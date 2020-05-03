 印度大规模撤侨 预计接回百万公民 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 05.05.2020

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印度大规模撤侨 预计接回百万公民

印度政府本周将展开大规模撤侨行动，接回滞留海外的公民，预计人数可能达到百万。受到新冠疫情影响，许多在海湾国家工作的印度劳工面临失业窘境。

Boeing 787 der Fluggesellschaft Air India (imago images/Ralph Peters)

印度航空的波音787客机

（德国之声中文网）印度准备从周三开始陆续执行撤侨行动，包机接回滞留海外公民。印度外交部在新闻稿中表示，撤侨行动主要将委托印度航空及海军船舰将旅游者接回印度。如今有超过1700万印度人生活在海外，需要国家包机接回的具体人数仍未知，但预计数字可能高达百万。

今年三月，印度外长苏杰生（Subrahmanyam Jaishankar ）呼吁海外印度公民在新冠疫情有所好转前避免返国。在放松部分限制后，印度正进入封锁的第三阶段。

5月7日至14日，印度的第一批包机将从12个国家接回约1万5000名公民。预计约半数的航班将由海湾国家运营，包括阿联酋、科威特、阿曼、卡塔尔、沙特阿拉伯和巴林。

印度还将从美国、英国、新加坡、马来西亚、菲律宾及孟加拉包机撤侨。印度民众希望第一阶段撤侨行动严格规定旅客自行承担费用，迄今有关单位尚未公布自费价格。

目前飞抵印度的航班被分流至10个联邦，多数航班飞往首都德里以及南部泰米尔纳德邦计喀拉拉邦。喀拉拉邦是移民中东人口最多的印度联邦之一。该邦财政大臣伊萨克(Thomas Isaac)在推特上表示，喀拉拉邦预计将接回50万移民。推文中还指出，喀拉拉邦周一再次零确诊，只剩下34起未康复病例。

 

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新冠疫情造成许多德国公民滞留境外，而德国政府也通过各种方法“撤侨”。但许多人不知道的是，德国撤侨的对象不仅仅德国公民，甚至包括在德国拥有永久居留权的外国公民。德国之声特约记者孙谦就以这样的身份从印度回到了她工作生活的柏林。 (13.04.2020)

在大量滞留海外的印度公民向政府请愿返国后，印度政府决定展开大规模撤侨行动。首批撤侨航班预计将自阿布达比、迪拜、利雅得和多哈起飞。

海湾地区是印度移民人口最多的区域之一，据估计有850万印度劳工分布在海湾国家。多个印度大使馆和驻外机构正在拟定撤侨名单。单是阿联酋就有20万印度人报名撤侨，希望尽速返国。

由于各国在新冠疫情期间实施封锁而且经济受创，海湾国家也遭遇石油危机，许多印度移工面临失业问题。

在印度撤侨行动中，预计大量生活在海湾国家的印度移工将搭乘海军船舰回到印度。女性--尤其是孕妇-将能优先搭乘飞机返国。

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