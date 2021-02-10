印度国防参谋长在坠机事件中遇难

（德国之声中文网）印度空军周三（12月8日）通报，载有国防参谋长拉瓦特将军的一架直升机在该国南部坠毁。

印度空军官方推特先是发布推文称，现年 63 岁的国防参谋长拉瓦特将军乘坐的俄制米-17V5 直升机"今天在泰米尔纳德邦库努尔附近出事"，"已下令调查以确定事故原因。"

随后不久该账号就宣布，拉瓦特将军、拉瓦特夫人和另外11人都在这次事故中不幸遇难。空军指挥官瓦伦·辛格（Varun Singh SC）是唯一的幸存者，他被送往军医院进行救治。

电视画面显示，直升机熊熊燃烧，当地居民试图扑灭。据媒体报道称，包括拉瓦特在内，机上是 14 人。该机飞行目的地是陆军国防服务学院。

比平·拉瓦特是谁？

作为国防参谋长，这名四星上将是印军最高级别军官。国防参谋长一职由印度政府于 2019 年首次设立。他是第一个担任该职位的人。

拉瓦特被认为与政府总理莫迪关系密切。他家族数代人在军队服役。他本人曾在印控克什米尔地区和与中国接壤的实际控制线沿线指挥部队。

拉瓦特曾在印控克什米尔地区和与中国接壤的实际控制线沿线指挥部队

印度曾多次发生军机坠毁事件

近年来，印度多次发生军飞机空难事件，死亡多人。

2019 年，一战机在南部城市班加罗尔上空演习中与另一架飞机相撞，一名飞行员殒命、两人受伤。

2017 年，一架 米-17 直升机在东北部阿鲁纳恰尔邦坠毁，导致至少5人丧生。

2015 年，一架准军事部队飞机在新德里坠毁，共有10名边境安全部队官兵死亡。

（美联社，法新社）

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