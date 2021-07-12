印度：大洪水來襲 南部喀拉拉邦災情頻傳

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印度南部地區遭逢暴雨襲擊，造成數十人喪生。專家認為，氣候變遷將導致未來該區面臨更多類似極端天氣事件。
淡季暴雨是阿拉伯海上低氣壓系統導致的結果。根據印度氣象部門指出，南部喀拉拉邦（Kerala）14個區中，多達13個區的降雨量比過去一週預測量更多。10月7日至13日，預測降雨量為73毫米，但實際降雨量為194毫米，相差多達166%。
連日暴雨引發洪災與土石流。其中災情最慘重的是西高止山脈（Western Ghats）底部的哥德亞姆（Kottayam）、伊杜克克 （Idukki）區域。這張照片的地點，位於伊杜克克區的哥卡亞鎮（Kokkayar），搜救人員正從一間遭土石流吞沒的房子裡，搬運出一具屍體。據官員與目擊者指出，鄰近的古蒂卡（Koottickal）鎮約有13人慘遭土石流掩埋。
印度國家災難應變部隊（National Disaster Response Force）與軍方已派遣隊伍協助救災。隸屬於印度海軍的該部隊成員，將發送救難物資給哥德亞姆區的古蒂卡鎮災民。
印度喀拉拉邦領導人週一先開閘瀕臨潰堤的水壩，減低可能會造成災難性氾濫的風險。但往下游放水也可能讓已遭受洪災侵襲的地區更雪上加霜。
喀拉拉邦過去也曾發生過大規模洪災。2018年，一場被稱為百年來該區最嚴重的大洪水導致400多人死亡、逾一百萬人流離失所。
如此密集、集中的洪災在喀拉拉邦並不常見。但氣候專家認為，未來該區可能會更常遭遇洪災。政府間氣候變化專門委員會（Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC）8月發布的最新報告預測，南亞可能會面臨更多熱浪、極端暴雨以及雨季帶來的大洪水。
傾盆大雨已漸漸停歇，但喀拉拉邦首席部長皮納拉伊．維賈揚（Pinarayi Vijayan）敦促居民要格外小心。印度氣象部門預測未來數週喀拉拉邦、馬埃（Mahe）、拉克沙威普（Lakshadweep）地區將有更多降雨。
在联合国气候大会上，中国国家主席习近平无法以视频现身，仅透过书面方式做出三点建议。美国总统拜登则为美国退出《巴黎气候协定》致歉，也承诺美国将在对抗气候变化中扮演领导角色。
继今年7月中国河南遭受严重洪灾後，山西许多地区最近也因极端强降水引发山洪和洪涝等严重灾害，专家称山西受灾范围比先前河南更大。
气候科学家进一步确定了气候变迁和今年7月份西欧极端降雨的关联。该研究的结果显示：人为造成的温度上升，不但提高极端降雨的机率，也使降雨量增加。
当地时间8月22日午时，热带风暴“亨利”（Henri）登陆美国罗得岛州，降下“历史性”大雨，引发大水、导致停电，影响多州，仅南部田纳西州就有至少21人丧生。
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