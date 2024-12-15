印度增加进口俄罗斯原油： 每天50万桶为期10年

消息人士透露，上月俄罗斯石油公司批准了一份同印度签署的原油出口协定，印度将在今后十年内每天从俄罗斯进口50万桶原油。

（德国之声中文网）俄罗斯和印度正在大幅扩大两国的能源合作。消息人士称，新协议规定，俄罗斯石油公司（Rosneft）计划每天向印度炼油企业信实工业（Reliance）供应近50万桶原油。

印度在今年8月已成为俄罗斯原油的最大买主，当时新德里受到乌克兰总统泽连斯基的批评。但新协定是两国迄今为止达成的最大规模的能源交易。三位知情人士于周四（12月12日）向路透社表示，新合同预计将于明年1月开始实施，其中包括可将合作延长10年的选项。

由于俄罗斯在乌克兰战争中受到西方制裁，俄方不得不以折扣价出售石油，印度和中国等国家逐渐成为最重要的买家。

这份原油新协议涉及的供应量约占全球石油市场的0.5%。按当前市场价格估算，协议每年的价值约为130亿美元。俄罗斯石油公司在被问及此事时拒绝置评。信实工业表示，公司与包括俄罗斯供应商在内的国际供应商合作，但因供应协议的保密性不可透露细节。

据两位知情人士透露，该协议已在11月的俄罗斯石油公司董事会上讨论并获得批准，这笔交易也将是俄罗斯总统普京计划访问印度的见面礼。

目前，俄罗斯原油占印度能源进口的三分之一以上，印度由此成为俄罗斯原油最大的进口国。在此之前，欧盟曾是俄罗斯石油的最大买家，但在2022年俄罗斯入侵乌克兰后，欧盟对俄罗斯实施了制裁。

为推动国内经济发展，印度急需大量能源，而价格更低廉的俄罗斯石油提供了契机。受制裁影响，俄罗斯石油每桶价格比其他竞争对手至少便宜3到4美元，由于印度大量增加进口俄罗斯石油，沙特阿拉伯等中东石油生产国的市场份额开始降低。但同时，作为全球人口最多的国家、经济增长最快的能源市场，在印度市场分一杯羹的争夺战正在激烈展开。

俄罗斯石油助力印度经济 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

（路透社等）

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