 印度外长：建议中印从冲突地区各自撤军 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 17.09.2021

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印度外长：建议中印从冲突地区各自撤军

中印外长在杜尚别会晤。印度外长苏杰生表示已经告诉中方，只有当两国都从有争议的喜马拉雅边境冲突中撤出军队时，双边关系才会发展。王毅说，中方始终本着积极态度妥善处理中印边境问题。

Indien Kashmir | Indischer Soldat

印度外长说，只有当中印都把军队从有争议的喜马拉雅边境对峙中撤出时，两国的双边关系才会发展

（德国之声中文网）印度外长周四（9月16日）说，印度已经告诉中国，只有当两国都从有争议的喜马拉雅边境对峙中撤出军队时，双边关系才会发展。

当日，在杜尚别举行的一个地区会议期间，印度外长苏杰生(Subrahmanyam Jaishankar)与中国外交部长王毅会面，讨论了双方从对峙中撤军的可能性。

苏杰生在推特上说，"（我们）讨论了在边境地区脱离接触的问题。强调其进展对恢复和平与安宁至关重要，这是发展双边关系的基础。"

自去年以来，在喜马拉雅山西部地区，两国开始于几十年前的边界纠纷再次发生冲突，各自在争议地区屯兵数千。

去年6月，局势一度紧张，中印发生了几十年来第一次交战，导致双方均有人员死伤。 双方指挥官进行了几轮会谈后，两边部队在争议边界各自后退一段距离，包括去年发生冲突地点班公湖。但是，仍有炮兵开进其他地区。

王毅说，"中方始终本着积极态度妥善处理中印边境问题"，"（双方应该）严格遵守两国协议协定和达成的共识，共同维护边境地区和平安宁，防止涉边事件反复发生"。

中国外交部的一份声明援引王毅的话说，"中印作为两大新兴经济体，应当继续坚持互不构成威胁、互为发展机遇的战略共识，推动双边关系和务实合作进入健康稳定发展轨道"。

一周多前，莫迪、习近平等金砖国家领导人刚刚视频连线

一周多前，莫迪、习近平等金砖国家领导人刚刚视频连线

中国和印度在1962年因边界问题发生战争，争端至今没有解决。即便如此，近年来，双方贸易关系仍在蓬勃发展。

苏杰生说，他还和王毅讨论了最近发生的全球事件，但他没有透露细节。

中国与印度的长期对手巴基斯坦的密切军事关系，一向是中印两国紧张关系的原因之一。苏杰生说，两国应该从双边关系着眼解决问题。

他表示，他已告诉王毅， "同样至关重要的是，中国不要通过第三国的视角来看待与印度的关系"。

这两位外长正在杜尚别参加上海合作组织的会议。周五晚些时候，中国国家主席习近平和印度总理莫迪将通过视频连线在会议上发言。

  • Grenzkonflikt zwischen Indien und China (picture-alliance/AP Photo/Manish)

    中印边境冲突的渊源

    中印2000公里边境, 12万平方公里纠纷

    中印边界总长近2000公里，另外还有12万平方公里的区域存在领土纠纷。有领土纠纷的边界涉及西段（600公里）、中段（450公里）和东段（650公里）3个部分。2020年5月，中印在锡金北部发生冲突（中段）；6月16日，中印在拉达克的巴勒万河谷（西段）发生士兵肢体冲突，造成数十人伤亡，至少印方称有20名士兵死亡。

  • Karte McMahon-Linie historicher Grenzverlauf Indien China Chinesisch

    中印边境冲突的渊源

    麦克马洪线

    马克马洪线(McMahon Line，东段线)是一条英国探险家测量印度时画下的一条英属印度同西藏之间的边界。1914年，英国外交官麦克马洪召集中、印、藏三方会议，由于中华民国不同意分割西藏的麦克马洪线、藏方未能得到事先秘议的独立转而也放弃承认麦克马红线，结果中藏均没有签署《西姆拉条约》。印度和缅甸则认为麦克马洪线是历史疆界。时至今日，中华人民共和国虽然拒绝承认麦克马洪线，但把它看作是实际控制线。1962年中印之战中，中国军队虽然一度占领了该地重镇达旺，但后来撤回到实际控制线以北。

