印度对俄罗斯石油的胃口越来越大

普京的"新东方政策"为何难以奏效

前不久，俄罗斯总统普京在中亚遭到中印领导人的微妙“冷遇”之后，他再次推出的“新东方政策”也突然变得前景黯淡。东南亚国家也普遍担心一旦同莫斯科走得太近，会遭到西方的诟病。