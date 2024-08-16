印度女医生在医院遭奸杀 抗议浪潮蔓延全国

印度一名31岁的女医生在其工作的医院遭到奸杀，身体遭到残酷折磨损害。这一恶性案件在印度全国引发极大的愤怒和抗议浪潮。

（德国之声中文网）印度一名医生遭到强奸并被杀害之后，她的同事们宣布扩大到全国范围内举行罢工。新德里AIIMS医院的医生达塔 (Suvrankar Datta) 表示：“我们正在加紧抗议，为我们的同事伸张正义。”印度医学协会呼吁私人诊所本周六“全国范围内暂停服务”24小时。本周一（8月12日），印度多个地区的公立医院一些科室的医务工作者已经举行了罢工。

8月9日，一名31岁的女医生被发现死于印度东北部加尔各答市的一家公立医院内。她的身体遭到了残酷的折磨。尸检证实该女子遭到强奸。据印度NDTV电视台报道，受害者的家人认为她曾遭到轮奸。

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一名嫌疑人已经被逮捕

这起案件在印度全国各地引发大规模抗议活动。数千名医生以及妇女团体多次示威反对暴力。抗议者还指出对卫生部门员工和夜间工作妇女的安全保卫不足。在加尔各答，抗议者指责当局调查不够彻底。目前警方已逮捕一名嫌疑人。

印度总理莫迪周四呼吁迅速调查解决这起案件。莫迪表示：“针对女性的恶劣行为应该受到严厉而迅速的惩罚。”近年来，在针对妇女免受性侵犯保护不足的大规模抗议活动的压力下，新德里政府加大了对强奸罪行的处罚力度。作为刑法改革的一部分，强奸现在可以被判处死刑。

莫迪指示迅速调查办理这起恶性案件。 图像来源: Adnan Abidi/REUTERS

性暴力在印度普遍存在

针对妇女的性暴力在印度普遍存在。2022年，这个人口达到14亿的国家平均每天发生近90起强奸案。然而，由于受害者受到污名化以及对警察和司法系统缺乏信任，许多受害者都没有向警方报案。强奸罪的定罪仍然很少，庭审往往会持续数年。

最新发生的案件也让人回想起2012年，23岁的印度女学生乔蒂·辛格 (Jyoti Singh) 在一辆公交车上遭到5名男子和一名少年的袭击和轮奸。随后，这几个人将伤势严重的受害者从公交车上扔出去。年轻的辛格最终因伤势过重在医院死亡。这一案件震惊了全世界。

强奸案频发，印度女性何处为安？ To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

(法新社, 路透社, 德新社)

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