拜登拉攏佐科威抗中 印尼促美實現加薩停火

在「拜習會」之前，美國總統拜登先行會晤了印尼總統佐科威，原意是要拉近美國與印尼關係，以強化抗衡中國的陣營，但猝不及防爆發的以哈衝突，讓這場會談的焦點隨之變調。