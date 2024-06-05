印度大选结果：莫迪虽胜犹败？

印度选举委员会周三（6月4日）公布的官方结果显示，现任总理莫迪如无意外将进入第三个任期。但是，他领导的全国民主联盟得票远远低于预期。

（德国之声中文网）印度选举委员会周三（6月4日）公布的官方结果显示，执政党印度人民党主导的全国民主联盟（NDA）获得过半数席位，赢得2024年印度大选。现任总理莫迪如无意外将进入第三任期。

但是，全国民主联盟获得的选票与预期的压倒性优势相去甚远，莫迪意外受挫。

与前两次选举不同的是，印度人民党需要其联盟伙伴的支持，才能在拥有543个席位的印度人民院（议会下院）达到272个多数席位。

莫迪曾为全国民主联盟设定了400多个席位的目标，但该联盟只在大约290个选区取得了胜利。

印度人民党只赢得了240个席位。而在2019年的上次选举中，印度人民党赢得了303个席位。

“人民连续第三次对NDA（全国民主联盟）寄予信任。”选举结果明朗后，莫迪周二在社交媒体平台X（前推特）上写道，“这是印度的一个历史性壮举。”

反对派情绪高涨

少于预期的票数意味着莫迪将不得不更多地向他的盟友--比如南部安得拉邦的地区领导人奈杜（N. Chandrababu Naidu）和东部比哈尔邦的库马尔（Nitish Kumar）--寻求支持，这与过去有所不同。

奈杜领导的特卢固德萨姆党和库马尔领导的人民党表示，他们将支持莫迪出任总理。

与此同时，主要反对党印度国大党的支持者们显得情绪高涨，尽管该党在选举中失利。

他们高呼口号，赞扬该党最著名的领导人拉胡尔·甘地（Rahul Gandhi）。他也是尼赫鲁-甘地王朝的后代，该王朝在印度几代人的政治中都发挥主导作用。

甘地在与该党主席卡尔吉（Mallikarjun Kharge）共同举行的新闻发布会上说，他认为这些数字是人民发出的信息。他说：“这个国家最贫穷的人捍卫了宪法。”国大党也表示，这次选举对莫迪来说是“道德和政治上的损失”。国大党主席哈格说：“这是公众的胜利，也是民主的胜利。”

印度人民党在人口最多的邦受到打击

印度人民党在印度人口最多的北方邦（该邦向议会派出了80名议员）的表现不佳，这很可能影响了整个选举结果。印度人民党在该邦赢得33个席位，低于2019年赢得的62个席位。

印度人民党在竞选中宣传印度经济的快速扩张和国际地位的提高，并试图吸引占多数的印度教徒。但分析人士表示，失业危机等问题更受人们关注。他们说，莫迪在1月份主持的宏伟的印度教新拉姆寺庙的揭幕仪式也没有像人们预期的那样为该党带来好运。

为了选票？莫迪为争议印度教神庙揭幕 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

北方邦班达市的社会活动人士哈利姆·汗 (Halim Khan)，的告诉德国之声：“印度人民党失去了 30 个席位，其中包括拉姆神庙所在的席位。这是一个强烈的信号，表明其社区政治可能已经达到了极限，尽管现在说它已被完全拒绝还为时过早。”

莫迪的个人挫折

政治学者哈桑（Zoya Hasan）告诉德国之声，反对派的表现“异常出色”。她说：“最坏的情况已经避免，民主和印度宪法将继续存在。印度理念将再次抬头。这是一场不平等、不公平的选举，人民党完全控制了金钱、媒体和机构。”

哈桑补充说，选举结果是对印度人民党政治主导地位和政策的否定。她认为，“这证明了我们对印度选民的良知和我们伟大民主制度未来的信心。”

印度智库政策研究中心的高级研究员、政治学家弗尼尔（Gilles Verniers）也持类似观点。他对德国之声说：“即使印度人民党成功组建了政府，这次选举对总理个人来说也是一次挫折。”他指出，印度人民党没有赢得自己的多数席位，必须依靠联盟伙伴才能执政。他说：“鉴于印度人民党将莫迪作为其竞选活动的唯一议题，他个人要对其政党的表现负责。”

“对于新的印度人民党来说，这是一个未知的领域，他们将面临两种选择：要么转向政治和解艺术，要么进一步走上专制之路。未来将告诉我们总理会选择哪条道路，这一选择将决定印度的立场和发展轨迹。”

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