：印巴独立70年 3 1947年之后，印度和巴基斯坦已经爆发3场战争。第一次就在独立之后3个月，第二次是在1965年（图中），起因都是克什米尔地区主权争议。而最后一次发生在1971年，是由于孟加拉国独立而引起。 作者: 石涛



印度指责巴基斯坦制造了这次袭击, 并宣布将实施"适当的应对措施"。伊斯兰堡政府驳斥了印度的指控，并威胁说，如果印度发动袭击，将予以反击。上周, 伊斯兰堡内政部表示, 当局已经控制了一个涉嫌是恐怖组织总部的公寓楼。

自前英国殖民地印度于1947年宣布独立并分割成印度和巴基斯坦两个国家以来，两国都宣称对克什米尔地区拥有主权，并各自控制了该地区的一部分。迄今，这两个核国家已经为争夺克什米尔发动了两场战争。

李京慧/凝炼 (德新社、路透社、美联社)