印度反对无效?斯里兰卡允许中国科考船靠港

（德国之声中文网）据法新社报道，斯里兰卡政府周六向一艘存在争议的中国科学考察船发放了到港停靠补给的许可。此前其邻国印度曾表达了顾虑，认为这艘科考船可能会借机刺探有关印度军事设施的情报。

国际船运分析网站上显示“远望5号”是一艘科研测量船，但是印度媒体称这是一艘“军民两用的间谍船”。

法新社指出，新德里政府对中国在印度洋海域日益增强的存在感心存疑虑，也对北京在斯里兰卡的影响力增加而感到不满。因为这些原本都被印度视为自己的势力范围。

斯里兰卡港口负责人席尔瓦（Nirmal P Silva）表示，已经收到外交部有关这艘船只的文件，将允许其在8月16日到22日之间停靠汉班托塔港（Hambantota）。

斯里兰卡外交部的知情人士也证实，有关“远望5号”停靠补给的许可证已经重新换发。其实原本科伦坡政府方面7月12日已经发放过一次许可，不过次日前总统戈塔巴雅·拉贾帕克萨（Gotabaya Rajapaksa）逃离了该国。

据斯里兰卡港口方面表示，“远望5号”周五夜间的位置在该国东南方向大约1000公里（620海里）处，目前正在朝着汉班托塔港缓慢行驶。

汉班托塔港位于斯里兰卡南部省汉班托塔区首府。该港自2007年起在中国的援助下开始建设，2012年开始运营。2017年7月，斯里兰卡与中国签署协议，中国招商局控股港口有限公司购得汉班托塔港口70%的股权，并租用港口及周边土地，租期为99年。

印度媒体报道称，“远望5号”或被用作太空和卫星定位追踪，并且在洲际弹道导弹发射方面有特定用途。印度已经就这艘船可能会刺探其军事活动的担忧向科伦坡政府提交了抗议。

印度外交部表示，将会密切关注“对印度安全和经济利益的任何影响，并采取一切必要措施加以保护”。



（法新社）

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