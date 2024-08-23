印度总理莫迪抵达基辅开启对乌克兰的访问

本周五（8月23日），印度总理莫迪抵达基辅。这是乌克兰战争爆发以来，莫迪首次访问乌克兰。他将与乌克兰总统泽连斯基举行会晤。

（德国之声中文网）印度和乌克兰官员表示，此次访问重点是加强两国经济联系以及国防、科学和技术方面的合作。不过美联社引述分析人士的看法认为，此次莫迪访乌也可能是印度尝试在被视为向俄罗斯倾斜之后采取更为中立的立场。

乌克兰媒体报道称，莫迪抵达后会见了印度侨民代表。人群聚集在印度总理周围大声欢呼“莫迪，莫迪，莫迪”。

莫迪在社交媒体平台X上表示：“印度社区给予（我）非常热烈的欢迎。”

乌克兰总统办公室主任安德烈·耶尔马克（Andriy Yermak）称，莫迪此次访问“具有历史意义”，并强调乌克兰希望印度能够发挥作用，以“公正的和平”结束俄乌战争。

在接受印度媒体采访时，耶尔马克说：“我们尊重印度，它是世界上一个非常大的民主国家和一个强大的国家。但现在必须说清楚谁是侵略者，谁是受害者。”

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在抵达乌克兰之前，莫迪在周四访问波兰期间呼吁通过外交努力结束战争，同时承诺印度将对此提供支持。莫迪还表示任何冲突都无法在战场上解决。

今年7月初，莫迪曾访问俄罗斯，并同俄总统普京举行会谈。其间，乌克兰总统泽连斯基在社交媒体上对莫迪此行以及在莫斯科拥抱普京表达了不满和批评。他表示，莫迪的做法“极其令人失望，同时也是对和平努力的毁灭性打击”。

他还指责莫迪在访俄期间曾拥抱过普京。

印度始终避免直接谴责俄罗斯对乌克兰的入侵，而是敦促俄罗斯和乌克兰通过对话和外交解决冲突。

莫迪此次访问乌克兰也是印乌两国建立外交关系30多年来，印度总理对该国的首次访问。

（美联社）

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