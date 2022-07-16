印度对俄罗斯石油的胃口越来越大

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俄罗斯帮助印度租赁与建造大吨位油轮，目的是为了抵制七国集团设定的石油价格上限。
时隔两个半月后，德国总理肖尔茨与俄罗斯总统普京再次通话，讨论乌克兰战争问题。肖尔茨敦促普京撤军，普京则谴责“西方的破坏性路线”。同时，莫斯科对拜登的对话提议做回应；柏林对“爱国者”导弹防御系统交付问题进行澄清。此外，关于乌军阵亡人数以及限价俄油也有最新消息。
《南德意志报》刊评认为，随着中国、印度公开对战争表示怀疑，宣布局部动员令的普京已经显露出黔驴技穷、众叛亲离的迹象。《法兰克福汇报》则指出，最新动向表明，普京缺乏可信赖的盟友，而乌克兰却有。
莫斯科方面周四确认，俄罗斯总统普京不会前往印尼巴厘岛、参加11月15日至16日举行的G20峰会。此前设想的俄乌首脑同台不会上演。那么这次峰会还有哪些看点？拜登与习近平的互动显然成为焦点。白宫表示，拜登与习近平将于11月14日会面。
前不久，俄罗斯总统普京在中亚遭到中印领导人的微妙“冷遇”之后，他再次推出的“新东方政策”也突然变得前景黯淡。东南亚国家也普遍担心一旦同莫斯科走得太近，会遭到西方的诟病。
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