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印度尼西亚

东南亚国家，约由17,508个岛屿组成，是世界上最大的群岛国家。首都为雅加达。

印度尼西亚为东盟创立国之一，且为20国集团成员国。

In this photograph taken on February 24, 2020 Chinese and Sri Lankan labourers work at a construction site on reclaimed land, part of a Chinese-funded project for Port City, in Colombo. - From an artificial island in Sri Lanka to a bridge in Bangladesh and hydropower projects in Nepal and Indonesia, China's trillion-dollar Belt and Road plan is stuttering under the effects of the deadly coronavirus. (Photo by Ishara S. KODIKARA / AFP) / TO GO WITH AFP STORY 'HEALTH-VIRUS-DIPLOMACY-TRADE-CHINA-SASIA' FOCUS BY POORNIMA WEERASEKARA (Photo by ISHARA S. KODIKARA/AFP via Getty Images)

一带一路：中国劳工在印尼的血汗不归路 02.11.2021

中国在印尼「一带一路」倡议的重点企业裡，许多中国工人表示遭到剥削。有人不敢吭声、有人冒险偷渡、有人客死异乡家属却找不到遗体。德国之声访问数名中国工人，他们说，「活着回家」是他们唯一希望。

雅加达贫民区孩子的第二次机会 30.10.2021

每个孩子都有接受教育的权利，Desi Purwatuning对此身体力行。她在印尼开设了一家学校，专门招收辍学的贫困儿童。Desi希望他们能明白，终身学习的价值所在。
Hand out photo dated July 6, 2020 of The aircraft carriers USS Ronald Reagan (CVN 76) and USS Nimitz (CVN 68) and their carrier strike groups (CSGs) steam in formation. Two US Navy aircraft carriers have resumed rare dual exercises in the South China Sea, the second time this month the massive warships have teamed up in the contested waters. The USS Ronald and USS Nimitz carrier strikes groups, comprising more than 12,000 US military personnel among the two aircraft carriers and their escorting cruisers and destroyers, were operating in the South China Sea as of Friday July 17, the US Pacific Fleet said in a statement. The presence of the Nimitz and Reagan in the South China Sea earlier this month marked the first time two US aircraft carriers have operated together there since 2014 and only the second time since 2001. U.S. Navy photo by Mass Communication Specialist 3rd Class Jason Tarleton via ABACAPRESS.COM|

美英澳结盟 东盟各国反应不一 21.09.2021

美英澳三国宣布建立军事同盟后，印尼和马来西亚担心东南亚会成为超级大国展开竞争的前沿阵地，而菲律宾对赞扬此举有助于重建印太地区的军事均衡。

新一波新冠疫情重创印尼 15.08.2021

德国之声记者访问印尼首都雅加达一座不堪重负的医院。该国已经成为亚洲疫情最为严重地区，刚刚录得全球单日新冠死亡人数新高。每日感染人数曾一度超过5万。专家担心，真实数字可能比官方统计还要高。
June 24, 2021, Jakarta, Indonesia: A health worker injects the Sinovac vaccine to a resident during the mobile mass covid 19 vaccination service..The mass vaccination program initiated by the Polda Metro Jaya will be held in 100 locations and its implementation will last until June 30, 2021. The increase in Covid-19 cases in Indonesia has again broken through to a new record, which is increasingly raising concerns that the pandemic is getting out of control in Indonesia. (Credit Image: © Edy Susanto/SOPA Images via ZUMA Wire

为何印尼丶泰国丶以色列都追加第三剂疫苗？ 12.07.2021

主要接种中国疫苗的印尼及泰国，正准备为医护人员施打第三剂，而施打辉瑞疫苗的以色列，也将为免疫力低的民众打加强针。疫苗保护力可以维持多久？不同品牌的疫苗混打有什麽效果？
October 1965: Muslim students in Jakarta, Indonesia, demanding that the Communist Party be banned following an aborted communist coup. (Photo by Carol Goldstein/Keystone/Getty Images) Erstellt am: 01 Okt 1965

印尼：共产党与「930事件」为何仍是禁忌话题？ 30.06.2021

在印尼，「930事件」反共大屠杀至今仍是敏感话题，而「共产党」在印尼更是禁忌。德国之声采访多名历史学者，试着厘清中共在「930事件」中的角色及印尼转型正义的漫漫长路。

「媽媽，我不能呼吸了！」 22.06.2021

在印尼首都雅加達，由於空氣污染嚴重，5岁的小男孩齊丹差點因爲哮喘而喪命。她的媽媽對記者說：「我每天都活在恐懼之中。」

FILE PHOTO: A nurse holds a phial of the Pfizer/BioNTech COVID-19 vaccine at University Hospital in Coventry, December 8. Jacob King/Pool via REUTERS/File Photo

