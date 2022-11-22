国际媒体看拜习会：友好微笑和热情握手背后的信息

中美领导人11月14日在印尼巴厘岛会晤，受到全球舆论聚焦。有媒体关注“拜登感冒了，习近平仍与他热情握手”所透露出的信息；有媒体指出，这次会面可能成为中美关系中的一个拐点；也有媒体分析了拜登的策略，即强调莫斯科与北京之间的分歧。