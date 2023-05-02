印度将在克什米尔建成世界最高铁路桥

（德国之声中文网）世界上最高的铁路桥预计将很快在印控克什米尔开通，连接起偏远的喜马拉雅地区和印度庞大的铁路网。

这座桥高 359 米，长 1315 米，横跨切纳布河（Chenab）。这座铁路桥耗资 1.68 亿美元，建成后比埃菲尔铁塔还要高出 35 米。

这座桥是印度雄心勃勃的272公里长的乌德汉普尔-斯利那加-巴拉穆拉（Udhampur-Srinagar-Baramulla） 铁路连接项目 (USBRL) 的一部分，建设工作始于二十多年前。

这座横跨切纳布河的拱桥建在一个地震活动频繁、地形崎岖、气候条件恶劣的地区。但工程师们说，这座桥的强度足以抵御里氏8级的地震，并预计使用寿命120年。

亲自监督该项目的印度总理莫迪称赞这座桥体现了“印度在现代工程和技术领域不断增长的实力”。

执政的印度人民党政府也认为这座桥为该地区带来进一步发展至关重要。

印度联邦铁路部长瓦什纳（Ashwini Vaishnaw）称这是一个战略项目。“通过铁路连接查谟和克什米尔是世界上最艰巨的工程挑战之一。”他说，并补充说通往克什米尔的铁路网将于今年晚些时候或明年初完工。

“世界上最艰难的工程之一”

一位不愿透露姓名的参与该项目的官员告诉德国之声，穿行在查谟南部地区的村庄之间这座桥梁的建设使用了 28000 吨钢材。

这条动员了数千名建筑工人和工程师参与建设的铁路线已经错过了多个最后期限。

“这不是一件容易的事。我们不得不一直与恶劣的地形作斗争。”一位参与该项目、要求匿名的工程师告诉德国之声， “整个地区都很敏感，属于高地震带。”

据该工程师介绍，目前正在进行试运行和速度测试。

最大的挑战是连接查谟的卡特拉和兰班区的巴尼哈尔，该地区由深河峡谷和岩石地形组成。对山体滑坡和恶劣天气的担忧使其建设充满挑战。但这段铁路建设的完工将最终把该地区与印度广阔的铁路网络连接起来。

有助于旅游业和调动部队

斯利那加旅行社的尤尼斯（ Muhammad Unis）告诉德国之声，这条铁路线将改变该地区的旅游业。他说：“这将降低旅行成本，并让游客更容易进入该地区。”

作为世界上军事化程度最高的地区之一，这也将有助于印度向该地区调动部队和后勤供给。鉴于印度军队在拉达克东部中印争议边界临与中国军队长期对峙，这种部队和装备调动可能会带来重大优势。

中印边境冲突的渊源 中印2000公里边境, 12万平方公里纠纷 中印边界总长近2000公里，另外还有12万平方公里的区域存在领土纠纷。有领土纠纷的边界涉及西段（600公里）、中段（450公里）和东段（650公里）3个部分。2020年5月，中印在锡金北部发生冲突（中段）；6月16日，中印在拉达克的巴勒万河谷（西段）发生士兵肢体冲突，造成数十人伤亡，至少印方称有20名士兵死亡。

中印边境冲突的渊源 麦克马洪线 马克马洪线(McMahon Line，东段线)是一条英国探险家测量印度时画下的一条英属印度同西藏之间的边界。1914年，英国外交官麦克马洪召集中、印、藏三方会议，由于中华民国不同意分割西藏的麦克马洪线、藏方未能得到事先秘议的独立转而也放弃承认麦克马红线，结果中藏均没有签署《西姆拉条约》。印度和缅甸则认为麦克马洪线是历史疆界。时至今日，中华人民共和国虽然拒绝承认麦克马洪线，但把它看作是实际控制线。1962年中印之战中，中国军队虽然一度占领了该地重镇达旺，但后来撤回到实际控制线以北。

中印边境冲突的渊源 藏南（印度：阿鲁纳恰尔邦） 藏南在印度被称为“阿鲁纳恰尔邦”（Arunachal Pradesh，东段线），面积约为6万平方公里，位于喜马拉雅山脉的南侧。它的西面是不丹，东面是缅甸，向南是印度，北边是中国的西藏。中国称该地为藏南，属于西藏自治区行政区划。不过，按照“麦克马洪线”的划分，该地属于印度，印度也实际控制该地，只是藏方以及中华民国当年均拒绝在条约上签字。中华人民共和国成立后延续这一路线。1948年，刚刚独立的印度开始派兵进入这个地区，1960年，印度完全占领了麦线以南部分，中国控制麦线以北。1972年，印度在该地成立阿鲁纳恰尔中央直辖区，1987年，该区改为“阿鲁纳恰尔邦”。

