印度成功进行载人航天任务首次试飞

（德国之声中文网）印度空间研究组织（ISRO）表示，在克服技术故障后，已于周六（10月21日）成功完成了一系列关键试飞中的首次任务。这是印度计划2025年前将宇航员送入太空的项目的前期工作。

印度空间研究组织负责人索玛纳茨（S.Somanath）说，此次测试包括将一个模块发射到外太空并将其带回地球，以测试航天器的乘员逃生系统，该模块在孟加拉湾着陆后正在回收。

由于天气原因，早上的发射推迟了45分钟。索马纳茨说，随后，由于发动机出现问题，这次发射再次推迟了一个多小时，地面计算机也一度暂停待命。

索马纳茨告诉记者，由系统监测异常造成的故障得到纠正，75分钟后试飞在印度南部的斯里哈里科塔卫星发射站成功进行。

这为印度其他无人航天任务铺平了道路，包括明年将机器人送入太空。

印度还在月球南极区成功进行了无人驾驶航天器着陆

今年9月，印度成功启动了首个研究太阳的太空任务。而在此之前不到两周，印度还在月球南极区成功进行了无人驾驶航天器着陆。

在2019年登月尝试失败后，印度于今年9月成为继美国、苏联和中国之后第四个实现这一登月里程碑的国家。

这些太空任务的成功展示了印度作为技术和太空强国的地位不断上升，也符合莫迪总理塑造一个崛起的大国形象、维护其在全球精英地位的愿望。

莫迪本周早些时候宣布，印度空间研究组将在2035年前建立一个由印度人设计的空间站，并在2040年前让一名印度宇航员登陆月球，这标志着印度已绘制出未来太空雄心的路线图。

印度自20世纪60年代以来一直积极为自己和其他国家发射卫星，并于2014年成功将一颗卫星送入火星轨道。印度计划明年与美国合作执行首次国际空间站任务。

（美联社）

©2023年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。