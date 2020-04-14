印度延长疫情封锁期 一周后部分放宽

（德国之声中文网）印度总理莫迪周二（4月14日）宣布，印度的新冠疫情封锁期延长至5月3日。但他表示，考虑到贫困人群的生计困难，将在一周以后考虑放宽部分地区的限制。

印度航空部门发表声明说，所有国内和国际航班运营也将停至5月3日。

莫迪在电视讲话中说，4月20日之后，在那些疫情得到改善的地区，基本的生计活动将被允许恢复。莫迪说，下周印度将加强抗击新冠病毒的斗争，在每个地区进行严格的检查。对于那些被鉴定为疫情热点的地区，甚至可能采取更严格的限制。

“4月20日之前，每个州、每个地区和每个警察局都将受到严格检查，看看隔离措施是否到位。”莫迪说，“如果某地区已经从疫情中自救，成功地通过检查，从热点名单中移除，或者减少了成为热点地区的可能，那么将会允许恢复从事必要的活动。”

莫迪说，提出4月20日之后“有限”豁免政策，是因为惦记贫困人群和挣日薪的劳工阶层。政策细则将在周三发布。其中，将会列出准许恢复营运的行业，诸如制造业、建筑业等。莫迪说，隔离措施已造成让印度经济遭受重创，数百万贫困人群、日薪工人和农村地区人口生计艰难。 莫迪说，印度的封锁政策付出了沉重的经济代价，但是通过旅行和居家隔离禁令，在防范疫情方面取得了比其他国家更好的成果。

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印度是仅次于中国的第二大人口国家，拥有 13亿居民，迄今检测新冠病毒阳性反应10,000例，其中死亡339人。但是，专家认为，由于检测效率较低，印度的实际感染病例远远高于这个数字。3月25日，印度印度宣布在全国范围内实施为期21天的隔离政策。

除了医疗和基本生活服务行业的职员，所有人都被要求居家隔离。飞机、火车和汽车交通都暂停。

上个月，印度宣布投入226亿美元用于食品援助和现金发放，以帮助隔离期间的贫困人群。反对派批评政府援助不足，因为贫困人群受疫情影响的时间不止21天。





张平/ 达扬 （德新社）