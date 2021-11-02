为何印尼丶泰国丶以色列都追加第三剂疫苗？

主要接种中国疫苗的印尼及泰国，正准备为医护人员施打第三剂，而施打辉瑞疫苗的以色列，也将为免疫力低的民众打加强针。疫苗保护力可以维持多久？不同品牌的疫苗混打有什麽效果？