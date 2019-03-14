印度大选开跑 莫迪连任胜券在握

(德国之声中文网) 印度9亿选民開始投票選出第17届国会下议院 (Lok Sabha)，由于幅员辽阔、人口众多，投票将分七个阶段进行：于4月11日投票选出91个席次之后，一直陆续投票到5月19日最后一阶段结束，共选出543个席次。印度共有29个省和7个直属中央联邦政府管辖的行政区。许多投票区将在一天内完成投票，而其他人口较多的州则需要几天时间进行投票。计票结果将于5月23日公布。

對於超过8400万名选民來說，這是人生中第一次投票，其中包含180万名18或19岁的青年「首投族」。

男女比例方面，预计会有4.3亿妇女前往投票，令印度这个世界最大的民主政体在民主史翻开新一页，女性选民首次超越男性选民。

今年是印度民主史上第一次女性选民超过男性选民

今年大选也可能是印度有史以来最昂贵的一次。根据新德里的媒体研究中心 (Centre for Media Studies) 估计，2019年的大选将让选举委员会花费70亿美元 (621亿欧元)，高于2014年的50亿美元。相比起來，2016年美国总统和国会选举只花费了65亿美元。研究中心表示，今年增加了30亿美金的支出，主要用社群媒体宣传与广告。

印度有18个省以及2个联邦属地在周四开始投票

莫迪的高潮和低谷

现任印度总理莫迪 (Narendra Modi) 是极具魅力的印度教民族主义领袖，五年前依靠着改善基础设施、加快经济增长和降低失业率的政纲当选。他在任内改善了印度的公路和铁路网。莫迪为农村妇女提供免费天然气网络的计划也提升了他的人气。

與莫迪同屬印度人民党 (BJP) 的议员拉凯什辛哈 (RAKESH Sinha) 赞赏总理的成就﹕「就我们所有的社会发展计划进行评估，印度看起来就像一个社会主义国家。我国政府为穷人提供了许多过去只有中产阶级可以负担得起的设施。」

印度人民党的选举宣言侧重于农民福利、国家安全、《公民身份修正法案》(Citizenship Amendment Bill)、医疗保险和经济。该党还利用今年2月与巴基斯坦的冲突作为号召，吸引更多选民。然而，印度最近五年的经济增长已经不再耀眼。它的失业率上升至45年来的最高点。农业成长率減緩，导致许多农民自杀。外国直接投资的数额也直线下降。

与此同时，莫迪卷入法国阵风战机采购案的贪污丑闻，但是他还是成功地保住了廉洁的形象。选举学者暨投票研究问卷公司CVoter的创办人德什姆赫(Yashwant Deshmukh) 告诉德国之声，虽然莫迪被反对党指控在法国阵风战机的交易中涉嫌贪污，但莫迪的廉洁形象仍然屹立不摇﹕「原因很简单，人民，也就是他的支持者，不相信那些消息。」

反对党蓄势待发

印度国民大会党虽在2014年败给莫迪所属的印度人民党，但仍然是莫迪的最大对手。在该党的选举宣言中，国大党承诺为最穷的20%选民增加收入，提供优良医疗保险和可负担的住房，以及在未来五年降低失业率。该党年轻的党主席拉胡爾·甘地 (Rahul Gandhi) 最近重新塑造自己的形象，也为该党在一些州选举中的胜利起到关键作用。

拉胡爾·甘地意图与区域性政党组成一个全国联盟 (Mahagathbandhan) 以对抗印度人民党，但是截至目前，联盟的组成依然矛盾重重。以往国大党在地方上都和这些政党处于竞争关系，就算升高到国家层次，也很难一时半刻就和睦相处。相对的，印度人民党已经成功在各地组成同盟，就算该党没办法像2014年那样在议会取得多数，也很有机会获得执政权。