印度寺庙坍塌 至少35人死亡

（德国之声中文网）印度中部城市印多尔（Indore）一座寺庙的地板坍塌后，死亡人数已经上升到35人，救援行动仍在继续进行。

据当地媒体报道，事故发生在周四，当时信徒们聚集在印度中央邦的印度教寺庙庆祝拉姆纳瓦米节。

拉姆纳瓦米节是印度教的一个传统节日，旨在庆祝主神拉玛（Ram）的诞生。这个节日通常在印度历法的春分后的第九天庆祝，庆祝活动持续十天左右。节日期间，信徒们会去寺庙朝拜，装饰房屋和公共场所，举办游行和宗教仪式。

据悉，节日期间寺庙的地板坍塌，导致30多人掉进了下面的一个老井里。

"我们已经救出了18人，35人遇难，16人受伤，"当地一名高级政府官员告诉路透社。

印度总理莫迪向遇难者家属表示慰问，并宣布向每位死者的遗属提供20万卢比（约合2230欧元）的援助。总理办公室在Twitter上发布的一份声明中称，伤者将获得50,000卢比（约合558欧元）的援助。

（法新社、德新社、路透社）

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