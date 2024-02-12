 印度嚴格審查中企　小米：令供應商不安 | 经济纵横 | DW | 12.02.2024

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经济纵横

印度嚴格審查中企　小米：令供應商不安

隨著中印兩國關係在近幾年來因邊境衝突惡化，包含華為、Vivo在內的中國企業都受到印度政府的「特別關注」，其中小米近日在一封給印度政府的信件中，表達了對印度強力審查中資企業的擔憂。

小米在給印度政府的信件中，表示印度政府對中資的從嚴審查，令供應商感到不安。圖為2021年波蘭的一個小米門市。（資料照）

小米在給印度政府的信件中，表示印度政府對中資的從嚴審查，令供應商感到不安。圖為2021年波蘭的一個小米門市。（資料照）

（德國之聲報導）路透社週二（12日）報導，根據一封落款為2月6日的公司信函和直接了解情況的消息人士透露，中國小米公司告知新德里，由於印度政府對嚴格審查中國公司，有關智慧型手機零件供應商對在印度設立業務持謹慎態度。

路透社報導稱，小米這封信件是針對印度資訊科技部早前詢問，印度應如何進一步發展該國零件製造業的詢問的回覆。

延伸閱讀：血腥衝突三年後，中印希望避免激化

儘管在印度開展業務的中國公司不願公開談論審查，但小米回覆的信件內容顯示，這些公司在印度的處境仍然艱難，尤其是在智慧型手機領域，許多關鍵零件都來自中國供應商。

以小米為例，該公司在印度組裝的智慧型手機主要使用印度本地生產的零件，但仍有部分零件必須從中國和其他地方進口。

小米印度分公司總裁穆拉里什南（Muralikrishnan B.）在信件中表示，印度需要採取「建立信任」措施，鼓勵零件供應商在當地開展業務。

穆拉里什南指出：「有鑑於在印度的企業所面臨的挑戰，特別是具有中國背景的公司，零部件供應商對在印度建立業務持憂慮態度。」但信件中並未直接指名任何公司。

延伸閱讀：華為印度辦公室遭搜查

信件稱，這些擔憂與合規和簽證問題以及其他因素有關，但信中沒有詳細說明，「（印度）政府應解決這些擔憂，並努力向外國零件供應商灌輸信心，鼓勵他們在印度設立製造工廠。」

對此，小米和印度資訊科技部均未回應。

據報，小米在印度智慧型手機市場市佔排名第一（18%）。該公司在信件中也要求，印度政府應考慮提供製造激勵措施，並降低包含電池、手機外殼等智慧型手機零件的進口關稅。

2021年在波蘭展示的小米手機（資料照）。

2021年在波蘭展示的小米手機（資料照）。

中印關係不佳影響商界

路透社報導，印度當局去年指責中國智慧型手機公司Vivo多名員工違反簽證規定，在申請商務簽證時隱瞞雇主為小vivo公司。同時還指控該公司從印度挪用了130億美元的資金。

此外，印度政府也凍結了超過6億美元的小米資產，指該公司涉嫌透過冒充特許權使用費，向外國實體非法匯款。但兩家中國公司均否認有任何不當行為。

除了對小米和Vivo等中資公司進行嚴格的監管審查外，印度自2020年起，還禁止了300多個中國手機應用程序，其中包括字節跳動的TikTok，並叫停了中國汽車製造商比亞迪和長城汽車等公司計劃中的項目。

消息人士稱，許多中國電子公司的高階主管難以獲得進入印度的簽證，而且由於新德里的嚴格審查，他們的公司繼續面臨投資審批緩慢的問題。

今年1月，印度工業和國內貿易促進部部長辛格（Rajesh Kumar Singh）表示，如果兩國邊境保持和平，印度可以放鬆對中國投資的嚴格審查。

中印關係不佳影響商界。圖為中國與印度國旗示意圖（資料照）。

中印關係不佳影響商界。圖為中國與印度國旗示意圖（資料照）。

小米仍未放棄印度市場

彭博社曾在去年7月報導，雖然印度是繼中國之後，小米的第二大市場，但小米在承認印度投資失利後，將削減其在印度的智慧型手機生產線。

不過，專注IT產業訊息的台灣《電子時報》1月4號報導，在經歷過去兩年的動盪時期後，小米制定了3年路線圖，尋求重新奪回在印度智慧型手機市場的領導地位，並制定了平板電腦在印度本地的製造計劃。

《印度教徒報》（The Hindu）1月3日則引述穆拉里什南的說法稱，小米將在印度繼續推出價格實惠的5G智慧型手機，作為2024年成長的主要推動力。

 

（綜合報導）

 

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