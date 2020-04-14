 印度延长疫情封锁期 一周后部分放宽 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 14.04.2020

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印度延长疫情封锁期 一周后部分放宽

印度总理莫迪宣布新冠疫情封锁期延长至5月3日。但他表示，由于贫困人群生计困难，一周以后将考虑放宽部分地区的限制。印度已投入226亿美元纾困，反对派批评援助不足。

Coronavirus Indien Kannauj Schulkinder tragen Schutzmasken (picture-alliance/AP Photo/R.K. Singh)

印度政府将新冠疫情封锁期延长至5月3日

 （德国之声中文网）印度总理莫迪周二（4月14日）宣布，印度的新冠疫情封锁期延长至5月3日。但他表示，考虑到贫困人群的生计困难，将在一周以后考虑放宽部分地区的限制。

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新冠疫情造成许多德国公民滞留境外，而德国政府也通过各种方法“撤侨”。但许多人不知道的是，德国撤侨的对象不仅仅德国公民，甚至包括在德国拥有永久居留权的外国公民。德国之声特约记者孙谦就以这样的身份从印度回到了她工作生活的柏林。 (13.04.2020)

印度航空部门发表声明说，所有国内和国际航班运营也将停至5月3日。

莫迪在电视讲话中说，4月20日之后，在那些疫情得到改善的地区，基本的生计活动将被允许恢复。莫迪说，下周印度将加强抗击新冠病毒的斗争，在每个地区进行严格的检查。对于那些被鉴定为疫情热点的地区，甚至可能采取更严格的限制。

“4月20日之前，每个州、每个地区和每个警察局都将受到严格检查，看看隔离措施是否到位。”莫迪说，“如果某地区已经从疫情中自救，成功地通过检查，从热点名单中移除，或者减少了成为热点地区的可能，那么将会允许恢复从事必要的活动。”

莫迪说，提出4月20日之后“有限”豁免政策，是因为惦记贫困人群和挣日薪的劳工阶层。政策细则将在周三发布。其中，将会列出准许恢复营运的行业，诸如制造业、建筑业等。莫迪说，隔离措施已造成让印度经济遭受重创，数百万贫困人群、日薪工人和农村地区人口生计艰难。 莫迪说，印度的封锁政策付出了沉重的经济代价，但是通过旅行和居家隔离禁令，在防范疫情方面取得了比其他国家更好的成果。

观看视频 01:12

印度警察体罚违反禁令者

印度是仅次于中国的第二大人口国家，拥有 13亿居民，迄今检测新冠病毒阳性反应10,000例，其中死亡339人。但是，专家认为，由于检测效率较低，印度的实际感染病例远远高于这个数字。3月25日，印度印度宣布在全国范围内实施为期21天的隔离政策。

除了医疗和基本生活服务行业的职员，所有人都被要求居家隔离。飞机、火车和汽车交通都暂停。

上个月，印度宣布投入226亿美元用于食品援助和现金发放，以帮助隔离期间的贫困人群。反对派批评政府援助不足，因为贫困人群受疫情影响的时间不止21天。


 
张平/ 达扬   （德新社）

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