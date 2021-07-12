印度：大洪水來襲 南部喀拉拉邦災情頻傳

低氣壓帶來連日降雨

淡季暴雨是阿拉伯海上低氣壓系統導致的結果。根據印度氣象部門指出，南部喀拉拉邦（Kerala）14個區中，多達13個區的降雨量比過去一週預測量更多。10月7日至13日，預測降雨量為73毫米，但實際降雨量為194毫米，相差多達166%。