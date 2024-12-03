印度希望审慎恢复对华经贸关系

（德国之声中文网）六周前，中印两国就结束持续已四年的边界对峙达成了协议，印度外长（Subrahmanyam Jaishankar）就是在这一背景下发表上述讲话的。边境线上的军事对峙严重影响了中印这两大亚洲国家的关系，而印度外长的此番表述，则意味着印度目前也希望修复同中国一度受损的经贸关系。

2020年，同为核大国的中印双方在喜马拉雅西部边境发生军事冲突，造成20名印度士兵以及4名中国士兵丧生，导致双边关系陷入高度紧张状态。此后，印度切断了同中方的空中联络，封禁了数百个来自中国的智能手机应用软件，并对来自中国的投资做出严格限制。印度方面表示，边境上一日不得安宁，对华关系就无法恢复正常。中国方面则表示，边境冲突不应影响中印双边关系的其他领域。

印度外长苏杰生周二在议会表示：“就撤军达成的共识，使我们现在有了协调双边关系其他领域的可能性。当然，我们的安全利益是第一位的。”不过，苏杰生并没有透露更多细节。

苏杰生说：“我们很清楚，保持边境的和平稳定是发展双边关系的前提。”他表示，印中双方的高级官员将在近期内举行会晤，以商讨今后的步骤。“今后几天内，我们将会就如何继续缓解局势以及对边境进行有效管控展开会谈。”

中印两国边境大约为四千公里，其中包括很长的未定国界。边境争议频繁是造成中印两国紧张关系的主要原因，并在1962年引发了双边一场血腥的战争。

10月23日，中国领导人习近平同印度总理莫迪举行了五年来的首次正式会谈。 图像来源: China Daily/REUTERS

1991年开始，经过开展外交谈判，双方签署了一系列协定，中印双边的经贸关系也开始有了良好的发展。但2020年夏季的边境冲突，使双边关系再度降至冰点。

今年十月，中印双方就结束边境冲突达成共识。数天后，中国党和国家领导人习近平同印度总理莫迪就举行了五年来的首次正式会谈。双方同意化解分歧，并推动两国关系的发展。



不过，也有印度官员表示，鉴于过去四年来两国间产生的高度不信任，他们预计新德里方面将采取极为审慎的态度，仅会在促进经贸关系方面采取一些较小的步骤。这些官员表示，恢复直航和加快签证审核将会是朝此方向迈出的第一步。

（路透社）

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