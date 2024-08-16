印度将在争议地区克什米尔举行议会选举

克什米尔议会选举将从9月18日开始，在两周内分阶段进行。然而，该地区议会的立法权力有限，仅在教育和文化领域拥有名义上的控制权。

（德国之声中文网）印度周五（8月16日）宣布将在克什米尔举行议会选举，分三阶段进行的投票活动将于9月18日开始。

"经过长时间的间隔，选举又将开始，并在查谟和克什米尔举行。"首席选举专员库马尔（Rajiv Kumar）在新德里对记者说。

这将是自总理莫迪在2019年取消该穆斯林占多数地区的半自治地位并将其变更为联邦管辖区以来，首次在这一有争议地区举行选举。

在莫迪政府的这些变革之后，克什米尔由新德里任命的行政长官管理，并由没有任何合法授权的官僚监督。

军队监督投票过程

选举将于10月1日结束。整个过程分阶段进行，届时将部署数万名士兵监督选举程序。

根据选举委员会的数据，共有870万人有资格投票，选票将于10月4日统计，结果可能会在当天公布。

立法权力有限

然而，地区议会的立法权力有限，仅在教育和文化领域拥有名义上的控制权。

当地政治人士要求尽早恢复该地区的邦地位，以便将完整的立法权力归还给地方议会。

（美联社、法新社、路透社）

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