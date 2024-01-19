印度官员: 若边境和平 可放宽中国投资限制 北京如何回应？

（德国之声中文网）一位印度高级官员周三（1月17日）表示，如果中印边界保持和平，印度可能会放松对中国投资的严格审查。这是印度释放出的第一个信号，即针对中方为期4年的限制措施或可取消。

印度工业和国内贸易促进部秘书长辛格（Rajesh Kumar Singh）在出席瑞士达沃斯世界经济论坛的间隙接受路透社专访，释放了上述信号。他说，边境紧张局势是中国、这两个拥有核武器的亚洲大国关系的最大刺激因素，而目前该紧张局势有所缓解，两国的投资关系可望得到改善。

印度政府于2020年出台一系列新的措施，对来自中国公司的投资增加了审查措施和安全许可。

此举被普遍视为印度政府对印中边界当年爆发的一场冲突作出的报复性措施。2020年6月，印中两国士兵在存在争议的两国边界喜马拉雅加勒万河谷地区发生了大规模的对峙和冲突，导致至少20名印度军人和4名中国军人死亡。这也是1967年以来双方在边界上首次发生导致人员死亡的冲突。

印度出台的投资限制措施影响两国之间高达几十亿美元的投资，包括中国汽车制造公司比亚迪和长城汽车在印度投资设厂的计划被叫停。

禁用TikTok 印度早已先行一步

“不能让别人蚕食你的边境的同时，又对其投资给予红地毯待遇”

辛格在接受路透社采访时表示，关于这些投资限制，“一旦我们的关系稳定就有可能发生变化，因为我认为我们曾经发生的边界问题现在已经稳定下来了”。

他说：“在投资方面也一样，如果事情顺利，我相信我们可以恢复正常的业务往来。”不过他并没有就何时放宽对中国投资的限制给出明确的时间表。

当被问及印度传达的信息是否是中国的投资依赖于和平的边境时，辛格说：“你不能让别人蚕食你的边境的同时，又对其投资给予红地毯待遇。”

他说，对中国的投资限制是印度近年对外国投资更开放的一个微小的“退步”。近年来，印度大大减少了对外国投资的限制，降低或取消了许多行业的外资所有权上限，并给予自动审批措施。

北京：“历史遗留问题”不应影响两国关系的正常发展

中国外交部周五对辛格的发言作出回应，称边境事态的解决进程不应影响两国关系的正常发展。中国外交部发言人毛宁在例行新闻发布会上被问及此事时说：“中方始终认为中印边界问题作为历史遗留问题，应当放在双边关系的适当位置上妥善加以处理。”

毛宁还说，“中方希望印方充分认识中印经贸合作互利共赢的本质，为中国企业在印度投资经营提供公平、公正、透明和非歧视的营商环境。”

中印边境冲突的渊源 中印2000公里边境, 12万平方公里纠纷 中印边界总长近2000公里，另外还有12万平方公里的区域存在领土纠纷。有领土纠纷的边界涉及西段（600公里）、中段（450公里）和东段（650公里）3个部分。2020年5月，中印在锡金北部发生冲突（中段）；6月16日，中印在拉达克的巴勒万河谷（西段）发生士兵肢体冲突，造成数十人伤亡，至少印方称有20名士兵死亡。

中印边境冲突的渊源 麦克马洪线 马克马洪线(McMahon Line，东段线)是一条英国探险家测量印度时画下的一条英属印度同西藏之间的边界。1914年，英国外交官麦克马洪召集中、印、藏三方会议，由于中华民国不同意分割西藏的麦克马洪线、藏方未能得到事先秘议的独立转而也放弃承认麦克马红线，结果中藏均没有签署《西姆拉条约》。印度和缅甸则认为麦克马洪线是历史疆界。时至今日，中华人民共和国虽然拒绝承认麦克马洪线，但把它看作是实际控制线。1962年中印之战中，中国军队虽然一度占领了该地重镇达旺，但后来撤回到实际控制线以北。

中印边境冲突的渊源 藏南（印度：阿鲁纳恰尔邦） 藏南在印度被称为“阿鲁纳恰尔邦”（Arunachal Pradesh，东段线），面积约为6万平方公里，位于喜马拉雅山脉的南侧。它的西面是不丹，东面是缅甸，向南是印度，北边是中国的西藏。中国称该地为藏南，属于西藏自治区行政区划。不过，按照“麦克马洪线”的划分，该地属于印度，印度也实际控制该地，只是藏方以及中华民国当年均拒绝在条约上签字。中华人民共和国成立后延续这一路线。1948年，刚刚独立的印度开始派兵进入这个地区，1960年，印度完全占领了麦线以南部分，中国控制麦线以北。1972年，印度在该地成立阿鲁纳恰尔中央直辖区，1987年，该区改为“阿鲁纳恰尔邦”。

