 印度客机降落时发生事故 造成17人死亡 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 08.08.2020

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印度客机降落时发生事故 造成17人死亡

一架印度客机在印度卡利卡特国际机场降落时冲出跑道，造成十多人死亡。这架飞机从迪拜起飞，接回因新冠疫情滞留在国外的民众返回印度。

Indien Karipur Flugzeugunglück (Reuters)

（德国之声中文网）周五，印度快运航空（Air India Express）的一架客机在印度喀拉拉邦卡利卡特国际机场降落时发生事故，造成至少17人死亡，100多人受伤，死者包括两名飞行员。

这架波音737飞机执行的是一次特殊的飞行任务，接因新冠疫情滞留在国外的印度居民回国。因为要控制疫情的蔓延，印度已暂停国际商业客运航班。

Indien Air India Zwischenfall Calicut International Airport (picture-alliance/AA/Str.)

印度民航部长哈迪普·普里（Hardeep Puri）表示，机场位于山顶，飞机在降落时冲出跑道，撞入到深约10米的壕沟之中，机身断裂成两半。事发时当地正在下大雨。

哈迪普·普里补充说，现场的救援工作已经结束，但需要进行调查以确定事故发生的原因。

飞机上有174名乘客、10名婴儿、2名飞行员和5名机组人员。该航班从迪拜飞往印度。

Indien Air India Zwischenfall Calicut International Airport (Reuters/Str)

飞机在印度南部喀拉拉邦卡利卡特国际机场发生事故后正赶往现场的救护车。

当地媒体播出的画面显示，事故现场有数十辆救护车。

印度总理莫迪在推特上表示，他得到事故发生的消息时“感到痛苦”。

喀拉拉邦近日遭遇强降雨，暴雨天气引发山体滑坡，周五造成至少15人死亡。印度喀拉拉邦东部伊杜基(Idukki)发生大规模山体滑坡，近50人失踪，他们可能被困在废墟之中。

文木 / 任琛 (法新社，美联社，德新社，路透社)

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