印度喀拉拉邦洪灾死亡人数攀升

（德国之声中文网）印度喀拉拉邦（Kerala）暂歇。让成千上万受到百年洪水影响，等待救援的灾民鬆了一口气。

这个深受旅客喜爱的城市从五月底开始就受到雨季滂沱大雨摧残，造成数个村落發生土石流和洪灾。

气象专家表示，週一(8/20)开始，雨势会减缓，希望让参与救援的海岸巡防队和国家灾害回应部队(National Disaster Response Force, NDRF)能够顺利救灾。

当局已派出40架直升机、数百支船舰还有飞机参与救援。不过死于洪灾的人数继续增加。根据喀拉拉邦政府统计，至少已有357人丧生，百万多人不得不离开住家进入紧急营地。

邦领导人维贾扬 (Pinarayi Vijayan)指出，这是100年来最严重洪灾。他说食物没有短缺，但是如何将食物送进灾区是一大问题。

印度总理莫迪访问了该地区，许诺提供大规模财政援助，投入7千5百万美元金额救灾。

这是印度100年来最严重洪灾

社群媒体成救命平台

许多灾民因为无法取得援助，直接把惨况公布在社群媒体上，希望引起关注。部份画面呈现有居民闯入店家以取得食物。

有灾民担心，一旦手机没电，将会与外界完全失联。灾民穆拉卡特(James Joseph Moolakkaat)这在河岸旁的10楼公寓，他说:「这栋公寓裡有7个家庭，虽然我们都算安全，但是我们无法与外界联系。这是我第二支手机，但是我只能偶尔上网才能省电。如果没电了，也用完笔电剩余电源，那就完全联系不上了。」

南部印度百年夺命洪水肆虐

《印度时报》报道说，根据气象预报，未来数天，降雨将有所减弱。

喀拉拉邦居民从本月8日起即经历极不寻常的暴雨。这个因其梦幻般沙滩和充满诗情画意的茶园而深受游客喜爱的地区今年遭受极其猛烈的雨季降水。其它多个邦也受到影响，其中就有喀拉拉邦的北邻-卡纳塔克邦（Karnataka ）和位于内陆的中央邦（Madhya Pradesh）。

有消息称，绝大多数遇难者是被淹死，或死于泥石流。当局出动了大批救援人员，营救被困人群。

自6月进入雨季以来，印度全境已有1000多人死于大水。雨季通常延续至12月。

喀拉拉邦的民众不得不离开家园

凝炼/任琛/夏立民 （德新社、路透社）