中印边境冲突的渊源 锡金问题 英国于1887年强占锡金国，次年出兵西藏。1950年，独立之后的印度称为锡金的保护国，1975年正式将其纳为“锡金邦”。2003年，印度总理瓦杰帕伊访问中国后，北京承认新德里对锡金的主权，同时印度亦承认中国对西藏主权。2005年之后中国出版的地图上已不再将锡金标注成主权国家。

中印边境冲突的渊源 1962年中印之战: 印度总理尼赫鲁大败 1960年4月，中印两国政府为寻求解决领土争端，由中国总理周恩来与印度总理尼赫鲁在新德里会谈，但未取得共识。1962年中印边境战争爆发。中国军队当年10月20日从边境的东西两处同时发起进攻时，兵力是印度军队的5至10倍。中国军队当时一直深入到印度今天的阿鲁纳恰尔邦省和喜马拉雅地区。整个战争延续了一个月，总共造成2000人丧生。1962年11月20日，中国单方宣布停火，并撤至麦克马洪线后20公里处。战争之后中印关系因边界冲突走入低谷。

中印边境冲突的渊源 中印关系改善，甘地总理开启总理互访 1988年12月19日至23日，印度总理拉吉夫·甘地对中国进行正式访问并与邓小平会晤。这是34年来印度总理首次访问中国。这次访问被看作是中印关系经过多年的紧张期之后开始转暖的标志。1993年，印度总理拉奥（ Narasimha Rao）访华期间，双方签署了《关于在中印边境实际控制线地区保持和平与安宁的协定》。这次访问标志着中印关系开启了一个新的时代。自上世纪九十年代以来，中印双方共签署了5个有关和平解决边境冲突的协定。

中印边境冲突的渊源 特别代表会晤机制，习莫频繁会晤 自2003年中印建立边界问题特别代表会晤机制以来，双方已举行22轮特代会晤。印方的特别代表是国家安全顾问，中方最高代表则多为外交部长。中国国家主席习近平同印度总理莫迪之间的互动相当频繁。

中印边境冲突的渊源 2017年中印洞朗地区对峙 占地约100平方公里的洞朗（Doklam）是中国和不丹之间存有争议的地区，印度也从未对该地宣示过主权。2017年6月，印度以“接到不丹政府的求助”、“支持不丹主权”为由，派兵越过中印边界，阻止中国在那里修筑公路，形成同中国军队长达71天的对峙。不丹是中国14个邻国中唯一一个没有与中国建交的国家，其国家的外交权和防务权掌握在印度手中。2014年莫迪以总理身份第一个访问的国家便是不丹。

中印边境冲突的渊源 2020年中印冲突又起 5月5日，在位于拉达克地区的海拔四千多米的班公错湖（Pangong Tso lake，西段），中国和印度军方人员相互投掷石块、木棒、铁棍等，双方都有人员受伤。5月9日，印度锡金邦那图拉山口（中段），中印军人相互投石并发生肢体冲突，有数十人受伤。 6月16日，在加勒万河谷（Galwan valley，西段）的中印士兵冲突中，有3名印度士兵在与解放军的冲突中死亡。当天稍晚时，印度军方宣布印度士兵的死亡人数提升至20人。 作者: 李鱼



尽管印中两国存在边境冲突，中国仍然是印度进口产品第一大来源国。自两国2020年边界冲突以来，双边贸易增长了32%；在去年三月到期的财政年度，双边年度贸易总额增长至1140亿美元。

2022年，印度和中国军队发生了两次冲突。1962年，两国曾爆发过一场短暂的边境战争。随后，双方为解决冲突举行了一系列外交和军事会谈。

印度外长苏杰生去年6月表示，印中两国必须找到在西喜马拉雅山地区脱离军事接触、避免军事冲突的办法。

印度工业和国内贸易促进部的高级官员辛格在周三接受路透社采访时说：“在过去一年左右的时间里，没有发生过任何事件。因此，我表达了商界的普遍希望，那就是期待局势稳定和改善。”

辛格说，印度最终可以考虑建立一个类似于美国和澳大利亚那样的外资审查机制，对来自所有国家的投资进行审查。但他补充说，印度在这方面尚未作出决定，而且印度希望保持一种“欢迎外资”的环境。

（路透社）

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