中印边境冲突的渊源 锡金问题 英国于1887年强占锡金国，次年出兵西藏。1950年，独立之后的印度称为锡金的保护国，1975年正式将其纳为“锡金邦”。2003年，印度总理瓦杰帕伊访问中国后，北京承认新德里对锡金的主权，同时印度亦承认中国对西藏主权。2005年之后中国出版的地图上已不再将锡金标注成主权国家。

中印边境冲突的渊源 1962年中印之战: 印度总理尼赫鲁大败 1960年4月，中印两国政府为寻求解决领土争端，由中国总理周恩来与印度总理尼赫鲁在新德里会谈，但未取得共识。1962年中印边境战争爆发。中国军队当年10月20日从边境的东西两处同时发起进攻时，兵力是印度军队的5至10倍。中国军队当时一直深入到印度今天的阿鲁纳恰尔邦省和喜马拉雅地区。整个战争延续了一个月，总共造成2000人丧生。1962年11月20日，中国单方宣布停火，并撤至麦克马洪线后20公里处。战争之后中印关系因边界冲突走入低谷。

中印边境冲突的渊源 中印关系改善，甘地总理开启总理互访 1988年12月19日至23日，印度总理拉吉夫·甘地对中国进行正式访问并与邓小平会晤。这是34年来印度总理首次访问中国。这次访问被看作是中印关系经过多年的紧张期之后开始转暖的标志。1993年，印度总理拉奥（ Narasimha Rao）访华期间，双方签署了《关于在中印边境实际控制线地区保持和平与安宁的协定》。这次访问标志着中印关系开启了一个新的时代。自上世纪九十年代以来，中印双方共签署了5个有关和平解决边境冲突的协定。

中印边境冲突的渊源 特别代表会晤机制，习莫频繁会晤 自2003年中印建立边界问题特别代表会晤机制以来，双方已举行22轮特代会晤。印方的特别代表是国家安全顾问，中方最高代表则多为外交部长。中国国家主席习近平同印度总理莫迪之间的互动相当频繁。

中印边境冲突的渊源 2017年中印洞朗地区对峙 占地约100平方公里的洞朗（Doklam）是中国和不丹之间存有争议的地区，印度也从未对该地宣示过主权。2017年6月，印度以“接到不丹政府的求助”、“支持不丹主权”为由，派兵越过中印边界，阻止中国在那里修筑公路，形成同中国军队长达71天的对峙。不丹是中国14个邻国中唯一一个没有与中国建交的国家，其国家的外交权和防务权掌握在印度手中。2014年莫迪以总理身份第一个访问的国家便是不丹。

中印边境冲突的渊源 2020年中印冲突又起 5月5日，在位于拉达克地区的海拔四千多米的班公错湖（Pangong Tso lake，西段），中国和印度军方人员相互投掷石块、木棒、铁棍等，双方都有人员受伤。5月9日，印度锡金邦那图拉山口（中段），中印军人相互投石并发生肢体冲突，有数十人受伤。 6月16日，在加勒万河谷（Galwan valley，西段）的中印士兵冲突中，有3名印度士兵在与解放军的冲突中死亡。当天稍晚时，印度军方宣布印度士兵的死亡人数提升至20人。 作者: 李鱼



铁路连接也为人们提供了一个替代斯利那加-查谟高速公路的途径——后者是一条连接克什米尔和其他州的关键公路，在冬季经常堵塞，而且容易发生山体滑坡，造成致命的事故。

当地人对外地来客的担忧

尽管有这些好处，但一些当地人对这座桥的建成感到担忧。当地私立学校教师尼萨尔 (Maroofa Nisar) 告诉德国之声：“我们担心会有更多外地人涌入这个生态脆弱的地区。”

2019 年废除赋予该地区特殊宪法地位的第 370 条，以及印度人民党政府采取的其他措施，赋予了非本地人在克什米尔创业和购买房产的更多权利——这些权利曾经只属于永久居民。

根据官方记录，到目前为止，已有 185 名外地人购买了土地，1559 家公司在该地区投资。

该地区的政治分析人士侯赛因 (Sheikh Showkat Hussain) 告诉德国之声：“火车将减少物理距离，但不会减少心理隔绝。基础设施减少了物理距离，但没有减少信任赤字和被左右的感觉。”

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