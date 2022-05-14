 印度宣布立刻禁止小麦出口 | 经济纵横 | DW | 14.05.2022

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经济纵横

印度宣布立刻禁止小麦出口

世界第二大小麦生产国印度宣布禁止小麦出口，立即生效。印度把粮食安全受威胁和价格上涨作为政策转变的原因。在俄乌战争影响农业市场后，全球买家转向印度寻求小麦供应。

印度的小麦产量仅次于中国，为全球第二

印度的小麦产量仅次于中国，为全球第二

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俄罗斯侵乌战争正冲击着世界范围粮食供应，俄罗斯、乌克兰本是全球粮食出口大国。世界那些地区最受影响？欧盟是否面临粮食供应危机？

除了玉米和大米，没有其他谷物像小麦一样对世界粮食供应如此重要。仅是面包用的小麦就占世界热量消耗的20%。这篇文章告诉你：关于小麦，你需要知道的一切。

大量涌入的乌克兰难民、随时可能断供的天然气、一降再降的经济预测：乌克兰危机让德国普通民众也感到了不小的压力。而连续几星期来，各地超市的面粉、食用油时常断货，更是提醒人们被誉为“欧洲粮仓”的乌克兰在全球经济种的独特地位。

俄烏戰爭使全球糧食供應價格波動的同時，中國國家主席習近平3月6日在兩會上重申糧食安全。新冠疫情爆發以來，中國強調多次提及糧食安全問題，儘管稱「供應無虞」，但中國農業部部長唐仁健日前亦坦言「今年糧食生產又遇到了很大的困難」。

（德国之声中文网）印度总理莫迪此前曾表示，将大幅增加小麦出口因应俄乌战争造成的小麦短缺。而如今，该国改变了心意。印度食品出口部门周五（5月13日）晚间宣布禁止小麦出口，该决定是鉴于全球小麦价格突然上涨，使印度的粮食安全面临风险。

乌克兰和俄罗斯都是主要的小麦出口国，近日由于战争，国际小麦市场上出现了供应短缺和价格上涨。在俄罗斯入侵乌克兰之前，乌克兰和俄罗斯占了全球小麦和大麦出口的三分之一。

在战争破坏农业市场稳定的背景下，全球买家开始着眼于印度的小麦供应。印度农业和加工食品出口发展局长巴贾伊（Tarun Bajaj）说，自战争开始以来，印度的小麦出口商已经与埃及和土耳其等国家签署了出口协议。

极端气候影响收成

印度总理莫迪和其他印度政府官员之前曾宣布，面对俄乌战争以来全球市场上迫在眉睫的小麦短缺，将提供协助，大幅增加小麦出口，还定了今年出口1000万吨的庞大目标。

然而，随之而来的是印度目前经历的极端高温气候，根据食品和公共分配部的数据，这使得该国小麦收成减少了近6%。一些经济学家也警告说，印度国内可能会出现小麦危机。

观看视频 02:51

俄罗斯入侵乌克兰 世界粮仓遭殃

内需庞大

印度的小麦产量仅次于中国，达到每年约1亿吨。此前，印度几乎没有出口过任何小麦，这个拥有超过13亿人口的第二人口大国本身就需要很多小麦。印度政府更是大量购买小麦，以供应该国贫困人口。农民迄今没有动力向出口商出售其作物，因为政府支付给他们的补贴价格往往高于世界市场的价格。

（德新社，路透社，美联社）

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观看视频 01:04

浪费食物=破坏气候

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