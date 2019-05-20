 印度大选首批计票结束 莫迪执政党明显获胜 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 23.05.2019

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

时政风云

印度大选首批计票结束 莫迪执政党明显获胜

第一批预测结果显示，总理莫迪领导的政党优势明显，在总共542个选区中的294个均领先于最大的反对党—国大党。

Indien Stimmenauszählung (Reuters/A. Dave)

在阿赫迈达巴德（Ahmedabad）计票中心，工作人员统计选民的投票

（德国之声中文网）据选举委员会在首批计票结束后所作的通报，国大党只在52个选区领先。该党主席拉胡尔·甘地（Rahul Gandhi）本周三（5月22日）就已称选后询问结果作假。询问结果显示，莫迪的印度教民族主义的人民党（BJP）会胜出。在2014年举行的上届大选中，人民党首次大胜，赢得总共542席的下院中的282席，加上盟友的席位，共赢得336席。

历经6周，这个全球最大民主制政体的工程浩大的选举上周日结束。由于疆域广大、安全保障要求高，投票分成７阶段。

根据选举委员会提供的数字，约65％的选民投了票。印度有13亿人口，选民9亿。

投票以电子方式进行，不过，仍有部分选票使用纸质方式，以便于监控。本周二，网上出现一些视频，显示一些投票箱由私家车辆运送。鉴于此，众多反对派政治家表达了对计票可能受到操控的忧虑。

首批计票结果出笼后，孟买股市上，印度Sensex Index指数应声走高2个百分点，首次越过4万点门槛；印度Nifty Index指数达到1.2万点，同样创新纪录。

凝炼／乐然（德新社、路透社）

DW.COM

印度大选开跑 莫迪连任胜券在握

印度这个世界最大的民主政体展开第17届大选，预计斥资70亿美元、耗时39天。现任总理莫迪虽然被卷入军购丑闻当中，但目前看来仍然人气不减，胜券在握。 (11.04.2019)  

印度新总理呼之欲出 莫迪为何许人也？

16日印度公布的初步计票结果显示，总理候选人莫迪领导的反对党印度人民党居于领先地位，很可能会赢得最多议会议席。或将成为新总理的莫迪却备受争议，而且多年来被禁止入境美国。 (16.05.2014)  

相关内容

Indien Premierminister Narendra Modi

印度大选投票结束 总理莫迪可望连任 20.05.2019

这次印度国会大选被称为「对莫迪政府的公投」。据出口民意调查显示，印度总理莫迪及其盟友将在大选中赢得多数席位。

Wahlen in Indien

印度大选开跑 莫迪连任胜券在握 11.04.2019

印度这个世界最大的民主政体展开第17届大选，预计斥资70亿美元、耗时39天。现任总理莫迪虽然被卷入军购丑闻当中，但目前看来仍然人气不减，胜券在握。

Indien Test Abwehrsystem | Abschuss eines Satelliten | Narendra Modi, Premierminister

印度反卫星武器试验成功 27.03.2019

政府总理莫迪宣布，印度成功试验了一种新型反卫星武器系统，摧毁了一枚位于300公里高空的地球轨道卫星。

广告

泽林视点

Huawei (picture-alliance/dpa/AP/A. Wong)

泽林视点：特朗普的防火墙

因为美国竞争对手不得不靠边站，中国的高科技产业才能如此快速发展。不过，德国之声评论员Frank Sieren认为，作为制裁措施，特朗普的华为禁令虽可理解，却有短视之嫌。  