  • infografik Karte Umstrittener Grenzverlauf zwischen China und Indien CN

    中印边境冲突的渊源

    藏南（印度：阿鲁纳恰尔邦）

    藏南在印度被称为“阿鲁纳恰尔邦”（Arunachal Pradesh，东段线），面积约为6万平方公里，位于喜马拉雅山脉的南侧。它的西面是不丹，东面是缅甸，向南是印度，北边是中国的西藏。中国称该地为藏南，属于西藏自治区行政区划。不过，按照“麦克马洪线”的划分，该地属于印度，印度也实际控制该地，只是藏方以及中华民国当年均拒绝在条约上签字。中华人民共和国成立后延续这一路线。1948年，刚刚独立的印度开始派兵进入这个地区，1960年，印度完全占领了麦线以南部分，中国控制麦线以北。1972年，印度在该地成立阿鲁纳恰尔中央直辖区，1987年，该区改为“阿鲁纳恰尔邦”。

  • Indien - Touristen in Sikkim (picture-alliance/robertharding/T. L. Kelly)

    中印边境冲突的渊源

    锡金问题

    英国于1887年强占锡金国，次年出兵西藏。1950年，独立之后的印度称为锡金的保护国，1975年正式将其纳为“锡金邦”。2003年，印度总理瓦杰帕伊访问中国后，北京承认新德里对锡金的主权，同时印度亦承认中国对西藏主权。2005年之后中国出版的地图上已不再将锡金标注成主权国家。

  • Jawaharlal Nehru 1962 (Getty Images)

    中印边境冲突的渊源

    1962年中印之战: 印度总理尼赫鲁大败

    1960年4月，中印两国政府为寻求解决领土争端，由中国总理周恩来与印度总理尼赫鲁在新德里会谈，但未取得共识。1962年中印边境战争爆发。中国军队当年10月20日从边境的东西两处同时发起进攻时，兵力是印度军队的5至10倍。中国军队当时一直深入到印度今天的阿鲁纳恰尔邦省和喜马拉雅地区。整个战争延续了一个月，总共造成2000人丧生。1962年11月20日，中国单方宣布停火，并撤至麦克马洪线后20公里处。战争之后中印关系因边界冲突走入低谷。

  • China Peking | Rajiv Gandi und Deng Xiaoping (Getty Images/AFP/J. Giannini)

    中印边境冲突的渊源

    中印关系改善，甘地总理开启总理互访

    1988年12月19日至23日，印度总理拉吉夫·甘地对中国进行正式访问并与邓小平会晤。这是34年来印度总理首次访问中国。这次访问被看作是中印关系经过多年的紧张期之后开始转暖的标志。1993年，印度总理拉奥（ Narasimha Rao）访华期间，双方签署了《关于在中印边境实际控制线地区保持和平与安宁的协定》。这次访问标志着中印关系开启了一个新的时代。自上世纪九十年代以来，中印双方共签署了5个有关和平解决边境冲突的协定。

  • Indien Treffen zwischen Narendra Modi und Xi Jingping (Reuters)

    中印边境冲突的渊源

    特别代表会晤机制，习莫频繁会晤

    自2003年中印建立边界问题特别代表会晤机制以来，双方已举行22轮特代会晤。印方的特别代表是国家安全顾问，中方最高代表则多为外交部长。中国国家主席习近平同印度总理莫迪之间的互动相当频繁。

  • Bhutan - Indiens Premierminister Narendra Modi zu Besuch (Getty Images)

    中印边境冲突的渊源

    2017年中印洞朗地区对峙

    占地约100平方公里的洞朗（Doklam）是中国和不丹之间存有争议的地区，印度也从未对该地宣示过主权。2017年6月，印度以“接到不丹政府的求助”、“支持不丹主权”为由，派兵越过中印边界，阻止中国在那里修筑公路，形成同中国军队长达71天的对峙。不丹是中国14个邻国中唯一一个没有与中国建交的国家，其国家的外交权和防务权掌握在印度手中。2014年莫迪以总理身份第一个访问的国家便是不丹。

  • Indischer Grenzsoldat an der Grenze zu China (Getty Images/AFP/T. Mustfa)

    中印边境冲突的渊源

    2020年中印冲突又起

    5月5日，在位于拉达克地区的海拔四千多米的班公错湖（Pangong Tso lake，西段），中国和印度军方人员相互投掷石块、木棒、铁棍等，双方都有人员受伤。5月9日，印度锡金邦那图拉山口（中段），中印军人相互投石并发生肢体冲突，有数十人受伤。 6月16日，在加勒万河谷（Galwan valley，西段）的中印士兵冲突中，有3名印度士兵在与解放军的冲突中死亡。当天稍晚时，印度军方宣布印度士兵的死亡人数提升至20人。

    作者: 李鱼


（路透社）

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