港大研究：辉瑞抗体反应高于科兴 19.06.2021

香港《南华早报》报道，港大进行的一项疫苗比较研究发现，接种BioNTech/辉瑞疫苗的人抗体反应要高于科兴疫苗接种者。研究建议科兴接种者应补打第三剂。

被收养的孩子，该不该寻根？ 30.04.2021

一对荷兰夫妇多年前在印尼收养了孩子，她们长大后希望寻根。但是，其过程和结果都令人心痛。
SURABAYA, INDONESIA - SEPTEMBER 25: Indonesia submarine KRI Nanggala-402 perform Sailing Pass during the preparation for the anniversary of Indonesia Military or Tentara Nasional Indonesia (TNI) at Indonesian Navy Eastern Fleet on September 25, 2014 in Surabaya, East Java, Indonesia. TNI anniversary on October 5, 2014 will be held with a massive festive and with all the strength of the main tools of weapons systems of the Indonesia Navy, Indonesia Army and Indonesia Air Force. Alex Widojo / Anadolu Agency

印尼失踪潜艇氧气大限已过 军方称潜艇已沉没 24.04.2021

印尼失踪潜艇上的氧气估计已经在周六凌晨耗尽，船员获救希望渺茫。搜救工作仍在全力进行，五国派遣船只和飞机前往援助。印尼军方称，发现被认为是来自这艘潜艇的碎片和物品，表示潜艇应该已经沉没大海。
SURABAYA, INDONESIA - SEPTEMBER 25: Indonesia submarine KRI Nanggala-402 perform Sailing Pass during the preparation for the anniversary of Indonesia Military or Tentara Nasional Indonesia (TNI) at Indonesian Navy Eastern Fleet on September 25, 2014 in Surabaya, East Java, Indonesia. TNI anniversary on October 5, 2014 will be held with a massive festive and with all the strength of the main tools of weapons systems of the Indonesia Navy, Indonesia Army and Indonesia Air Force. Alex Widojo / Anadolu Agency

载有53人的印尼潜艇失联 “氧气够支持72小时” 22.04.2021

印尼海军一艘潜艇周三失联，潜艇内载有53人。印尼方面表示，在出事地点附近海域发现漏油痕迹，并推测这艘潜艇可能已下沉至水下700米左右。目前搜救正在进行，据称潜艇上的氧气够支持72小时。
The region between the states of Maranhão, Tocantins, Piauí and Bahia, known as MATOPIBA in Brazil., is considered the showcase of Brazilian agribusiness, with a high productions of soy and corn for export. However, this predatory model has rushed deforestation in the biome’s region, Cerrado, which is one of the most threatened biomes in Brazil and extremely important for the supply of aquifers throughout Latin America. The agribusiness expansion puts traditional communities and natural resources at risk. A Greenpeace study shows that this sick model of production does not create a balanced wealth, but the opposite. A região entre os estados do Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia, conhecida como MATOPIBA no Brasil, é considerada a vitrine do agronegócio brasileiro, com alto rendimento de grãos para exportação, como soja e milho. Para os produtores, o desmatamento e a aniquilação das comunidades locais é o preço a pagar pelo progresso. Um estudo do Greenpeace explica isso e mostra que esse modelo de produção doente não produz uma riqueza equilibrada, mas o oposto.

WWF：欧盟是全球破坏森林的第二大推手 18.04.2021

环保组织世界自然基金会指责欧盟是造成全球雨林被破坏的最大“肇事者”之一。在WWF的全球森林破坏者排行榜中，中国位居第一，欧盟第二。此外，每年有超过4万公顷的森林因为德国的商品进口遭到砍伐破坏。
February 24, 2021, Jakarta, Jakarta, Indonesia: Religious leaders queue for the Sinovac Covid-19 vaccine at the Istiqlal Mosque Parking Lot on, February, 24,2021. The Istiqlal Mosque has become one of the places chosen by the government as the location for mass vaccination for interfaith leaders so that the general public averages one day to target 1200 people and this activity is carried out in a week Jakarta Indonesia - ZUMAr173 20210224_zip_r173_006 Copyright: xDasrilxRoszandix

阿斯利康未能交付疫苗 印尼向中国求援 09.04.2021

由於阿斯利康迟迟未能交付新冠疫苗，印尼政府转向中国求援，希望获得1亿支新冠疫苗。此外，印尼政府也与多家疫苗制造商交涉，希望他们的疫苗能进入印尼的私人疫苗接种方案。

颶風引發印尼洪災 06.04.2021

塞罗哈飓风在印尼东部引发洪水和土石流，当局周一（4月5日）紧急撤离成千上万民众。目前已知有68人丧生，死亡人数还在持续上升，印尼总统维多多（JOKO WIDODO）对死难者表示哀悼，并敦促民众遵循现场人员的指示，避免受到极端降雨带来的山洪爆发影响。

打破藩籬：她帮助印尼妇女脱贫 04.04.2021

印尼活动人士Yerni Bolu通过传授手工艺品的制作方法，来帮助印尼贫困地区的妇女增加收入、改善生活处境。

对家暴说不 印尼家暴幸存者为女性争取权益 14.03.2021

在印尼东爪哇的小村庄，家庭暴力一直被认为是一个禁忌话题。但Lilik Indrawati勇敢打破沉默，并且成为活动人士帮助其他女性争取权利。
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