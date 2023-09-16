印度喀拉拉邦爆发尼帕病毒

印度西南部喀拉拉邦爆发尼帕病毒，目前已造成至少两人死亡。为防止病毒扩散，当局周五关闭了喀拉拉邦部分学校并限制公众集会。WHO指出，尼帕病毒致死率高，而且没有疫苗。
（德国之声中文网）尼帕病毒（Nipah Virus，又译立百病毒）再次爆发引起印度当局的高度戒备。印度南部喀拉拉邦出现两起死亡案例后，受影响地区的公共生活陷入瘫痪。
据德新社报道，除了两人死亡，还有另外三例确诊病例，其中包括一名9岁儿童。过去48小时内，与感染者接触过的700余人已接受病毒检测，153人是卫生工作者。
喀拉拉邦卫生部长乔治（Veena George）对地方电视台NDTV表示，卫生当局正积极寻找感染病例。
克拉拉邦首席部长维贾扬（Pinarayi Vijayan）呼吁民众避免在发生疫情的科泽科德（Kozhikode）地区聚会。2018年，该地区也曾爆发尼帕病毒并导致21人死亡。
世界卫生组织（WHO）将尼帕病毒列为重点疾病之一，这种疾病「因其流行潜力而构成最大的公共卫生风险」，而且「没有足够对策」。尼帕病毒的死亡率极高，目前没有疫苗。
据世界卫生组织介绍，尼帕病毒是人畜共通疾病，可以通过动物（如果蝠或猪）或被污染的食物传染给人类，也可直接人传人。果蝠是尼帕病毒的天然宿主，它们被认为是导致疫情爆发的最可能原因。
尼帕病毒的症状包括高烧、呕吐和急性呼吸系统疾病，严重时会导致癫痫发作和脑炎，并引发昏迷，也有感染者无症状。其致死率介于40%至75%。除了支持性护理外，目前没有针对尼帕病毒的药物或疫苗。
世界卫生组织称，尼帕病毒的潜伏期为4至14日，但也曾有潜伏期长达45日的案例。
尼帕病毒最早于1998年现踪于马来西亚的养猪场。该病毒正是以当时发现病毒的村庄命名。印度第一次出现尼帕病毒疫情则是在2001年的西孟加拉邦。
虽然尼帕病毒疫情很少爆发，但世界卫生组织将其列为危险的病原体，与埃博拉病毒、寨卡病毒或新冠病毒一样可能引发重大流行病或大流行，应作为优先研究事项。
1998年尼帕病毒第一次在马来西亚爆发时导致逾100人死亡。为防止病毒扩散，100 万头猪被扑杀。新加坡也受到疫情波及，当地的屠宰场工人因接触过从马来西亚进口的猪而受到感染，其中 11 人患病，1 人死亡。
自2001年以来，孟加拉国和印度相继爆发疫情。此后，仅在孟加拉国就有一百多人死于尼帕病毒，死亡人数是印度的两倍。印度通常能够通过严格的措施在几周内控制住疫情。
针对喀拉拉邦最新的感染潮，当局关闭了许多学校，禁止公众集会，同时启动大规模检测，并对数百人进行监控。这已是该州五年来第四次爆发尼帕疫情。
卫生专家、喀拉拉邦前卫生部长夏拉贾（K.K.Shailaja）表示，新爆发的疫情不像上一次那么令人担忧。「2018年，这对我们来说是一种新病毒，我们没有抗击此类感染的经验。现在我们已经具备了有效遏制它所需的一切条件。」
（德新社、法新社、天主教通讯社、路透社）
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