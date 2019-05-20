印度大选首批计票结束 莫迪执政党明显获胜

（德国之声中文网）据选举委员会在首批计票结束后所作的通报，国大党只在52个选区领先。该党主席拉胡尔·甘地（Rahul Gandhi）本周三（5月22日）就已称选后询问结果作假。询问结果显示，莫迪的印度教民族主义的人民党（BJP）会胜出。在2014年举行的上届大选中，人民党首次大胜，赢得总共542席的下院中的282席，加上盟友的席位，共赢得336席。

历经6周，这个全球最大民主制政体的工程浩大的选举上周日结束。由于疆域广大、安全保障要求高，投票分成７阶段。

根据选举委员会提供的数字，约65％的选民投了票。印度有13亿人口，选民9亿。

投票以电子方式进行，不过，仍有部分选票使用纸质方式，以便于监控。本周二，网上出现一些视频，显示一些投票箱由私家车辆运送。鉴于此，众多反对派政治家表达了对计票可能受到操控的忧虑。

首批计票结果出笼后，孟买股市上，印度Sensex Index指数应声走高2个百分点，首次越过4万点门槛；印度Nifty Index指数达到1.2万点，同样创新纪录。

凝炼／乐然（德新社、路透社）