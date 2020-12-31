  印度医护全国预演 为疫苗接种做暖身 | 科技环境 | DW | 02.01.2021

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科技环境

 印度医护全国预演 为疫苗接种做暖身

印度药品管理总局紧急批准了阿斯利康疫苗。在政府展开大规模疫苗行动前，印度各地医疗工作人员参与了疫苗接种的全国性预演活动。

Indien Neu Delhi | Coronavirus: Testlauf vor Impfstart

近10万名印度医护人员参与了疫苗接种训练

（德国之声中文网）印度在元旦举行了疫苗接种预演，为展开全球最大规模疫苗项目做准备。印度政府官员周六（1月2日）向路透社表示，本周五，印度药品管理总局紧急批准了牛津大学和英国瑞典制药公司阿斯利康合作研发的新冠疫苗。预计印度将在下周正式展开第一批疫苗的接种行动。

在周六的全国预演中，印度各地每处疫苗中心有25名医疗工作人员接受旨在训练的安慰剂接种。

印度卫生部长瓦尔丹（Harsh Vardhan）针对此次的的全国预演做出解释称，这将有助于提升医疗工作人员的专业度，“以便顺利推动即将展开的疫苗接种活动”。

目前印度约有9.6万名医疗人员接受训练，未来将投入疫苗接种行动。

适合发展中国家的疫苗

全球最大疫苗生产商印度血清研究所（Serum Institute）已储备了数千万剂阿斯利康Covishield疫苗。阿斯利康以及印度血清研究所达成协议，将为印度等发展中国家生产10亿剂疫苗。

有别于BioNTech/瑞辉疫苗或莫德纳疫苗（Moderna），Covishield疫苗不需要超低温冷藏，对于只具备一般冷藏条件的许多发展中国家而言是更合适的选择。

印度药品管理总局也正审核BioNTech/瑞辉疫苗以及以印度制造商巴拉特生物技术公司（Bharat Biotech）的疫苗生产许可申请。

继英国和阿根廷在本周先后批准紧急使用阿斯利康疫苗后，印度是第三个批准该疫苗的国家。

Covid-19 Ttest, Delhi

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印度卫生部长呼吁民众抵制各种反对疫苗的流言。他在造访新德里一家政府医院时对记者表示：“在批准疫苗前，我们不会对任何有关的数据记录进行妥协。”

虽然印度的每日新增感染人数与9月时单日破9万的高峰相比有所下降，死亡人数也比其他受新冠疫情严重冲击的国家低，但疫情暴发以来已有1020余万人感染，累计总感染人数仅次于美国。

观看视频 02:01

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张筠青/李鱼（路透社、美联社、法新社）

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