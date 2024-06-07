印度大选之后，邻国对新政府有何期待？

印巴紧张局势会得到缓和吗？中印关系能否发生重大改变？在印度总理莫迪准备进入第三个任期之际，德国之声剖析了新德里最重要的邻国关系以及它们在新政府领导下可能如何发展。

（德国之声中文网）印度大选让总理莫迪领导的印度人民党（BJP）意外受挫，未能赢得绝对多数，需要其联盟伙伴的支持才能继续执政。

过去十年来，莫迪和印度人民党在国家政治权威中享有主导地位。然而，鉴于联合政治的挑战，他的第三个总理任期可能不会像过去十年那样一帆风顺。

专家表示，在外交政策方面，选举结果不会产生太大影响。

自莫迪2014年执政以来，新德里将“邻国优先”作为印度外交政策的核心内容，重点修复和加强与周边国家的关系。

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印巴紧张局势依然不变

印度与西邻宿敌巴基斯坦的关系最为紧张。许多巴基斯坦人密切关注印度大选。

巴基斯坦参议员、外交事务专家侯赛因（Mushahid Hussain）告诉德国之声，看到莫迪的政党失去议会多数席位，“我们相当高兴”。

他说，巴基斯坦希望看到“印度对巴基斯坦的态度在语气和言辞上更加温和”。

自指责伊斯兰堡实施跨境恐怖主义以来，莫迪政府在过去几年中一直拒绝与巴基斯坦接触。

自1947年英国结束对印度次大陆的殖民统治，印度和巴基斯坦成为两个独立国家以来，两国已经打了三场战争，还发生多次小规模冲突。

两国都声称拥有争议地区喜马拉雅地区克什米尔的全部领土，实际上各自对其进行部分统治。

在过去几年中，这两个拥有核武器的邻国之间的关系一直很紧张。

布鲁金斯学会外交政策专家阿夫扎尔（Madiha Afzal）说：“从巴基斯坦的角度来看，一个问题是，在竞选中发表反巴言论的莫迪是会加倍强化还是会放弃这一政策。”

巴基斯坦前驻联合国代表洛迪（Maleeha Lodhi）告诉德国之声，印巴重新接触的“有利环境”并不乐观。

“巴基斯坦预期莫迪的第三个任期不会有什么变化。印巴关系正常化的前景充其量也只能说是不确定的。”她说，伊斯兰堡“将采取观望政策”。

中印关系不会发生重大改变

伊斯兰堡加强了与中国政府的友谊，而中国政府则向巴基斯坦注入了数十亿美元的资金，用于建设道路和港口等重要基础设施。

选举结果公布后，中国祝贺莫迪获胜，并呼吁建立“健康稳定”的双边关系。

长期以来，根深蒂固的互不信任一直是中印关系的特点，未解决的边界争端一直困扰着两国关系。

自2020年中印发生冲突，造成20名印度士兵和4名中国士兵死亡以来，数万名印度士兵和中国士兵集结在两国有争议的边境地区，紧张局势持续高涨。

曾在印度外交部担任顾问的中国问题专家哈什米（Sana Hashmi）表示，未来几年印中关系不会有任何重大改善。

她说，如果中国不在边境问题上做出任何让步，新德里不太可能“在对华政策上变得温和”。

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印斯关系也将平缓发展

莫迪第三个任期的宣誓就职仪式预计将于本周末举行。

据当地媒体报道，新德里已邀请印度的一些邻国领导人出席这一活动，其中包括孟加拉国总理哈西娜和斯里兰卡总统维克勒马辛哈。

《印度时报》周四报道称，哈西娜和维克勒马辛哈均表示将出席这一仪式。

近年来，斯里兰卡已成为印度和中国之间地缘政治竞争和海上争霸的舞台。该国位于繁忙航道的十字路口，地理位置十分重要。

印度和斯里兰卡不仅有着密切的贸易关系，还有着民族和宗教的联系。

但在过去十年中，中国试图在科伦坡获得影响力，这引起了新德里的担忧。

斯里兰卡前部长萨西达兰（Anandhi Sasidharan）说：“尽管殖民历史将印度和斯里兰卡联系在一起，但当前的事件凸显了局势的复杂。”他指出斯里兰卡严重的经济危机、债务问题和相关的地缘政治影响。

然而，在维克勒马辛哈的领导下，斯里兰卡与印度的关系在过去几年中似乎得到了加强。

专家认为，印度大选的结果不会对斯里兰卡与印度的关系产生重大影响。

驻科伦坡记者阿尼兹（Shihar Aneez）说：“虽然莫迪所在的政党可能无法获得明确的多数席位，预示着政策实施可能会受到限制，但印度对斯里兰卡的长期援助依然会坚定不移。”

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印孟友谊将会继续

选举结果揭晓后，孟加拉国官员和观察员表示，印度与其东部邻国孟加拉国的关系在过去十年中得到了大幅加强，很可能会保持稳定。

孟加拉国外交部长马哈茂德（Hasan Mahmud）对记者说：“我们深厚的友谊将继续下去。”他说，双边关系在莫迪和他的孟加拉国总理哈西娜的领导下达到了新的高度。

新德里和达卡之间的关系根深蒂固，双方在安全和经济方面都有共同利益。

孟加拉国前外交秘书侯赛因（Touhid Hossain）说：“（印度）有关孟加拉国的政策不会有任何重大变化。”

孟加拉国问题专家、伊利诺伊州立大学教授里亚兹（Ali Riaz）也赞同这一观点。

“没有什么能阻止莫迪继续实现他的外交政策目标，因为印度的权力阶层将继续支持他的政府。”他说，“印度人民党和反对党在将印度塑造成一个新兴全球大国的问题上并没有太大分歧。”

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