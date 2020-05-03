印度大规模撤侨 预计接回百万公民

（德国之声中文网）印度准备从周三开始陆续执行撤侨行动，包机接回滞留海外公民。印度外交部在新闻稿中表示，撤侨行动主要将委托印度航空及海军船舰将旅游者接回印度。如今有超过1700万印度人生活在海外，需要国家包机接回的具体人数仍未知，但预计数字可能高达百万。

今年三月，印度外长苏杰生（Subrahmanyam Jaishankar ）呼吁海外印度公民在新冠疫情有所好转前避免返国。在放松部分限制后，印度正进入封锁的第三阶段。

5月7日至14日，印度的第一批包机将从12个国家接回约1万5000名公民。预计约半数的航班将由海湾国家运营，包括阿联酋、科威特、阿曼、卡塔尔、沙特阿拉伯和巴林。

印度还将从美国、英国、新加坡、马来西亚、菲律宾及孟加拉包机撤侨。印度民众希望第一阶段撤侨行动严格规定旅客自行承担费用，迄今有关单位尚未公布自费价格。

目前飞抵印度的航班被分流至10个联邦，多数航班飞往首都德里以及南部泰米尔纳德邦计喀拉拉邦。喀拉拉邦是移民中东人口最多的印度联邦之一。该邦财政大臣伊萨克(Thomas Isaac)在推特上表示，喀拉拉邦预计将接回50万移民。推文中还指出，喀拉拉邦周一再次零确诊，只剩下34起未康复病例。

在大量滞留海外的印度公民向政府请愿返国后，印度政府决定展开大规模撤侨行动。首批撤侨航班预计将自阿布达比、迪拜、利雅得和多哈起飞。

海湾地区是印度移民人口最多的区域之一，据估计有850万印度劳工分布在海湾国家。多个印度大使馆和驻外机构正在拟定撤侨名单。单是阿联酋就有20万印度人报名撤侨，希望尽速返国。

由于各国在新冠疫情期间实施封锁而且经济受创，海湾国家也遭遇石油危机，许多印度移工面临失业问题。

在印度撤侨行动中，预计大量生活在海湾国家的印度移工将搭乘海军船舰回到印度。女性--尤其是孕妇-将能优先搭乘飞机返国。

观看视频 02:28 分享 全国封锁 这些印度人依然执意回家 发送 Facebook google+ Whatsapp Tumblr Weibo Douban Kaixin Digg Newsvine 固定链接 https://p.dw.com/p/3a0iK 全国封锁 这些印度人依然执意回家