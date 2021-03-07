 印度愿向特斯拉提供全球最优惠生产条件 | 经济纵横 | DW | 07.03.2021

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

经济纵横

印度愿向特斯拉提供全球最优惠生产条件

印度有意向电动汽车制造商特斯拉提供尽可能多的优惠条件，保障其生产成本将低于世上其它任何地方，以吸引特斯拉在印度造车。

Deutschland Grünheide Elon Musk

马斯克的特斯拉即将进军印度?

DW.COM

特斯拉(Tesla Inc., TSLA)开始交付首批在中国制造的Model Y紧凑型跨界休旅车，这是该公司进军中国这个全球最大电动汽车市场的又一里程碑。

电动汽车先驱特斯拉的成功之路并没有因为新冠危机而结束，反而正在庆祝特斯拉历史上最好的季度。

埃隆·马斯克，一个来自南非的小书呆子如何成为了全球知名的科技大亨？他的成功经验表明，只要有明确的目标和不屈不挠的毅力，就可以收获很多收获。  

（德国之声中文网）印度交通部长加德卡里（Nitin Gadkari ）对路透社说，印方将向特斯拉做出这一许诺。他称，如果特斯拉开始在印度制造汽车，印方“将确保特斯拉的生产成本会是全球最低的，哪怕同中国相比。" 他敦促特斯拉不仅在印度组装车辆，而且还依靠本地供应商，在印度生产"整个产品"。他称，那时，"我们将可做出更多妥协"。至于可能是何种妥协，他未细表。

就在几周前，在首席执行官马斯克带领下，特斯拉在印度申请了一家企业。这被视为或许今年年中就进入印度市场的一个步骤。此前，业内人士曾指出，特斯拉设想从进口、销售其Model 3起步。

印度交通部长说，印度极具吸引力，因为，作为一个大市场，它也能成为一出口枢纽，尤其是鉴于锂离子电池80%现在都是本地制造。他称，"对特斯拉而言，这是一个双赢局面。"

不过，印度要说服特斯拉并不容易。2020年，印度全国只销售了5000辆电动汽车。此外，该国充电站鲜少，而且，电动车价格昂贵。虽然该国目前正考虑为汽车制造商和供应商提供优惠条件，但相关措施尚未出台。印度希望将电动汽车、电池及其它部件的生产引入国内，也为避免昂贵的进口。汽车本身则应有助于改善印度的空气污染状况，尤其是在大城市。

特斯拉目前只在美国和中国生产。在德国柏林附近的格林海德（Grünheide），一家生产基地正在建设中；根据时间表，它应于2021年中投产，设计年产量为50万辆。

凝炼/文山/  （路透社）

观看视频 03:27

天子骄子特斯拉，真的名副其实？

© 2021年 德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。

 

相关内容

Konzept Selbstfahrendes Fahrzeug

未来汽车——轮子上的计算中心 07.03.2021

汽车行业正处于一场变革之中。专家们一致认为，软件驱动型企业将在未来主导该行业的发展。像大众、戴姆勒和宝马这样的领军企业可能会失宠。

USA Russland | Putin und Biden einig über Abrüstungsvertrag

马斯克约普京上Clubhouse 克里姆林宫: "有趣" 16.02.2021

克里姆林宫表达了乐于促成俄罗斯总统普京和特斯拉及SpaceX总裁马斯克在聊天平台Clubhouse举行会谈的意愿，但也表示普京平时很少上网。

China Indien Grenzstreit

北京否认资助黑客攻击印度 03.03.2021

中国官方资助的黑客攻击印度电力基础建设和疫苗生产单位的相关指控绘声绘影，两国才因为边境撤军缓解的紧张局势会不会再次升高?

广告
Impfstart in Europa - Deutschland Brandenburg

事实核查：德国丢弃新冠疫苗？

新冠疫苗目前是稀缺产品，大量人群正等候接种疫苗。但自民党主席林德纳称，由于物流疏失，德国必须丢弃疫苗。真有其事？  

02_2012 Themenbild für Twitter

推特互动

“跟”德国之声官方推特：为您提供多媒体新闻服务，包括采访报道、背景分析、时事评论、专题纪录，内容囊括德国和国际焦点要闻。  