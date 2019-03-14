印度反卫星武器试验成功

（德国之声中文网）莫迪总理在电视实播的讲话中宣布，印度从今天（3月27日）起跻身于空间大国行列。他称，升空后仅3分钟，一枚反卫星导弹A-SAT便成功击落了位于约300公里高空的一颗近地轨道卫星。他表示，对于国家安全、经济增长和技术进步，"沙克提使命"（Mission Shakti）都是重要的一步。

4国掌握相关技术

莫迪总理强调，此前，世界上只有3个国家- 美、俄、中-掌握相关技术，现在，印度成了第四个国家。他确信，反卫星导弹A-SAT将给予印度宇航计划以新的推动。

莫迪许诺，印度不针对任何别国使用这一技术，相关项目只用于国防。他强调，相关试验也未违反国际法或任何国际协议。

中国航天的"五年计划" 月球背面 12月27日发布的《2016中国的航天》白皮书中，提到中国计划在2017年实现月球表面着陆并采样返回、2018年实现在月球背面软着陆。在此之前，还从来没有任何航天器在月球背面着陆。

中国航天的"五年计划" 玉兔长眠 而在月球的正面，已经有许多各国的探测器甚至载人飞船成功着陆。图为跟随嫦娥3号一同登上月球的中国第一艘月球车—玉兔号的模型。玉兔号在月球表面工作972天后，已于2016年7月31日晚停止工作。

中国航天的"五年计划" 遥遥在望 白皮书也再次提及了雄心勃勃的火星探测计划，计划在2020年发射首颗火星探测器，并表示此后还要开展火星采样返回的关键技术攻关——人类至今没有任何航天器从火星返回地球。这是2016年8月公布的中国火星任务的探测器外观设计构型图。

中国航天的"五年计划" “全副武装” 在2020年发射的中国首枚火星探测器中，还将携带一台火星车。按照设计，火星探测器还将携带13台科研载荷，其中包括火星全球遥感相机、火星地表下探测雷达等设备。

中国航天的"五年计划" 深而益远 除了火星和月球，白皮书中还提到要在今后五年内开展小行星探测、木星系及行星穿越探测等的方案深化论证和关键技术攻关，适时启动工程实施，研究太阳系起源与演化、地外生命信息探寻等重大科学问题。图为木星及其卫星。

中国航天的"五年计划" 重型火箭 而在运载火箭方面，中国同样也雄心勃勃。白皮书中计划，今后五年内，将展开重型运载火箭工程。迄今为止最重的中国火箭长征5号已于今年11月从海南文昌发射， 其发射重量超过800吨。

中国航天的"五年计划" 全新基地 值得注意的是，用于发射重型航天器的海南文昌发射场已经于今年6月投入使用。图为今年6月从该基地首飞的新型中型运载火箭长征7号。

中国航天的"五年计划" 空间站 令人惊讶的是，白皮书对载人航天只是寥寥数笔：发射天舟一号货运飞船与天宫二号空间实验室进行对接；完成空间站各舱段主要研制工作，开展空间站在轨组装建造和运营；提升载人航天能力，为载人探索开发地月空间奠定基础。图为今年10月神舟11号载人飞船与天宫2号实验室对接的合成照片。

中国航天的"五年计划" 成熟技术 不过，白皮书中花了较多笔墨描写了过去5年中载人航天领域的成就，称“中国已突破掌握载人天地往返、空间出舱、空间交会对接、组合体运行、航天员中期驻留等载人航天领域重大技术。”图为10月17日，即将搭乘神舟11号开始太空旅程之前，两名宇航员陈东和景海鹏（右）向欢送人群挥手致意。

中国航天的"五年计划" 太空女侠 在过去五年间，中国还先后将两名女性宇航员送入太空：刘洋与王亚平（图）。

中国航天的"五年计划" 导航系统 白皮书还提到了北斗卫星导航系统，表示中国计划在2020年前后，完成35颗卫星发射组网，为全球用户提供服务。

中国航天的"五年计划" 国际合作 中国原本计划在导航系统上与欧洲合作，共同开发伽利略卫星导航系统(图)。然而，由于欧洲各国之间协调不畅，项目进展缓慢，导致中国决定“单干”。不过，在27日公布的白皮书中，中国方面强调将进一步加强国际航天合作，并且提到中国与欧洲已经签署了《2015－2020年中欧航天合作大纲》。 作者: 文山



这个拥有13亿人口的南亚核国家也在实施一项雄心勃勃的航天计划。去年，莫迪宣布，2022年，独立建国75周年之际，印度将作为世界上第四个国家，实现载人航天飞行。

在野党批评

反对党人士批评莫迪的这一出场纯为选战。4月11日至5月19日，印度将分阶段改选议会下院。立意成为下届总理的政坛女强人班纳吉（Mamata Banerjee）称，莫迪此举是对选举法的粗暴践踏，并宣布将就此向选举委员会提出起诉。

莫迪所在的印度民族主义政党-人民党（BJP）被认为在选举中将获最多票数。一旦胜选，他有望蝉联，继续执政５年。

凝炼／乐然（德新社、路透社）