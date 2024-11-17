印度成功试射高超音速导弹

印度国防部长辛格称，试射超高音速导弹获得成功，是印度导弹技术发展过程中的“重要里程碑”。至此，印度已成为继美国、俄罗斯、中国、朝鲜之后，第五个掌握超高音速导弹技术的国家。

（德国之声中文网）周六，印度在东海岸附近的阿卜杜拉·卡拉姆岛（Abdul Kalam ）进行了此次导弹试验。印度科研与发展组织（DRDO）发布的一段视频上，可以看到夜幕中导弹试射的场面。据报道，这款由印度自主研发的超高音速导弹的有效载荷射程超过1500公里。

超高音速导弹试射成功后，印度国防部长辛格（Rajnath Singh）表示：“这是一个历史性时刻，此次技术进步使我国在军事技术领域得以跻身先进国家之列。”

印度努力发展军事科技

在现代化导弹技术中，超高音速导弹属于尖端科技。由于超高音速导弹的飞行轨道较低，速度更快，并可在飞行途中调整攻击目标，因此比普通弹道导弹更难跟踪和拦截。

目前，成功进行过超高音速导弹试验的国家包括美国、俄罗斯、中国和朝鲜。其他一些国家则正在开展相关的研发。

同中国竞争

印度进行此次超高音速导弹试验前夕，中国刚刚在一次航空展上展示了其日渐强大的空军力量，其中包括J-35A隐形战机以及攻击型无人机技术。中国官媒报道称，此次珠海航空展上还首次展示了用于拦截弹道导弹以及超高音速导弹的HQ19地空导弹系统。

今年九月，美澳日印举行“四方安全对话”峰会。 图像来源: Mark Schiefelbein/AP Photo/picture alliance

过去几年当中，新德里方面明显加强了同西方国家的军事合作，其中包括同美国、日本以及澳大利亚共同建立“四边安全对话”机制。

作为核武国家，印度还是俄罗斯军火的重要购买国，其中包括S-400导弹防御系统。尽管美国此前曾发出制裁威胁，但最终仍未能阻止俄印之间的军火交易。

（法新社，路透社)

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