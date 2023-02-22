印度外长：中印争议边境局势脆弱而危险

（德国之声中文网）印度外长苏杰生（S. Jaishankar）周六（3月18日）表示，印度和中国在西喜马拉雅一侧拉达克地区的局势脆弱而危险，一些地方的军队部署非常接近。

2020年中期，中印双方在该地区发生冲突时，至少有24名士兵丧生。但通过多轮外交和军事会谈，局势平息了下来。

去年12月，这两个拥有核武器的亚洲大国在争议边界地区的东部再次爆发暴力事件，不过没有造成人员伤亡。

“在我看来，局势仍然非常脆弱，因为有些地方我们的部署非常接近，在军事评估中非常危险”，苏杰生在“今日印度”闭门会议上说。

这位印度外长说，在解决边界争端之前，印中关系无法恢复正常，而解决边界争端要根据他与中方于2020年9月达成的原则性协议。苏杰生说：“中方必须兑现所达成的协议，但他们对此还迟疑不决。”他还称，尽管双方部队已从许多地区撤离，但是未解决的问题仍在讨论之中。

“我们已经向中方明确表示，我们不能破坏和平与安宁，而你们不能违反协议却还希望关系持续下去，就好像什么都没发生过一样。这是说不过去的。”苏杰生说，他在本月由印度主办的G20外长会议期间与中国新任外长秦刚讨论了这一情况。

对于今年印度担任G20轮值主席国，苏杰生表示希望新德里能够使该论坛“更符合其全球使命”。

“G20 不应只是全球北方国家（高收入国家）的辩论俱乐部、竞技场，而需要捕捉全球关注的所有问题。我们已经非常有力地表达了这一点。”苏杰生说。

过去三周在印度举行的两次G20部长级会议都笼罩在俄乌战争阴影下。迄今，俄罗斯已经入侵邻国乌克兰长达13 个月。

（路透社）

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