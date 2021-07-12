 印度：大洪水來襲 南部喀拉拉邦災情頻傳 | 所有节目 | DW | 19.10.2021

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科技环境

印度：大洪水來襲 南部喀拉拉邦災情頻傳

印度南部地區遭逢暴雨襲擊，造成數十人喪生。專家認為，氣候變遷將導致未來該區面臨更多類似極端天氣事件。

  • A resident carries a dog amid debris of his damaged house after flash floods

    低氣壓帶來連日降雨

    淡季暴雨是阿拉伯海上低氣壓系統導致的結果。根據印度氣象部門指出，南部喀拉拉邦（Kerala）14個區中，多達13個區的降雨量比過去一週預測量更多。10月7日至13日，預測降雨量為73毫米，但實際降雨量為194毫米，相差多達166%。

  • rescue workers wearing orange hi-vis jackets stand in the mud nearby to a digger. a flooded muddy river is in the background

    哥德雅姆、伊杜克克鎮深受重創

    連日暴雨引發洪災與土石流。其中災情最慘重的是西高止山脈（Western Ghats）底部的哥德亞姆（Kottayam）、伊杜克克 （Idukki）區域。這張照片的地點，位於伊杜克克區的哥卡亞鎮（Kokkayar），搜救人員正從一間遭土石流吞沒的房子裡，搬運出一具屍體。據官員與目擊者指出，鄰近的古蒂卡（Koottickal）鎮約有13人慘遭土石流掩埋。

  • a soldier looks out from a helicopter at a group of people waiting for relief with a red swollen river in front of them

    軍方投入救災

    印度國家災難應變部隊（National Disaster Response Force）與軍方已派遣隊伍協助救災。隸屬於印度海軍的該部隊成員，將發送救難物資給哥德亞姆區的古蒂卡鎮災民。

  • A car stuck in muddy waters is pictured after flash floods caused by heavy rains

    政府採取預防措施

    印度喀拉拉邦領導人週一先開閘瀕臨潰堤的水壩，減低可能會造成災難性氾濫的風險。但往下游放水也可能讓已遭受洪災侵襲的地區更雪上加霜。

  • A man removes water from his house as heavy rain lashes in Thiruvananthapuram

    不是第一次了

    喀拉拉邦過去也曾發生過大規模洪災。2018年，一場被稱為百年來該區最嚴重的大洪水導致400多人死亡、逾一百萬人流離失所。

  • Rescuers transfer an old man in Alappuzha district of Kerala state

    極端暴雨未來可能更頻繁

    如此密集、集中的洪災在喀拉拉邦並不常見。但氣候專家認為，未來該區可能會更常遭遇洪災。政府間氣候變化專門委員會（Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC）8月發布的最新報告預測，南亞可能會面臨更多熱浪、極端暴雨以及雨季帶來的大洪水。

  • a person drives a motorcycle through a waterlogged street

    天氣預報將有更多降雨

    傾盆大雨已漸漸停歇，但喀拉拉邦首席部長皮納拉伊．維賈揚（Pinarayi Vijayan）敦促居民要格外小心。印度氣象部門預測未來數週喀拉拉邦、馬埃（Mahe）、拉克沙威普（Lakshadweep）地區將有更多降雨。


  • A resident carries a dog amid debris of his damaged house after flash floods

    低氣壓帶來連日降雨

    淡季暴雨是阿拉伯海上低氣壓系統導致的結果。根據印度氣象部門指出，南部喀拉拉邦（Kerala）14個區中，多達13個區的降雨量比過去一週預測量更多。10月7日至13日，預測降雨量為73毫米，但實際降雨量為194毫米，相差多達166%。

  • rescue workers wearing orange hi-vis jackets stand in the mud nearby to a digger. a flooded muddy river is in the background

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    連日暴雨引發洪災與土石流。其中災情最慘重的是西高止山脈（Western Ghats）底部的哥德亞姆（Kottayam）、伊杜克克 （Idukki）區域。這張照片的地點，位於伊杜克克區的哥卡亞鎮（Kokkayar），搜救人員正從一間遭土石流吞沒的房子裡，搬運出一具屍體。據官員與目擊者指出，鄰近的古蒂卡（Koottickal）鎮約有13人慘遭土石流掩埋。

  • a soldier looks out from a helicopter at a group of people waiting for relief with a red swollen river in front of them

    軍方投入救災

    印度國家災難應變部隊（National Disaster Response Force）與軍方已派遣隊伍協助救災。隸屬於印度海軍的該部隊成員，將發送救難物資給哥德亞姆區的古蒂卡鎮災民。

  • A car stuck in muddy waters is pictured after flash floods caused by heavy rains

    政府採取預防措施

    印度喀拉拉邦領導人週一先開閘瀕臨潰堤的水壩，減低可能會造成災難性氾濫的風險。但往下游放水也可能讓已遭受洪災侵襲的地區更雪上加霜。

  • A man removes water from his house as heavy rain lashes in Thiruvananthapuram

    不是第一次了

    喀拉拉邦過去也曾發生過大規模洪災。2018年，一場被稱為百年來該區最嚴重的大洪水導致400多人死亡、逾一百萬人流離失所。

  • Rescuers transfer an old man in Alappuzha district of Kerala state

    極端暴雨未來可能更頻繁

    如此密集、集中的洪災在喀拉拉邦並不常見。但氣候專家認為，未來該區可能會更常遭遇洪災。政府間氣候變化專門委員會（Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC）8月發布的最新報告預測，南亞可能會面臨更多熱浪、極端暴雨以及雨季帶來的大洪水。

  • a person drives a motorcycle through a waterlogged street

    天氣預報將有更多降雨

    傾盆大雨已漸漸停歇，但喀拉拉邦首席部長皮納拉伊．維賈揚（Pinarayi Vijayan）敦促居民要格外小心。印度氣象部門預測未來數週喀拉拉邦、馬埃（Mahe）、拉克沙威普（Lakshadweep）地區將有更多降雨。


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