印度成功启动该国首个登月使命

（德国之声中文网）印度航天局局长西万（K. Sivan）称它是"历史性的一天"。借助这一使命，印度意欲成为继美、俄、中之后成功登月的第四个国家。

当地时间14时43分（中欧时间11时13分），印度最大推力地球同步卫星运载火箭GSLV-MkIII按计划发射升空。当"月船二号"按计划与火箭分离时，设于斯利哈里科塔（Sriharikota）的地面控制中心掌声一片。航天局长西万表示，"今天是印度航天、科学与技术的历史性的一天"。

一星期前，因技术故障，这枚不载人火箭在发射前一小时被叫停。媒体援引航天局一名官员报道说，氦燃料装置发现有泄露。

对于印度，登月使命是一个重大面子项目。政府总理莫迪曾宣布，至2022年，印度要成功实现载人空间使命。

今天发射时，成千上万人聚集在斯利哈里科塔，他们当中有学生， 也有国家总统柯温德（Ram Nath Kovind）及其他要人。

重 2.4吨 的"月船二号"将绕飞月球近一年，对它拍照、寻找月表上水的迹象。今年9月初，着陆器将把一辆探测车送上月球表面。取名"普拉冈"（梵文"智慧"）的月球车将在月球表面搜索水的痕迹，并做试验。

印度研制了月船二号的几乎所有部件。其费用约为1.24亿欧元，低于别国的登月工程。2008年，在印度的首次探月使命中，"月船一号"仅做绕月飞行，未着陆。

印度以登月工程因应了国际趋势。超级航天大国美国计划至2024年恢复宇航员登月。中国于今年1月成为将探测器降落在月球背面的首个国家。此外，中国还计划在10年内实现载人登月，以及在地球空间轨道建立一个空间站。

今年4月份，以色列一私营企业的登月使命失败：探测器在登陆过程中撞上月球表面毁损。

凝炼/李鱼（德新社、路透社）