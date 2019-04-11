 印度大选投票结束 总理莫迪可望连任 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 20.05.2019

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时政风云

印度大选投票结束 总理莫迪可望连任

这次印度国会大选被称为「对莫迪政府的公投」。据出口民意调查显示，印度总理莫迪及其盟友将在大选中赢得多数席位。

Indien Premierminister Narendra Modi (IANS/Twitter/@narendramodi)

在拥有9亿選舉人的印度，很難精準預測結果。不過目前諸多民調指出，現任總理莫迪領導的政府有望贏得壓倒性勝利。

(德国之声中文网) 印度长达6周的7阶段大选投票在周日(5月19日)结束。位于恒河岸的北方邦圣城瓦拉纳西(Varanasi)是最后一天投票的59个选区之一。周日在旁遮普邦、喜马偕尔邦、西孟加拉邦、比哈尔邦、贾坎德邦、中央邦和昌迪加尔也进行了投票。

谁输谁赢

根据一项出口民调显示，印度总理莫迪的国家民主联盟（NDA）很可能在议会的下议院545席中至少拿下287席，其次是国会党领导反对派联盟的128个席位。印度Times Now电视台称，莫迪所属政党及其的盟友很可能总共会获得306个席位，赢得议会中的多数席次。

一个党派组建政府需要议会共272个席位。然而，Neta Newsx的出口民意调查显示，NDA将丢失30个席次，失去多数席次优势。不过过去各项选举民意调查多遭诟病准确度不足。官方预计在23日公布结果。西孟加拉邦部长班纳吉 (Mamata Banerjee)，也是莫迪评论家谈到有关出口民调的「流言蜚语」，说她并不相信被操弄的结果。

选举不公?

这次选举被称为莫迪政府的公投。这个政府实施了一些不受人民欢迎的政策，包括「印度500和1000卢比纸币废止政策」。反对党还指责莫迪的右翼印度人民党（BJP）通过宣传印度民族主义加剧了印度的种族和宗教紧张局势。

在推特上的一则消息中，反对派政治家拉胡尔·甘地批评选举委员会（EC），称选举时间表被操纵以帮助莫迪的政党。他表示，过去有威望和公信力的选举委员会已不再。然而，他没有提供任何观察评论细节。

观察人士预计，莫迪的政党将继续掌权，但席位数将少于2014年大选所获得的席位数。印度选举委员会表示选民投票率约为66％，略高于上次选举中的58％。

夏立民/杨威廉 (美联社、德新社)

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