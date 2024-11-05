印度小村为哈里斯胜选而祈祷

美国民主党总统候选人哈里斯的母系祖籍印度。在哈里斯外祖父出生的村庄里，村民们不仅为哈里斯感到自豪，而且近些天来，也一直在为哈里斯竞选成功而祈祷。

（德国之声中文网）寺庙中传来阵阵梵语和泰米尔语的赞美诗，一名印度教祭司在神像前举起火焰。这个位于印度南部的小村庄里，人们正在为美国民主党总统候选人哈里斯祈福，现场聚集了大量正在争抢空间和拍摄角度的记者。

这个叫做图拉森德拉普拉姆（ Thulasendrapuram）的村庄，同泰米尔纳德邦的其他村庄相比，并没有什么不同之处。唯一的区别在于，这里一名村民的后裔现在有望成为美国历史上第一位具有南亚血统的总统。

在图拉森德拉普拉姆村，村民在祈祷哈里斯顺利当选美国总统。 图像来源: Aijaz Rahi/AP Photo/picture alliance

数以千万计的美国人正在投票选举总统之际，数千公里之外的这个为稻田和椰子树环绕的印度村庄里，人们正在为卡玛拉·哈里斯胜选而祈祷。卡玛拉·哈里斯一直是当地茶店里的话题人物，整个村庄里到处都可以看到印有卡玛拉·哈里斯头像的横幅和广告牌。正在带领一众村民向印度教保护神Ayyanar祭拜的祭司纳塔拉扬（ M. Natarajan）表示：“我们的神非常强大。如果我们衷心向他祈祷，他就会帮助卡玛拉·哈里斯获胜。”

村民为卡玛拉·哈里斯感到骄傲

大约一百年多年前，卡玛拉·哈里斯的外祖父就是出生在这个村庄里。成年后，他搬到了350公里外的印度南部海岸城市钦奈，并在当地成为政府高官直至退休。

卡玛拉·哈里斯本人从未到访过图拉森德拉普拉姆村，村里也早已没有她的直系亲属。不过，当地村民仍对在美国取得辉煌成就的卡玛拉·哈里斯家族充满了敬意。

祭司纳塔拉扬说：“我们村民的孙女成了美国总统候选人，我们当中的每一个人都会为她的胜利感到高兴。”

突如其来的知名度，也给该村带来经济上的实惠。当地一家银行捐款为该村修建了一座蓄水池，村民说，池边还将修建一座镶刻卡玛拉·哈里斯姓名的纪念碑。

卡玛拉·哈里斯喜欢南亚美食

卡玛拉·哈里斯的已故母亲萨马拉·戈帕兰（ Shyamala Gopalan）出生在印度，后来到美国求学，并在美国同一名牙买加人结婚。有了女儿后，给女儿起名卡玛拉（Kamala），而卡玛拉就是梵语“莲花”之意。

除了孩童时代去过几次印度之外，卡玛拉·哈里斯后来几乎就在没有再次踏足印度，当了副总统之后，更是如此。但每每谈起她母亲的祖国，卡玛拉·哈里斯常常会非常动情。周二发布的一份竞选视频中，卡玛拉·哈里斯就着重强调了她母亲19岁时只身赴美求学，并最终成为癌症研究者的故事。

在外祖父出生的村庄里，祝福哈里斯胜选的宣传画随处可见。 图像来源: Aijaz Rahi/AP/picture alliance

这段视频的标题是“母亲”，片尾处，一名播音员说到：“这就是萨马拉的女儿，一个美国故事的女儿，她已准备好率领我们走向前方。”

卡玛拉·哈里斯经常会谈到印度出生的祖父和母亲的价值观对她所产生的影响，以及她对南亚食品的偏好，一种叫做Idli的蒸制米饼更是她的最爱。

寺庙的捐赠者名录上，也刻有卡玛拉·哈里斯的名字。这是她的姨妈萨拉拉·戈帕兰以卡玛拉·哈里斯及其祖父的名义进行的捐赠。寺庙外的一个横幅上写着：“祝福家乡的女儿参选获胜”。

哈里斯使这个名为“图拉森德拉普拉姆”的小村在印度变得家喻户晓。 图像来源: Francis Mascarenhas/REUTERS

周二，村里的寺庙里出现了罕见的国际访客：两名美国和一名英国游客，他们都穿着印有“ Kamala Freakin Harris”字样的黑色T恤衫。在寺庙边经营着一家小店铺的村民卡内桑（ Manikandan Ganesan）对美联社记者表示，卡玛拉·哈里斯竞选美国总统，也让我们村声名远扬。他很期待卡玛拉·哈里斯有朝一日能来村里看望大家。

美国印度裔会全力为卡玛拉·哈里斯助选吗？ To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

“即便她只是提一句，她会来村里访问，我们就会非常高兴。如果她能赢得选举的胜利，那将是全村的喜悦。”

印度农村女性的楷模

2020年，村民们就曾祈祷卡玛拉·哈里斯参选获胜，卡玛拉·哈里斯出任美国副总统之后，村民们更是燃放鞭炮表示庆祝。而卡玛拉·哈里斯的人生道路则带对村里妇女们产生了激励作用。

地方政治家苏德哈卡尔（Arulmozhi Sudhakar）表示，对于提升乡村女性地位来说，卡玛拉·哈里斯具有极大的象征意义。在像图拉森德拉普拉姆这样的广大印度乡村，妇女遭受歧视和性别造成的不公平待遇的问题仍相当普遍。苏德哈卡尔说：“从女性足不出户，到从我们村庄走出的女性竞选美国总统，这是一件令我们非常高兴的事情。新生一代将会以卡玛拉·哈里斯为榜样，争取成为生活中的成功者。”

(美联社）

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