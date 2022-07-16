 印度对俄罗斯石油的胃口越来越大 | 经济纵横 | DW | 28.12.2022

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经济纵横

印度对俄罗斯石油的胃口越来越大

俄罗斯帮助印度租赁与建造大吨位油轮，目的是为了抵制七国集团设定的石油价格上限。

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印度正处于戏剧性的地缘政治困境之中：中国对印度的威胁变得越来越明显，但老朋友莫斯科却日益向北京靠拢。俄乌战争迫使印度重新思考所有对外关系，面对它以前从未做过的选择。德国之声推出三集分析报道，以下是第二部分：来自中国的威胁。

印度的困境之二：来自中国的威胁 16.07.2022

印度处于戏剧性的地缘政治困境之中：中国对印度的威胁变得越来越明显，但老朋友莫斯科却日益向北京靠拢。俄乌战争迫使印度重新思考所有对外关系，面对以前从未做过的选择。德国之声推出三集分析报道，以下是第一部分：走火入魔的老友。

印度的困境之一：走火入魔的老友 14.07.2022

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走出疫情创伤 浴火重生的意大利贝加莫 27.12.2022

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危机变转机：多国走向小麦自给自足 26.12.2022

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坐火车去乌克兰的圣诞老人 24.12.2022

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