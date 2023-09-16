 印度喀拉拉邦爆发尼帕病毒 | 科技环境 | DW | 16.09.2023

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科技环境

印度喀拉拉邦爆发尼帕病毒

印度西南部喀拉拉邦爆发尼帕病毒，目前已造成至少两人死亡。为防止病毒扩散，当局周五关闭了喀拉拉邦部分学校并限制公众集会。WHO指出，尼帕病毒致死率高，而且没有疫苗。

Indien Staat Kerala, Kozhikode | Ausbruch Nipah-Virus | Krankenhaus, Patient

（德国之声中文网）尼帕病毒（Nipah Virus，又译立百病毒）再次爆发引起印度当局的高度戒备。印度南部喀拉拉邦出现两起死亡案例后，受影响地区的公共生活陷入瘫痪。

据德新社报道，除了两人死亡，还有另外三例确诊病例，其中包括一名9岁儿童。过去48小时内，与感染者接触过的700余人已接受病毒检测，153人是卫生工作者。

喀拉拉邦卫生部长乔治（Veena George）对地方电视台NDTV表示，卫生当局正积极寻找感染病例。

克拉拉邦首席部长维贾扬（Pinarayi Vijayan）呼吁民众避免在发生疫情的科泽科德（Kozhikode）地区聚会。2018年，该地区也曾爆发尼帕病毒并导致21人死亡。

世界卫生组织（WHO）将尼帕病毒列为重点疾病之一，这种疾病「因其流行潜力而构成最大的公共卫生风险」，而且「没有足够对策」。尼帕病毒的死亡率极高，目前没有疫苗。   

喀拉拉邦警察及卫生官员在检查站查验一名前往疫区者的证件

喀拉拉邦警察及卫生官员在检查站查验一名前往疫区者的证件

  

什么是尼帕病毒？

据世界卫生组织介绍，尼帕病毒是人畜共通疾病，可以通过动物（如果蝠或猪）或被污染的食物传染给人类，也可直接人传人。果蝠是尼帕病毒的天然宿主，它们被认为是导致疫情爆发的最可能原因。

尼帕病毒的症状包括高烧、呕吐和急性呼吸系统疾病，严重时会导致癫痫发作和脑炎，并引发昏迷，也有感染者无症状。其致死率介于40%至75%。除了支持性护理外，目前没有针对尼帕病毒的药物或疫苗。

世界卫生组织称，尼帕病毒的潜伏期为4至14日，但也曾有潜伏期长达45日的案例。

尼帕病毒最早于1998年现踪于马来西亚的养猪场。该病毒正是以当时发现病毒的村庄命名。印度第一次出现尼帕病毒疫情则是在2001年的西孟加拉邦。    

虽然尼帕病毒疫情很少爆发，但世界卫生组织将其列为危险的病原体，与埃博拉病毒寨卡病毒新冠病毒一样可能引发重大流行病或大流行，应作为优先研究事项。

卫生人员穿着全套防护服运送疑似尼帕病毒感染者

卫生人员穿着全套防护服运送疑似尼帕病毒感染者

过去的疫情如何获得控制？

1998年尼帕病毒第一次在马来西亚爆发时导致逾100人死亡。为防止病毒扩散，100 万头猪被扑杀。新加坡也受到疫情波及，当地的屠宰场工人因接触过从马来西亚进口的猪而受到感染，其中 11 人患病，1 人死亡。

自2001年以来，孟加拉国和印度相继爆发疫情。此后，仅在孟加拉国就有一百多人死于尼帕病毒，死亡人数是印度的两倍。印度通常能够通过严格的措施在几周内控制住疫情。

针对喀拉拉邦最新的感染潮，当局关闭了许多学校，禁止公众集会，同时启动大规模检测，并对数百人进行监控。这已是该州五年来第四次爆发尼帕疫情。

卫生专家、喀拉拉邦前卫生部长夏拉贾（K.K.Shailaja）表示，新爆发的疫情不像上一次那么令人担忧。「2018年，这对我们来说是一种新病毒，我们没有抗击此类感染的经验。现在我们已经具备了有效遏制它所需的一切条件。」     

（德新社、法新社、天主教通讯社、路透社）

  • Marburg Virus (picture alliance/dpa/CDC)

