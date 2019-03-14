印度客机降落时发生事故 造成17人死亡

（德国之声中文网）周五，印度快运航空（Air India Express）的一架客机在印度喀拉拉邦卡利卡特国际机场降落时发生事故，造成至少17人死亡，100多人受伤，死者包括两名飞行员。

这架波音737飞机执行的是一次特殊的飞行任务，接因新冠疫情滞留在国外的印度居民回国。因为要控制疫情的蔓延，印度已暂停国际商业客运航班。

印度民航部长哈迪普·普里（Hardeep Puri）表示，机场位于山顶，飞机在降落时冲出跑道，撞入到深约10米的壕沟之中，机身断裂成两半。事发时当地正在下大雨。

哈迪普·普里补充说，现场的救援工作已经结束，但需要进行调查以确定事故发生的原因。

飞机上有174名乘客、10名婴儿、2名飞行员和5名机组人员。该航班从迪拜飞往印度。

当地媒体播出的画面显示，事故现场有数十辆救护车。

印度总理莫迪在推特上表示，他得到事故发生的消息时“感到痛苦”。

喀拉拉邦近日遭遇强降雨，暴雨天气引发山体滑坡，周五造成至少15人死亡。印度喀拉拉邦东部伊杜基(Idukki)发生大规模山体滑坡，近50人失踪，他们可能被困在废墟之中。

文木 / 任琛 (法新社，美联社，德新社，路透社)

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