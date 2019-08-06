印度：强奸受害者去法庭路上遭纵火袭击身亡

（德国之声中文网）周四，在印度北方邦（Uttar Pradesh），一名23岁的女孩被人纵火焚烧。两天后，伤势严重的她不幸身亡。

据当地媒体报道，受害女孩当时正在去参加自己遭受强奸的案件听证会的路上，一群男子对她进行了围殴，将汽油浇到她的身上并点燃。

警方逮捕了五名涉嫌袭击的男子，其中两人正是受害者强奸案中的被告。

今年3月，女孩遭到五个男子轮奸--警方逮捕了其中三人，另外两人此前一直在逃。

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警方透露，受害者目前已经被转送到勒克瑙（Lucknow）一家条件更好的医院。受害者此前提出控告的强奸案中一名被告也已经被捕。

无独有偶

周四的焚烧袭击事件发生在印度北方邦的乌纳奥县（Unnao），今年7月那里还发生过另一起女孩遭强奸的案件。19岁的受害者在一场车祸中受重伤之后，警方对一名来自执政党的议员展开了谋杀指控调查。

受害女孩的家人指控议员森加尔（Kuldeep Singh Sengar）在幕后策划了这起车祸事故。这名议员来自总理莫迪所在的印度人民党。

上个星期，一名27岁的女兽医在南部城市海得拉巴（Hyderabad）遭人奸杀并焚尸，引发了全国各地的强烈抗议。前宝莱坞演员、印度国会议员贾雅·巴克罕（Jaya Bachchan）呼吁人们应该把强奸犯"以私刑处死"。

观看视频 01:34 强奸案频发，印度女性何处为安？

"我知道这听起来很严酷，但是这种人就应该在公众面前揭露其罪行，以私刑将其处死"，巴克罕在国会表示。

民间社会团体也对这起骇人听闻的罪行表示谴责，并且在印度各地组织了抗议活动。

强奸犯罪--印度面临的严重问题

在这个南亚国家，对女性的犯罪案件数量不断增多。2012年，一名医学专业女大学生在行驶中的巴士车上遭到奸杀，案件震惊全国，成千上万民众走上街头，要求政界加强立法，严惩强奸罪行。

2018年1月，一名8岁女童在印控克什米尔遭到残忍的奸杀。据悉这名穆斯林女孩是被罪犯绑架并使用了镇静药物，然后在一座寺庙中遭到多次轮奸。她后来被勒死和石块砸死。人民党的支持者和其它印度教团体举行集会，支持被指控强奸的嫌疑人--这一事件也激化了克什米尔的社会分裂。

尽管政府已经将强奸犯的刑罚加倍至有期徒刑20年，但是民间社会活动人士仍然要求加快落实法律的实施。

根据官方统计数据，2017年印度警方登记在案的强奸案件一共有33658起，也就是说平均每天都有92起强奸案发生。