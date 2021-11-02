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东南亚国家，约由17,508个岛屿组成，是世界上最大的群岛国家。首都为雅加达。
印度尼西亚为东盟创立国之一，且为20国集团成员国。
中国在印尼「一带一路」倡议的重点企业裡，许多中国工人表示遭到剥削。有人不敢吭声、有人冒险偷渡、有人客死异乡家属却找不到遗体。德国之声访问数名中国工人，他们说，「活着回家」是他们唯一希望。
每个孩子都有接受教育的权利，Desi Purwatuning对此身体力行。她在印尼开设了一家学校，专门招收辍学的贫困儿童。Desi希望他们能明白，终身学习的价值所在。
美英澳三国宣布建立军事同盟后，印尼和马来西亚担心东南亚会成为超级大国展开竞争的前沿阵地，而菲律宾对赞扬此举有助于重建印太地区的军事均衡。
德国之声记者访问印尼首都雅加达一座不堪重负的医院。该国已经成为亚洲疫情最为严重地区，刚刚录得全球单日新冠死亡人数新高。每日感染人数曾一度超过5万。专家担心，真实数字可能比官方统计还要高。
主要接种中国疫苗的印尼及泰国，正准备为医护人员施打第三剂，而施打辉瑞疫苗的以色列，也将为免疫力低的民众打加强针。疫苗保护力可以维持多久？不同品牌的疫苗混打有什麽效果？
在印尼，「930事件」反共大屠杀至今仍是敏感话题，而「共产党」在印尼更是禁忌。德国之声采访多名历史学者，试着厘清中共在「930事件」中的角色及印尼转型正义的漫漫长路。
在印尼首都雅加達，由於空氣污染嚴重，5岁的小男孩齊丹差點因爲哮喘而喪命。她的媽媽對記者說：「我每天都活在恐懼之中。」
香港《南华早报》报道，港大进行的一项疫苗比较研究发现，接种BioNTech/辉瑞疫苗的人抗体反应要高于科兴疫苗接种者。研究建议科兴接种者应补打第三剂。
一对荷兰夫妇多年前在印尼收养了孩子，她们长大后希望寻根。但是，其过程和结果都令人心痛。
印尼失踪潜艇上的氧气估计已经在周六凌晨耗尽，船员获救希望渺茫。搜救工作仍在全力进行，五国派遣船只和飞机前往援助。印尼军方称，发现被认为是来自这艘潜艇的碎片和物品，表示潜艇应该已经沉没大海。
印尼海军一艘潜艇周三失联，潜艇内载有53人。印尼方面表示，在出事地点附近海域发现漏油痕迹，并推测这艘潜艇可能已下沉至水下700米左右。目前搜救正在进行，据称潜艇上的氧气够支持72小时。
环保组织世界自然基金会指责欧盟是造成全球雨林被破坏的最大“肇事者”之一。在WWF的全球森林破坏者排行榜中，中国位居第一，欧盟第二。此外，每年有超过4万公顷的森林因为德国的商品进口遭到砍伐破坏。
由於阿斯利康迟迟未能交付新冠疫苗，印尼政府转向中国求援，希望获得1亿支新冠疫苗。此外，印尼政府也与多家疫苗制造商交涉，希望他们的疫苗能进入印尼的私人疫苗接种方案。
塞罗哈飓风在印尼东部引发洪水和土石流，当局周一（4月5日）紧急撤离成千上万民众。目前已知有68人丧生，死亡人数还在持续上升，印尼总统维多多（JOKO WIDODO）对死难者表示哀悼，并敦促民众遵循现场人员的指示，避免受到极端降雨带来的山洪爆发影响。
印尼活动人士Yerni Bolu通过传授手工艺品的制作方法，来帮助印尼贫困地区的妇女增加收入、改善生活处境。
在印尼东爪哇的小村庄，家庭暴力一直被认为是一个禁忌话题。但Lilik Indrawati勇敢打破沉默，并且成为活动人士帮助其他女性争取权利。
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