印度夫妇起诉儿子: 一年内让我们抱上孙子

一对印度老夫妇起诉他们的儿子和儿媳，要求一年之内抱上孙子；否则，小夫妻就要赔偿他们为儿子婚礼、蜜月等所花的钱。
（德国之声中文网）据当地媒体周四（5月12日）报道，一对印度夫妇起诉他们的儿子，要求他和他的妻子在一年内生下一个孩子，否则就向他们支付5000万卢比（大约62万欧元）的赔偿。
这对名叫桑吉夫（Sanjeev）和普拉萨德（Sadhana Prasad）的夫妇向北阿坎德邦哈里瓦市的一家法院提交了诉状。
“我们的儿子和儿媳结婚已经6年了，但他们仍然没有计划生孩子。”这对夫妇在诉状中说，“如果有至少一个孙辈可以陪伴，我们的痛苦将变得可以忍受。”
赔偿金包括这对年轻夫妇在五星级酒店举行婚宴的费用、一辆价值8万美元的豪华汽车以及在泰国度蜜月的费用。
婚后，这对小夫妻搬到了另一个城市生活，与男方父母少有联系。
起诉儿子的这对夫妇告诉《印度时报》：“因为工作原因，我们的儿子和儿媳分别生活在两个城市，这给我们带来了巨大的痛苦。我们对待儿媳就像对待自己的女儿一样，她却很少和我们在一起，这又增加了我们的痛苦。“
他们说，如果儿媳妇因工作原因没有时间养孩子，他们愿意照顾孙辈的成长。
起诉书还提到，这对夫妇已经支付了他们儿子的飞行员培训费用，并贷款建了一座房子。
他们告诉印度亚洲国际新闻社(ANI)说，“我们在经济上和情感上都受困扰”。他们表示，在起诉书中要求儿子和儿媳各赔偿2500万卢比。
这对老夫妇的律师斯里瓦斯塔瓦（AK Srivastava）对印度亚洲国际新闻社说，这起案件“描绘了社会的真相”。
他说，“我们投资于自己的孩子，使他们有能力到好的公司工作，孩子们却不能为父母提供基本的经济关怀。”
法院将于5月17日审理此案。
在传统的印度家庭结构中，儿子婚后与父母住在一起十分常见。爷爷奶奶则帮助抚养孙辈。
在这样的家庭中，女人婚后往往要相夫教子，孝敬老人。
然而，近年来越来越多的夫妇选择生活在核心家庭结构中，双方都有各自的收入。许多年轻夫妇也选择不生孩子。
（德新社、法新社）
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