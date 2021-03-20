 印度总理致信巴基斯坦总理：渴望亲密友好关系 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 24.03.2021

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印度总理致信巴基斯坦总理：渴望亲密友好关系

印度总理莫迪致信巴基斯坦总理伊姆兰·汗表示，印度渴望与巴基斯坦人民建立亲密友好的关系。这是预示两国之间可能和解的最新动作。

Kombibild Indien Pakistan | Narendra Modi und Imran Khan

印度总理莫迪致信巴基斯坦总理伊姆兰·汗，希望改善两国关系

（德国之声中文网）据多家媒体周二（3月23日）报道，印度总理莫迪致信巴基斯坦总理伊姆兰·汗表示，他希望改善印度与巴基斯坦的关系。

这是两个核武邻国关系解冻的最新动作。

莫迪在信中说了什么？

巴基斯坦官员告诉路透社和美联社，收到莫迪的这封信的周二当天，恰逢巴基斯坦的共和国成立纪念日。

据美联社报道，莫迪在信中写道："作为一个邻国，印度渴望与巴基斯坦人民建立亲密友好的关系。"

他还说：“为此，一个没有恐怖和敌意、彼此信任的氛围是当务之急。”

巴基斯坦《黎明报》也报道了该信的内容。

《印度时报》报报道说，莫迪发出的信乃是"例行公事，年年如此"。

巴基斯坦的回应

巴基斯坦部级高官奥马尔（Asad Umar）对莫迪的信表示赞赏，称其为 "善意的信息"。

他在推特上表示，巴基斯坦总理伊姆兰·汗一直希望与所有邻国"在相互尊重、和平共处"的基础上“建立友好关系。

为什么这封信意义重大？

莫迪发出的这封信，是预示印度和巴基斯坦之间可能和解的一系列动作中的最新一次。

目前，双方正在新德里举行关于水资源共享的会谈。

上周末，伊姆兰·汗被证实感染新冠病毒，莫迪表示祝愿康复。

上周，巴基斯坦军事部队首领呼吁和平解决克什米尔地区的争端，与印度进行和平谈判。

2月，双方出人意料地宣布在克什米尔争议边界停止交火。

自1947年从英国获得独立以来，印度和巴基斯坦之间历经了三场战争——其中两场皆因克什米尔纷争而致。

张平/ 乐然   (美联社、路透社)

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