为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。
东南亚国家，约由17,508个岛屿组成，是世界上最大的群岛国家。首都为雅加达。
印度尼西亚为东盟创立国之一，且为20国集团成员国。
在「拜習會」之前，美國總統拜登先行會晤了印尼總統佐科威，原意是要拉近美國與印尼關係，以強化抗衡中國的陣營，但猝不及防爆發的以哈衝突，讓這場會談的焦點隨之變調。
不久前取名为Whoosh的印度尼西亚首条高铁开始商业运营。这项铁路工程由中国公司承建、中方融资。有人提问，耗资巨大的此类工程是否造福于发展中国家的人民？
短视频平台TikTok宣布，从周三起将停止在东南亚最大经济体印度尼西亚的电商业务。上周，印度尼西亚政府发布新规定，称为了保护数百万小型企业的利益，今后将不得在社交平台从事直接销售。
十月二日，印度尼西亚总统佐科宣布全长142公里的雅万高铁正式投入使用，这条高铁是印尼和东南亚境内的第一条高铁线路，速度最高可达每小时350公里。
马来西亚计划大幅提高对中国的棕榈油出口，以便抵消欧盟削减进口其棕榈油的影响。这引发人们担心，如果这些棕榈油生产大国开始依赖向中国的出口，欧盟立法的环保初衷可能会被抵消。
正在印尼参加东盟峰会的中国总理李强试乘了由中国投资建设的雅加达至万隆的高铁。该铁路在工期延迟数年后，将于10月正式通车。
東盟峰会开幕式上，东道主印尼总统佐科呼吁不要把東盟变成具有破坏性的竞争舞台，马来西亚总理安瓦尔提醒各国严防大国的分裂行动。而在美中持续在印太扩张影响力之际，中国总理李强会见了印尼工商人士，并将出席中国投资的印尼高铁试运转活动。
借着「印尼制造4.0」，这个东南亚国家的目标是成为制造业强国。振兴后的印尼经济是否有助于结束德国对贸易巨头中国的依赖？
中国的扩张行为引发广泛担忧之际，周四，美国及印尼以及其他五个国家的士兵在爪哇岛开始了每年一度的军事演习。
多达六名女性指控印尼环球小姐承办方对她们进行性骚扰，让她们赤裸着上身进行“身体检查”。印尼当局表示已经对这些指控展开调查。
中國國家主席習近平週四會見了印尼總統佐科，雙方關係熱絡，兩國也願意加強更多的合作。專家認為，印尼需要同時與中日韓及美國保持良好關係。
東南亞國家聯盟11日起將於印尼召開「東盟區域論壇」，成員國外交官及美國國務卿布林肯都將與會，但中國外長秦剛卻傳出不會出席。據美聯社取得的公報草案，會議將聚焦南海主權爭議，以及「可能導致擦槍走火」的美中軍備競賽。
世界氣象組織 (WMO) 5 月警告，受溫室氣體阻礙散熱，加上聖嬰現象的影響，2023年至2027年可能是有史以來最熱的5年。亞洲各國近幾個月來，也已經傳出各種熱浪災情。
尽管目前美中关系存在不少裂痕，但两国都选择派出军舰、参加周一在印尼开始的多国海军联合演习。据法新社看到的一份印尼军方名单，预计澳大利亚和俄罗斯也派出军舰参加演习。
中国国防部网站星期三（5月31日）发布消息称，中国海军湛江舰、许昌舰将赴印尼参加6月上旬举行的“科莫多-2023”多国海上联合演习。
随着既定全球秩序的转变，德国马歇尔基金会敦促欧盟和美国，重新考虑与跨大西洋联盟之外“摇摆国家”的关系，在合作时表现出灵活性，避免迫使地缘政治伙伴做出“非此即彼”的抉择。
© 2023 德国之声 |
数据保护 |
无障碍声明 |
责任声明 |
联系方式