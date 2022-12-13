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东南亚国家，约由17,508个岛屿组成，是世界上最大的群岛国家。首都为雅加达。
印度尼西亚为东盟创立国之一，且为20国集团成员国。
拜登和習近平11月在印尼G20峰會上就台灣和朝鮮問題進行會談，防止美中關係惡化為新冷戰。兩位領導人承諾，在人權、俄烏戰爭和經濟問題上的分歧加強溝通。這次美官員訪華接續會議上的共識討論，雙方談了什麼？
塑料垃圾太多怎么办？一种全新的裂解技术，能够将其转化为燃料。目前，印尼的一座小岛正在试用这种变废为宝的新技术。
印度尼西亚议会批准的一项新法引起了广泛争议。该法禁止婚外性行为，违者将被判处最多一年监禁。
印度尼西亚11月21日发生严重地震，目前已造成至少268人丧生，另有上百人失踪、上千人受伤，成千上万的房屋倒塌。印尼总统佐科威访问受灾地区，承诺为受害家庭提供财政援助。
三年前，G20环境部长们达成共识，要大幅减少海洋中的塑料垃圾。印尼是全球海洋塑料污染最严重的国家之一。该国缺少塑料回收系统，塑料垃圾往往会被丢入河流和湖泊，之后流入大海。初创公司Siklus希望减少塑料垃圾，提供上门送洗洁剂服务，容器需要客户自备。
2022年的G20峰會於印尼峇里島努沙杜瓦舉辦。世界知名的度假勝地，這幾天變成政治中心，街上到處是警察站崗與盤查，不得容下一絲疏忽。睽違三年世界工業大國領袖們再度相會，縱使難有共識，但也是為疫後復興的國際交流注入活力。
中美领导人11月14日在印尼巴厘岛会晤，受到全球舆论聚焦。有媒体关注“拜登感冒了，习近平仍与他热情握手”所透露出的信息；有媒体指出，这次会面可能成为中美关系中的一个拐点；也有媒体分析了拜登的策略，即强调莫斯科与北京之间的分歧。
全球瞩目之下，在印尼巴厘岛出席G20峰会的美国总统拜登和中国国家领导人习近平举行了面对面会谈。双方都表达了加强沟通、为双边关系建立安全“护栏”的意愿。
本周一，印度尼西亚巴厘岛举行G20峰会前夕，美国总统拜登将同中国党和国家领导人习近平举行面对面的会谈。专家普遍认为，会谈是为中美紧张关系加筑"防护栏"，以防止局面失控，但双边关系则很难取得实质性的改善。
下周一，美国总统拜登将在G20印尼巴厘岛峰会期间举行会晤。这将是2021年1月拜登就任美国总统以来美中领导人之间首次举行面对面的会晤。峰会期间，习近平还将与包括法国总统马克龙在内的多国领导人举行会谈。澳大利亚总理也表示希望与习近平举行会面。
莫斯科方面周四确认，俄罗斯总统普京不会前往印尼巴厘岛、参加11月15日至16日举行的G20峰会。此前设想的俄乌首脑同台不会上演。那么这次峰会还有哪些看点？拜登与习近平的互动显然成为焦点。白宫表示，拜登与习近平将于11月14日会面。
美中都將出席11月中旬在印尼舉辦為期兩週的20國集團峰會，如今拜登鬆口將與習近平面對面會談，並表明會重提台灣議題，同時將闡明美國的「每條紅線是什麼」。
韩国梨泰院、印尼足球场、上海外滩、圣地麦加、德国杜伊斯堡都发生过严重的踩踏事故，群众因恐慌而发生推挤进而造成伤亡。若遇到踩踏事故时如何“保命”？
外界原本期待习近平和拜登会于11月在印尼巴厘岛举行G20国集团峰会期间，以两国最高领导人的身份首次见面，但现在情况可能发生变数。
上周六发生的印尼足球惨剧造成至少125人死亡。专家分析说，暴力丛生的球迷文化、无能且添乱的警察和设施陈旧的体育场馆构成了致命的组合
印尼一体育场在一场足球赛后发生严重骚乱并引发恐慌。这场悲剧造成逾百人死亡，众多人受伤，不少人因遭踩踏窒息而死。印尼总统维多多已下令彻查，要求队足球比赛及安全程序进行彻底评估。
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