    世界上十大最危险病毒

    马尔堡病毒

    最危险的病毒是马尔堡病毒。它的名字来自德国拉恩河畔一个田园牧歌般的小镇——但是这个小镇与病毒本身没有任何关系。马尔堡病毒是一种出血热病毒。与埃博拉病毒一样，马尔堡病毒引发抽搐以及粘膜、皮肤和器官出血。它的致死率高达90％。

  • Uganda Ebola (picture-alliance/AP Photo/IRC/B. Wise)

    世界上十大最危险病毒

    埃博拉病毒

    埃博拉病毒有五个属种，分别以五个非洲国家和地区命名：扎伊尔、苏丹、塔伊森林、本迪布焦和雷斯顿。扎伊尔埃博拉病毒最为致命，死亡率为90％。它目前在几内亚、塞拉利昂和利比里亚以及其他地区传播。科学家认为，可能是果蝠将扎伊尔埃博拉病毒带入了城市。

  • Hantavirus Mäuse US Nationalpark Yosemite (REUTERS)

    世界上十大最危险病毒

    汉坦病毒

    汉坦病毒包含了几种类型的病毒。它的名字来自韩国汉坦河。1950年朝鲜战争期间，美国士兵被认为最早在那附近感染上这种病毒。症状包括肺部疾病、发烧和肾衰竭。

  • Thailand - Hühnerfarm - Chicken (Getty Images/P. Bronstein)

    世界上十大最危险病毒

    禽流感病毒

    不同种属的禽流感病毒经常性地引起恐慌——这可以理解，因为其致死率高达70％。但实际上，人们最为熟悉的H5N1禽流感的风险非常低。只有直接接触过家禽的人才能被感染。这就是大多数病例出现在亚洲的原因，因为不少亚洲人家里养鸡。

  • Hochsicherheitslabor (picture-alliance/dpa)

    世界上十大最危险病毒

    拉沙病毒

    尼日利亚的一名护士是第一个拉沙病毒感染者。该病毒是由啮齿动物传播。它可能成为地方性流行疾病——这意味着该病毒发生在一些特定地区，例如在非洲西部，并且反复出现。科学家认为，非洲西部15％的啮齿动物都携带有这种病毒。

  • Afghanistan Krim-Kongo hämorrhagisches Fieber (Shoib Tanha Shokra)

    世界上十大最危险病毒

    胡宁病毒

    胡宁病毒可引致阿根廷出血热。该病毒感染者将出现组织发炎、败血症和皮肤出血。问题在于，这些都属于常见症状，因此难以在第一时间觉察或者确认该病毒的感染。

  • Zecke Gemeiner Holzbock saugt in menschlicher Haut (Imago/blickwinkel/F. Hecker)

    世界上十大最危险病毒

    克里米亚-刚果发热病毒

    克里米亚-刚果发热病毒是由蜱虫传播的。它的致病方式类似于埃博拉病毒和马尔堡病毒。在感染的第一天，患者的面部、嘴巴和咽喉出现针状出血。

  • BdTD USA Laborratte steuert RatCar (AFP/University of Richmond)

    世界上十大最危险病毒

    马丘波病毒

    马丘波病毒会引发玻利维亚出血热（也称为黑斑疹伤寒）。感染该病毒会出现高烧，并伴有大量出血。它的致病方式类似于胡宁病毒。该病毒可以人传人，而啮齿动物经常携带它。

  • Symbolbild - Wildschwein (Imago)

    世界上十大最危险病毒

    科萨努尔森林病毒

    科学家于1955年在印度西南海岸的林地中发现了科萨努尔森林病毒。它是由蜱虫传播的，但是科学家表示很难确定其源头，通常认为老鼠、鸟类和野猪可能是宿主。感染者出现高烧、剧烈头痛和肌肉疼痛并出血。

  • Indonesien Dengue Fieber Patient im Krankenhaus (Getty Images/D. Ardian)

    世界上十大最危险病毒

    登革热

    登革热一直威胁着人类。如果你打算去热带地区度假，最好了解一下登革热的信息。登革热通过蚊虫传播，在泰国和印度等国的热门度假胜地，每年影响到5千万到1亿人。但是，对于居住在受登革热威胁的地区的20亿人口来说，这更是一个问题。

    作者: Helena Schwar


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