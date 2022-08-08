印度反对无效?斯里兰卡允许中国科考船靠港

（德国之声中文网）据法新社报道，斯里兰卡政府周六向一艘存在争议的中国科学考察船发放了到港停靠补给的许可。此前其邻国印度曾表达了顾虑，认为这艘科考船可能会借机刺探有关印度军事设施的情报。
国际船运分析网站上显示“远望5号”是一艘科研测量船，但是印度媒体称这是一艘“军民两用的间谍船”。
法新社指出，新德里政府对中国在印度洋海域日益增强的存在感心存疑虑，也对北京在斯里兰卡的影响力增加而感到不满。因为这些原本都被印度视为自己的势力范围。
斯里兰卡港口负责人席尔瓦（Nirmal P Silva）表示，已经收到外交部有关这艘船只的文件，将允许其在8月16日到22日之间停靠汉班托塔港（Hambantota）。
斯里兰卡外交部的知情人士也证实，有关“远望5号”停靠补给的许可证已经重新换发。其实原本科伦坡政府方面7月12日已经发放过一次许可，不过次日前总统戈塔巴雅·拉贾帕克萨（Gotabaya Rajapaksa）逃离了该国。
据斯里兰卡港口方面表示，“远望5号”周五夜间的位置在该国东南方向大约1000公里（620海里）处，目前正在朝着汉班托塔港缓慢行驶。
汉班托塔港位于斯里兰卡南部省汉班托塔区首府。该港自2007年起在中国的援助下开始建设，2012年开始运营。2017年7月，斯里兰卡与中国签署协议，中国招商局控股港口有限公司购得汉班托塔港口70%的股权，并租用港口及周边土地，租期为99年。
印度媒体报道称，“远望5号”或被用作太空和卫星定位追踪，并且在洲际弹道导弹发射方面有特定用途。印度已经就这艘船可能会刺探其军事活动的担忧向科伦坡政府提交了抗议。
印度外交部表示，将会密切关注“对印度安全和经济利益的任何影响，并采取一切必要措施加以保护”。
（法新社）
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新总统维克拉马辛哈宣誓就职
7月20日，斯里兰卡议会宣布在议会总统选举投票中，临时总统维克拉马辛哈（Ranil Wickremesinghe)获得过半票数，当选斯里兰卡总统。7月21日，维克拉马辛哈宣誓就职。维克拉马辛哈现年73岁，曾多次出任总理，担任国会议员长达45年。
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政治危机漩涡
先前，南亚国家斯里兰卡一夜变天，在民众掀起了全国性抗议浪潮后，7月15日，斯里兰卡议长阿贝瓦德纳宣布总统拉贾帕克萨正式辞职，由总理维克拉马辛哈出任临时总统。
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抗议者冲击总统府
拉贾帕克萨将走人的消息是在数万抗议者冲进其官邸数小时后宣布的。总统府官员当时透露，拉贾帕克萨本人已被转移至一个更安全的地方。
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总统府内游泳
这是戏剧性的一幕：抗议者在总统府内游泳池降温。斯里兰卡正经历史上最严重能源危机。为安抚抗议者，拉贾帕克萨总统此前已将数名近亲从政府高层职位上撤下，其中包括曾分别担任总理和财政部长他的两个兄弟：马欣达（ Mahinda ）和巴西尔（ Basil）。
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总理私宅被烧
抗议者还冲入现任总理维克拉马辛格（ Ranil Wickremesinghe ）的私人住宅，并放火焚烧。事件发生后，维克拉马辛格在召集所在党高层紧急会议后，宣布愿意卸任，为建立一个包括所有政党在内的新政府让路。
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催泪瓦斯对付示威者
在政府耗尽用于进口必需品的外汇后，数月来，2200万人口的斯里兰卡经历了不断飙升的通货膨胀和长时间断电，终使民众忍无可忍。
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维克拉马辛格曾亲口宣布国家财政“破产”
不久前，维克拉马辛格承认斯里兰卡财政告竭，前所未有的经济危机将至少持续到明年底。积欠外国债权人500多亿美元（485亿欧元）债务的这个国家，汽油、药品和食品正快速耗尽。
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困境中的百姓
国家燃料耗尽，百姓不得不找寻替代物：做饭用木柴，自行车替代汽车。一些人说，它们实际上都无法成为真正的替代品，但严峻的经济危机让人别无选择。
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独立以来最严重经济危机
斯里兰卡正处于自1948年获独立地位以来最严重经济危机之中。今年4月，该国进入外债违约状态。维克拉马辛哈承诺拿出一救济方案及新的经济计划，以期有资格申请国际货币基金组织救助。
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呼吁团结起来共同克服危机
对于维克拉马辛哈当选总统，斯里兰卡反对派存有异议，认为他也需要为当前的经济危机负责。维克拉马辛哈当选后在议会发表讲话，呼吁停止分裂 ，“与我一起共同让国家摆脱危机”。