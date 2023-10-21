 印度成功进行载人航天任务首次试飞 | 科技环境 | DW | 21.10.2023

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

科技环境

印度成功进行载人航天任务首次试飞

在克服技术故障后，印度已于周六（10月21日）成功完成了一系列关键试飞中的首次任务。这些太空任务的成功展示了印度作为技术和太空强国的地位不断上升。

印度一系列太空任务的成功展示了印度作为技术和太空强国的地位不断上升，也符合莫迪总理塑造一个崛起的大国形象、维护其在全球精英地位的愿望（资料图片）

印度一系列太空任务的成功展示了印度作为技术和太空强国的地位不断上升，也符合莫迪总理塑造一个崛起的大国形象、维护其在全球精英地位的愿望（资料图片）

（德国之声中文网）印度空间研究组织（ISRO）表示，在克服技术故障后，已于周六（10月21日）成功完成了一系列关键试飞中的首次任务。这是印度计划2025年前将宇航员送入太空的项目的前期工作。

印度空间研究组织负责人索玛纳茨（S.Somanath）说，此次测试包括将一个模块发射到外太空并将其带回地球，以测试航天器的乘员逃生系统，该模块在孟加拉湾着陆后正在回收。

由于天气原因，早上的发射推迟了45分钟。索马纳茨说，随后，由于发动机出现问题，这次发射再次推迟了一个多小时，地面计算机也一度暂停待命。

索马纳茨告诉记者，由系统监测异常造成的故障得到纠正，75分钟后试飞在印度南部的斯里哈里科塔卫星发射站成功进行。

这为印度其他无人航天任务铺平了道路，包括明年将机器人送入太空。

India Lunar Mission

印度还在月球南极区成功进行了无人驾驶航天器着陆

今年9月，印度成功启动了首个研究太阳的太空任务。而在此之前不到两周，印度还在月球南极区成功进行了无人驾驶航天器着陆。

在2019年登月尝试失败后，印度于今年9月成为继美国、苏联和中国之后第四个实现这一登月里程碑的国家。

这些太空任务的成功展示了印度作为技术和太空强国的地位不断上升，也符合莫迪总理塑造一个崛起的大国形象、维护其在全球精英地位的愿望。

莫迪本周早些时候宣布，印度空间研究组将在2035年前建立一个由印度人设计的空间站，并在2040年前让一名印度宇航员登陆月球，这标志着印度已绘制出未来太空雄心的路线图。

印度自20世纪60年代以来一直积极为自己和其他国家发射卫星，并于2014年成功将一颗卫星送入火星轨道。印度计划明年与美国合作执行首次国际空间站任务。

（美联社）

©2023年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。

相关内容

Here are two pictures of the ISRO chairman S. Somanath. The pictures have been provided by ISRO itself and they have given DW permission to use

“月船三号开启新阶段，印度还将探测太阳” 26.08.2023

印度空间研究组织（ISRO）负责人索玛纳茨在接受德国之声独家专访时表示，“月船三号”任务的成功极大地推动了印度的太空雄心，他们正计划进行更多探索，其中包括对太阳的探测。

15/09/2023**DIESES FOTO WIRD VON DER RUSSISCHEN STAATSAGENTUR TASS ZUR VERFÜGUNG GESTELLT. [KAZAKHSTAN, KYZYLORDA REGION - SEPTEMBER 15, 2023: A Soyuz-2.1a rocket carrying the Soyuz MS-24 spacecraft with the ISS Expedition 70 crew on board launches from Baikonur Cosmodrome. Sergei Savostyanov/TASS]

俄载人飞船与国际空间站对接 16.09.2023

乌克兰战争爆发之后，太空研究是美国和俄罗斯为数不多仍然维持合作的领域。周五，俄罗斯“联盟MS-24”载人飞船在哈萨克斯坦升空，并在三个小时之后抵达国际空间站。飞船上搭载了两名俄罗斯宇航员和一名美国宇航员。

The screengrab from Indian Space Research Organisation (ISRO) Youtube channel shows the Aditya-L1 spacecraft lifts off on board a satellite launch vehicle from the space center in Sriharikota, India, Saturday, Sept. 2, 2023. (Indian Space Research Organisation via AP)

探月一周后 印度首个太阳探测器升空 02.09.2023

在实现无人登月一周后，印度首个太阳探测器「太阳-L1号」周六成功升空。近年来，印度不断努力扩大在太空的足迹。

广告

经济纵横

图中一名中国工人在加工石墨时被石墨粉尘覆盖。石墨是电动汽车电池的关键成分

中国石墨出口管制意味着什么？

北京在周五表示，为了保护国家安全，中国将要求部分出口石墨产品需获得出口许可证。这对全球相关产业将产生怎样的影响？一些分析师对此进行了评论。
02_2012 Themenbild für Twitter

Follow us!

“跟”德国之声官方推特：为您提供多媒体新闻服务，包括采访报道、背景分析、时事评论、专题纪录，内容囊括德国和国际焦点要闻。