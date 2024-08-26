印度成为俄原油最大买家 乌总统批印度支持俄战争经济

据路透社报道，印度今年7月取代中国，成为全球最大的俄罗斯石油进口国。乌克兰总统泽连斯基在与印度记者见面时表示，普京的战争经济由出售石油和天然气，从印度、中国等国获得数以亿计的资金来支撑，他希望印度能考虑采取措施，阻止加强俄罗斯军队的资金流。

（德国之声中文网）在西方国家因俄罗斯入侵乌克兰而对其实施制裁并减少从俄罗斯购买能源后，中国和印度炼油商一直在大量购买以折扣价出售的俄罗斯石油。根据中国海关总署的数据，俄罗斯去年一共向中国出售了1.07亿吨的原油，相当于每天向中国提供214万桶原油。而根据标普全球（S&P Global)的数据，2023年，印度从俄罗斯进口的原油占其进口总量的35%以上，达到170万桶/日。

今年7月的贸易数据对比显示，印度已超过中国，成为俄罗斯原油最大的买家。

印度贸易数据显示，上个月，俄罗斯原油占印度原油总进口量的 44%，达到创纪录的207万桶/日，比6月份高出4.2%，比去年同期高出12%。而中国海关数据显示，中国7月份通过管道和船运从俄罗斯进口的原油为176万桶/日。

由于使用了更大的苏伊士型油轮，印度7月从俄罗斯进口的ESPO混合原油猛增至188,000 桶/日。而俄罗斯ESPO混合原油原本最大的买家--中国东北的炼油厂却因需求量降低、燃料生产利润率下滑而减少了进口。

印度的贸易数据还显示，2022年4月至2024年5月期间，印度进口商通过以"折扣价"购买俄罗斯石油，节省了105亿美元（约合93亿欧元）的成本。

一位印度炼油业消息人士表示："只要制裁不进一步收紧，印度对俄罗斯石油的需求还会增加。"

美国新闻网CNBC援引印度能源部长哈迪普·辛格·普里 (Hardeep Singh Puri) 的话说，"如果我们开始从中东购买更多石油，石油价格将不会停留在75美元，而将是 150 美元。"

俄罗斯石油助力印度经济 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

目前，七国集团国家仍试图通过所谓的石油价格上限来减少俄罗斯的石油贸易收入。这意味着只要价格超过每桶60美元，与俄罗斯石油的交易就被禁止。如果价格低于这个价格，西方运输公司也将被允许交易俄罗斯石油。

泽连斯基批评印度与普京做生意

据德新社8月25日报道，乌克兰总统泽连斯基向印度记者表示，普京正在利用出售石油和天然气的资金来支撑他对乌克兰的侵略战争。他说，普京"从人民那里窃取了数十亿美元"，其战争经济由来自印度、中国等的数以亿计的资金来支撑 。他同时表示，基辅无法向新德里施压--"你们是一个独立的国家，这是你们的政府"，但是，"你们可以考虑一下可以采取什么措施阻止加强俄罗斯军队的资金流。"

印度总理莫迪8月23日首访基辅，与泽连斯基见面并拥抱 图像来源: Gleb Garanich/REUTERS

印度总理莫迪8月23日首次访问基辅并与泽连斯基举行了会晤。两人见面时紧紧拥抱的画面传遍了全世界。这也是自1991年乌克兰独立以来，印度政府首脑首次到访乌克兰，被视为具有历史意义，标志着两国和解。莫迪在访问中表示愿意帮助结束乌克兰战争，但没有提出任何具体建议。

泽连斯基8月25日在与印度记者的对话中还透露，基辅正在与沙特阿拉伯、卡塔尔、土耳其以及瑞士就举办第二次乌克兰和平峰会一事进行谈判。他说，他曾告诉印度总理莫迪，他会支持印度主办第二次乌克兰和平峰会，但"在一个没有签署上次峰会闭幕宣言的国家举办这一会议将很困难"。印度虽然派人出席了6月中在瑞士举行的第一次乌克兰和平峰会，但拒绝在联合公报上签字。

（路透社、德新社等）

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