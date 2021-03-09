 印度夫妇起诉儿子: 一年内让我们抱上孙子 | 文化经纬 | DW | 15.05.2022

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文化经纬

印度夫妇起诉儿子: 一年内让我们抱上孙子

一对印度老夫妇起诉他们的儿子和儿媳，要求一年之内抱上孙子；否则，小夫妻就要赔偿他们为儿子婚礼、蜜月等所花的钱。

在传统的印度家庭中，儿子婚后与父母住在一起十分常见，爷爷奶奶帮忙抚养孙辈（资料照片）

在传统的印度家庭中，儿子婚后与父母住在一起十分常见，爷爷奶奶帮忙抚养孙辈（资料照片）

（德国之声中文网）据当地媒体周四（5月12日）报道，一对印度夫妇起诉他们的儿子，要求他和他的妻子在一年内生下一个孩子，否则就向他们支付5000万卢比（大约62万欧元）的赔偿。

这对名叫桑吉夫（Sanjeev）和普拉萨德（Sadhana Prasad）的夫妇向北阿坎德邦哈里瓦市的一家法院提交了诉状。

“我们的儿子和儿媳结婚已经6年了，但他们仍然没有计划生孩子。”这对夫妇在诉状中说，“如果有至少一个孙辈可以陪伴，我们的痛苦将变得可以忍受。”

赔偿金包括这对年轻夫妇在五星级酒店举行婚宴的费用、一辆价值8万美元的豪华汽车以及在泰国度蜜月的费用。

老夫妇愿意帮忙照顾下一代

婚后，这对小夫妻搬到了另一个城市生活，与男方父母少有联系。

起诉儿子的这对夫妇告诉《印度时报》：“因为工作原因，我们的儿子和儿媳分别生活在两个城市，这给我们带来了巨大的痛苦。我们对待儿媳就像对待自己的女儿一样，她却很少和我们在一起，这又增加了我们的痛苦。“ 

他们说，如果儿媳妇因工作原因没有时间养孩子，他们愿意照顾孙辈的成长。

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    印度多姿多彩的“妈妈市场”

    'Ima Keithel'

    英帕尔(Imphal)是印度曼尼普尔邦的首府。这里有一个市场，被认为是世界上少数几个完全由妇女经营的自由市场。虽然有些时候也有男性顾客光临，但大部分顾客和所有店铺的主人都是妇女。

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    印度多姿多彩的“妈妈市场”

    悠久历史

    'Ima Keithel'的意思是“母亲的市场”，这是印度几个世纪来的一种传统。这里的女性曾经在露天或铁皮屋檐下出售商品。但几年前，人们将这个市场分为两个部分，一部分卖服装和饰品，另一部分出售食品。

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    玲琅满目

    这里有各种各样的商品，已经成为当地的一个旅游景点。

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    各式商户

    所有的商户都有固定的摊位，她们需要向当地政府机关上缴一小笔管理费。但是也有许多女人沿街行走，叫卖水果和蔬菜。还有一些小商户坐在市场外面的街道上。

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    长长的工作日

    这个市场每天早上7点开门，晚上7点关门。从周一到周六都是如此。周日的开门时间为早上10点。除了当地居民外，游客也喜欢到这个独一无二的地方来开开眼界。

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    等待客户光临

    工作的时候，女人们坐成一排，也经常这样背靠背座着，因为更舒服。

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    印度多姿多彩的“妈妈市场”

    给身体保暖

    一位母亲正在喝茶，并用小碳炉暖手。

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    印度多姿多彩的“妈妈市场”

    交流聚集的地方

    除了买卖商品，“母亲的市场”还是妇女们聚集在一起，讨论新闻和政治时事的地方。

    作者: Bijoyeta Das, Imphal, Manipur


老夫妇的投资打了水漂？

起诉书还提到，这对夫妇已经支付了他们儿子的飞行员培训费用，并贷款建了一座房子。

他们告诉印度亚洲国际新闻社(ANI)说，“我们在经济上和情感上都受困扰”。他们表示，在起诉书中要求儿子和儿媳各赔偿2500万卢比。

这对老夫妇的律师斯里瓦斯塔瓦（AK Srivastava）对印度亚洲国际新闻社说，这起案件“描绘了社会的真相”。

他说，“我们投资于自己的孩子，使他们有能力到好的公司工作，孩子们却不能为父母提供基本的经济关怀。”

法院将于5月17日审理此案。

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时代正在发生变化

在传统的印度家庭结构中，儿子婚后与父母住在一起十分常见。爷爷奶奶则帮助抚养孙辈。

在这样的家庭中，女人婚后往往要相夫教子，孝敬老人。

然而，近年来越来越多的夫妇选择生活在核心家庭结构中，双方都有各自的收入。许多年轻夫妇也选择不生孩子。

（德新社、法新社）

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