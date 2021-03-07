印度愿向特斯拉提供全球最优惠生产条件

（德国之声中文网）印度交通部长加德卡里（Nitin Gadkari ）对路透社说，印方将向特斯拉做出这一许诺。他称，如果特斯拉开始在印度制造汽车，印方“将确保特斯拉的生产成本会是全球最低的，哪怕同中国相比。" 他敦促特斯拉不仅在印度组装车辆，而且还依靠本地供应商，在印度生产"整个产品"。他称，那时，"我们将可做出更多妥协"。至于可能是何种妥协，他未细表。

就在几周前，在首席执行官马斯克带领下，特斯拉在印度申请了一家企业。这被视为或许今年年中就进入印度市场的一个步骤。此前，业内人士曾指出，特斯拉设想从进口、销售其Model 3起步。

印度交通部长说，印度极具吸引力，因为，作为一个大市场，它也能成为一出口枢纽，尤其是鉴于锂离子电池80%现在都是本地制造。他称，"对特斯拉而言，这是一个双赢局面。"

不过，印度要说服特斯拉并不容易。2020年，印度全国只销售了5000辆电动汽车。此外，该国充电站鲜少，而且，电动车价格昂贵。虽然该国目前正考虑为汽车制造商和供应商提供优惠条件，但相关措施尚未出台。印度希望将电动汽车、电池及其它部件的生产引入国内，也为避免昂贵的进口。汽车本身则应有助于改善印度的空气污染状况，尤其是在大城市。

特斯拉目前只在美国和中国生产。在德国柏林附近的格林海德（Grünheide），一家生产基地正在建设中；根据时间表，它应于2021年中投产，设计年产量为50万辆。

凝炼/文山/ （路透社）

© 2021年 德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。