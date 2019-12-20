 印度多地断网 抗议活动仍未平息 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 21.12.2019

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时政风云

印度多地断网 抗议活动仍未平息

印度政府在国内多个地方关闭电话和网络服务，企图阻止涉嫌歧视穆斯林群体的新公民身份法引发的抗议浪潮，但并未凑效。

Indien Neu-Delhi Protest gegen Staatsbürgerschaftsgesetz (picture-alliance/Xinhua/J. Dar)

12月20日，首都新德里的示威现场

（德国之声中文网）为了阻止涉嫌歧视穆斯林群体的新公民身份法引发的抗议浪潮，印度政府在国内多个地方关闭电话和网络服务。

自从印度国会上周通过这个极富争议的法律之后，以学生为主导的抗议活动席卷全国。与此同时，在新德里、东部州西孟加拉邦、北部城市阿里加尔和整个阿萨姆邦，都出现了通讯障碍。

到周六， 阿里加尔市断网已经到了第六天。上周，警方在阿里加尔大学校园里殴打学生，发射催泪弹。在北方邦，全州已有9人因抗议而丧生。从周五开始，该邦的首府城市也被断网。

莫迪政府对断网措施情有独衷。据总部位于新德里的软件自由法律中心（Software Freedom Law Centre）称，今年迄今为止，印度当局至少断网102次。

Indien Neu-Delhi Protest gegen Staatsbürgerschaftsgesetz (picture-alliance/Xinhua/J. Dar)

12月20日，首都新德里的示威现场

莫迪召集内阁部长会议

在多名抗议参与者丧生之后，周六早上，莫迪总理召集内阁部长会议，讨论新公民法引发的持续抗议活动。

开会之前，与尼泊尔接壤的北方邦又有至少五人死亡。北方邦警方发言人钱德拉（Shirish Chandra）周六表示，周五数千人的游行示威转向暴力行动，有四名抗议者因为被子弹击中而丧生。

自从上周通过《公民身份修正法案》引发抗议活动以来，全印度总共已有20名抗议者死亡。而且，抗议运动没有任何减弱的迹象。该法案让印度周边国家孟加拉国、阿富汗和巴基斯坦的宗教少数人群更容易申请入籍印度，但是却不包括穆斯林移民。

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印度《公民身份修正案》引发大规模抗议活动，但是总理莫迪拒绝让步。同时，印度最高法院拒绝延缓执行该法。 (18.12.2019)

为了阻止反对新公民身份法的示威游行，印度政府关闭了部分地区的电话和网络。以阻断通信网络来控制民众的策略在全球蔓延。 (20.12.2019)

莫迪政府采取强硬立场

该法案由莫迪领导的印度民族主义政党印度人民党推动，尚不清楚将会讨论哪些具体措施。但是，到目前为止，政府对抗议活动采取了强硬措施。

政府启用英国殖民时代的法律，禁止四个或更多人聚会，以阻止抗议活动。在某些州，互联网被定期切断，信息和广播部要求媒体"严格遵守"规定，不许播放任何"可能煽动暴力"的内容。

这些措施并未阻止示威游行，全国各地仍在举行抗议。在种族多样化的东北部阿萨姆邦的首府高哈蒂，妇女上街举行静坐示威。在新德里，警察因抗议活动中的暴力事件逮捕了15人。

抗议者对新的身份法案表示愤怒，他们担心该法案威胁印度的世俗宪法，边缘化印度穆斯林群体，以及影响整个移民问题。

张平/文山/（路透社、法新社、美联社）

 

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