印度向中国边境增兵 专家：持续谈判中的战略考量

(德国之声中文网) 根据彭博社28日发布的报导，印度已将至少5万名增援部队调往与中国接壤的边境地区，此举被视为印度在对中国的军事策略上，采取进攻性军事姿态。

尽管两国1962年曾於喜马拉雅山交战，但自英国人离开南亚後，印度的战略重点主要都放在巴基斯坦，两国为争夺克什米尔进行了三次战争。然而，自去年发生几十年来最致命的印中边境冲突後，印度总理莫迪 (Narendra Modi) 的政府一直在寻求缓和与巴基斯坦的紧张关系，并将主要精力放在对抗中国。

四位熟悉印度边境增军消息的人士告诉彭博社，在过去几个月中，印度已将部队和战斗机中队转移到与中国交界的三个不同地区。其中两人说，总的来说，印度现在大约有20万部队集中在边境地区，比去年增加了40%以上。

其中一位消息人士指出，以前印度在边境的驻军主要是阻止中国的行动，但这次的增军让印度指挥官有更多选择，包含必要时对中国进行攻击和夺取领土，他称这种战略为「进攻性防御」。这个战略包含仰赖更多的直升机将士兵从一个山谷空运到另一个山谷，以及由英国航太系统公司BAE制造的M777榴弹炮等火炮。

虽然不清楚中国在边境地区派驻多少部队，但彭博社在报导中称印度政府发现解放军最近从西藏向新疆军区增派了部队，该军区负责在喜马拉雅山一带的争议地区进行巡逻。其中两个消息人士指出，中国正在沿西藏有争议的边界增加新的跑道建筑丶容纳战斗机的防弹掩体和新机场。他们说，北京在过去几个月还在该地区增加了远程火炮丶坦克丶火箭团和双引擎战斗机。

中国外交部在回应彭博社提问时说， 不对未经证实的信息发表评论。印度中将与前北方军队指挥官D.S. Hooda则说现在担心的是，任何一方误判都可能导致更致命的冲突。最近几轮印度与中国的军事外交谈判在恢复边境地区平静的这个部分有些微进展。他告诉彭博社：「当边境管理协议破裂时，任何一方拥有如此多的士兵都是危险的。双方都有可能在有争议的边界展开积极的巡逻。」

专家：部队增援是谈判过程的一部分

新加坡国立大学南亚研究所的印度军事专家约西（Yogesh Joshi）在接受德国之声访问时表示，他对於印度在中印边境地区加派部队并不感到意外，因为在军事谈判中很常见的情况是，当双方在试图达成协议的同时，他们也必须让对方知道他们有意愿与资源延续冲突。

他说：「对印度来说，这点特别重要，因为过去一年印度对中国充满不信任。中国解放军去年4月与5月在边境对印度发动突袭式的军事行动，此举出乎印度军方的预料之外，也让印度现在在中印边境的军事冲突中，没有被动的空间，因为他们不能失去更多领土。」

约西指出，在像中印边境这样的山区作战，很难收复失去的领土，所以对於印度来说，在去年失去了不少边境领土後，只要他们派驻越多的部队，他们在未来可能爆发的军事冲突中，选择也越多。

他向德国之声表示：「印度的战略一直都是尽可能地威慑中国，但如果这个战略不奏效，他们就会发动攻势，夺取他们的一些领土。这一战略已经实施了很长时间，所以我认为这一波的部队调动主要是为了堵住边境缺口，所以当中国再次发动意外的军事攻击时，印度也能做出类似的反击。」

约西谈到中国与印度在今年二月达成共识，宣布已完成班公湖地区的撤军工作後，双方针对其他边境地区的军事谈判便未能有进一步的发展。他说，在其他谈判未能有成果的情况下，印度认为他们必须在边境对中国维持一定程度的军事压力，这样中国在谈判桌上才有可能展现真诚的一面。

他说：「印度军方认为，当他们在与北京谈判时，他们必须具有竞争力，所以当谈判尚未结束前，这个道理可能使印度在边境的管控上采取更具进攻性的作法，迫使解放军在谈判中变得更真诚。」

印度陆海空三路增军部署

其中三名消息人士向彭博社透露，印度拉达克北部地区部队人数增加最多，估计有2万名士兵，包括曾经参与针对巴基斯坦战争的反恐行动士兵。去年中国与印度数次在拉达克北部地区爆发军事冲突，而有2万名印度士兵部署在该地区，可能意味着印度在任何时候都会有更多部队适应在高海拔的喜马拉雅山作战，相对的专注在与巴基斯坦西部边境的部队数量将因此减少。

此外，印度还在靠近边界中心的南部西藏高原上提升了进攻能力。消息人士指出，在这个人口较多的地区，装备有机枪的正规士兵已经加入了轻度武装的准军事人员。

彭博社在报导中称，印度大部分的边境部队都部署於印度东部的阿鲁纳恰尔邦（Arunachal Pradesh），因为1962年的中印战争大部分时间都是在该地区进行。目前，印度正在该地部署新购置的法国制阵风战斗机 (Rafale figher jets)，这些战斗机上配有远程导弹，希望藉此支持地面部队。

与此同时，印度海军也在采取行动，将更多的军舰移动至关键的海上通道，并加强派驻的时间。一位不愿透露姓名的印度海军官员告诉彭博社，印度政府的努力包括研究进出中国的能源和贸易流量。

(彭博社等)

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